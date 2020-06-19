Александр Лукашенко о предвыборной кампании: «Никому не позволю сломать эту страну»

- Функционирование предприятий и их кредитная поддержка со стороны банков, особенно по крупным, системным организациям, где большая численность занятых и которые пострадали из-за коронавируса, - это меня волнует прежде всего, - сказал Александр Лукашенко.

Также он рассказал о…

… ситуации в стране

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план - дестабилизация Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

«Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну».

… экономике

«Да, нет катастрофы в экономике, но есть определенные проблемы, связанные с тем, что мир закрылся. И еще экономика в мире не раскрутилась. Он начинает (этот мир) открываться на более высоком уровне заболеваемости коронавирусом. Тогда меньше был уровень заболеваемости - закрылись, а сейчас начинают открываться, потому что наделали ошибок. Это не ослабило этот вирус. Наоборот, везде уже заговорили о второй волне, а кое-где она началась».

… дочках российских банков

«Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала дочек российских банков в Беларуси. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами».

По словам президента, в Беларуси работает, например, БПС-Сбербанк, который активно участвует в продаже отечественной техники (БЕЛАЗов, тракторов) по экспортным программам в Россию.

«Плюс у нас с Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему - выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?».

Упомянул президент и банк БелВЭБ.

«Огромные ресурсы через него идут на финансирование строительства атомной станции. Почему мы должны на него давить? Он работает в интересах государства. Появятся вопросы - зададим. Будет заниматься не своими делами - поставим на место. Будь то российский, американский, швейцарский или польский - нам все равно, какой банк. Есть закон - выполняй этот закон».

… иностранной кредитной помощи

«Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?».

«Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация».

«Он (Всемирный банк. - Ред.) готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в Минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем».

… Белгазпромбанке

«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся».

«В Газпромбанке дошли до того, что на полдня или на день (мы сейчас проверяем эту информацию) изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли курс обратно. Почему Нацбанк этого не видел?».

«Не отвлекать финансовые ресурсы на то, чтобы буржуям набить карманы и закупить картины, ввезти в страну как меценат. Великий меценат! И все в это поверили, особенно наши тут в Минске. Я думаю: слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат! Картины не привезли сюда для белорусского народа и государства. А картины - это их, как они заявляют, акционеров Белгазпромбанка. Мы сейчас видим, каких акционеров. Все они признались: откуда картины, за какие деньги закупали. И только по оценочной стоимости там больше $20 млн. Только по картинам».

А В ЭТО ВРЕМЯ

На парад в Москву президент прибудет с сыновьями

19 июня Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным и в этот же день принял в Минске главу МИД России Сергея Лаврова.

«Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась», - сказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси о разговоре с Путиным.

В свою очередь пресс-секретарь президента России, комментируя агентству ТАСС предвыборную ситуацию в нашей стране, сказал, что это внутреннее дело Беларуси.

Во время разговора президенты обсуждали пандемию, парад в Москве и ситуацию в экономике.

Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов.

- Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В связи с этим Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться препаратом в Беларуси. Как отметил президент Беларуси, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении, - сказала Наталья Эйсмонт.

Также она сообщила, что на парад 24 июня в Москву Александр Лукашенко отправится с сыновьями.

- У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда, - сказал Александр Лукашенко уже во время встречи с Сергеем Лавровым.

Касаясь взаимоотношений между странами, Александр Лукашенко отметил, что катастрофических проблем нет:

- Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами (цитата) и ухудшить наши отношения, это не получится.

Касаясь уже упомянутого нового препарата, президент сказал:

- Он эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже. Хотя ситуация терпимая. Думаю, что мы справимся. Вместе - тем более.

По материалам пресс-службы президента и БелТА.

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