«Операция была настолько успешной, что через год я гулял по тропическим пляжам!»

- Мои поздравления - коллективам 2-го хирургического и реанимационного отделений Минской больницы скорой медицинской помощи! С диагнозом «Стенозирующий рак печеночного угла ободочной кишки», осложненным непроходимостью и артериальной гипертензией в стационаре, я провел месяц. Операцию сделали 16 июня 2017 года. Справились настолько успешно, что через год свободно гулял по тропическим пляжам, еще через два, правда, с оглядкой, ем все что захочется. Сейчас проблем никаких. Ни на минуту не забывал о людях, благодаря которым жив по сей день. Большое спасибо (из тех, кого помню) хирургу, завкафедрой хирургии Галине Алексеевне Соломоновой, завотделением Пашкевич Ольге Павловне, хирургу Брашевец Дмитрию Николаевичу и его коллегам, сестричке Юлии и другим. ВЫ МОЛОДЦЫ! Огромные слова благодарности реанимационному отделению, особенно человеку невероятного такта, обаяния и скромности дежурному врачу Павлу Владимировичу (фамилию не помню). Тот День медработника 2017 года мы встречали вместе.

С уважением и благодарностью, Петр Федорович Березовский.

Этот год испытывает всех, болезнь не выбирает. Но благодаря таким профессионалам, как Приходько Ирина Павловна, заведующая терапевтическим отделением №2 поликлиники МВД, которая точно и вовремя смогла поставить правильный диагноз и не допустить тяжелых последствий двухсторонней пневмонии, мы продолжаем жить и работать. Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.

Виктор. Минск

Поздравляю с Днем медика заведующего поликлиникой №4 г. Борисова Солоникова Вячеслава Сергеевича. В это тяжелое время в связи с коронавирусом наш доктор совмещает административную работу и работу рядового врача, посещая больных с хроническими болезнями на дому. Выписывает рецепты, поддерживает добрым словом, советами, в которых мы все нуждаемся. Низкий поклон и добрые пожелания всем медикам.

Стрельчёнок Светлана Кузьминична, г. Борисов.

Поздравляем с профессиональным праздником своих практикующих коллег и друзей! Наши поздравления начмеду по хирургии Минской больницы скорой медицинской помощи Шиманскому Игорю Евстафьевичу. Он не только очень грамотный, отзывчивый, внимательный специалист, но и большой дипломат, что в его работе очень важно. Поздравляем и заведующего хирургическим отделением №1 той же больницы Лазаревича Николая Анатольевича, который на этом посту уже не менее 10 лет. Не болеть желаем и детскому реаниматологу 3-й детской больницы, опытному, грамотному доктору Майе Владимировне Ганчиковой. Она уже на пенсии, но работу свою не бросает. А еще поздравляем с праздником нашу дочку - судмедэксперта комитета судебных экспертиз Глинскую Наталью Евгеньевну. Успехов всем!

Семья медиков «в отставке», то есть пенсионеров - Островские Алина Васильевна и Евгений Иванович.

Хочу выразить благодарность медицинским работникам, с которыми по воле судьбы встретилась. В первую очередь - сотрудникам Борисовского роддома, в стенах которого появились на свет две мои дочки. Врач - акушер-гинеколог (заведующий акушерским отделением №3) Бессонова Татьяна Алексеевна, как истинный профессионал своего дела, смогла развеять все мои страхи и опасения. Она смогла собрать и сплотить вокруг себя команду профессионалов. Чего стоит только труд старшей акушерки отделения С.Н. Стародубец!

Татьяна Алексеевна бережно передала меня в руки заведующей акушерским отделением №1 Валентины Ивановны Кулешовой. Благодаря ее отточенным и спокойным действиям, хорошо отработанной схеме ведения родов на свет появилась моя дочь с весом в 4550 г - без осложнений для меня и моего ребенка. Вся смена, работающая в тот день, достойна наивысших похвал. Особые слова благодарности можно также адресовать двум акушеркам - Насте и Даше (к сожалению, фамилии я не запомнила).

Валентина Ивановна вела меня и в послеродовой период. Мою «богатыршу» наблюдал врач-неонатолог (заведующий отделением для новорожденных) Сыроежко Александр Иванович, истинный детский врач, у которого на руках дети не плачут.

Уважаемые Татьяна Алексеевна, Светлана Николаевна, Валентина Ивановна и Александр Иванович! Ваш труд благороден и бесценен. Пусть в вашей жизни будет меньше неприятностей и невзгод, а успехи сопутствуют вам в вашем непростом поприще!

Поздравляю с Днем медицинского работника заведующую поликлиникой г. Крупки врача-терапевта Леонович Екатерину Михайловну! Это грамотный специалист, внимательный к пациентам, а в обычной жизни веселый, оптимистичный и всегда готовый прийти на помощь человек. Екатерина Михайловна! Желаю, чтобы все ступени вашего восхождения были успешными, цели - высокими, победы - блистательными! А ваше благородное сердце всегда пусть будет согрето любовью! Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям и самым смелым мечтам!

Поздравляю с Днем медика врача-терапевта Крупской поликлиники Сапегину Алесю Вацлавовну. Грамотные назначения лечения, доступное объяснение необходимости требуемых манипуляций и поддержка в минуты сомнений - так ее может описать любой из ее пациентов. Она красноречиво и доходчиво может объяснить, что и как необходимо изменить, чтобы жить здоровым и счастливым подольше. Она не только рассказывает о правильном питании и пользе зарядки по утрам, но и доказывает это на собственном примере. Алеся Вацлавовна, вы как никто заслуживаете самых теплых пожеланий и искренних слов благодарности! Нам остается только догадываться, откуда вы берете столько сил, чтобы помогать людям справляться с их недугами, преодолевать препятствия в борьбе за здоровье, поддерживать в них позитивный дух.

Благодаря зубному врачу Барковской Елене Васильевне посещение кабинета стоматолога только в радость. Елена Васильевна легко находит общий язык даже с испуганными детишками. Причем второй поход к ней не сопровождается криком! Желаю вам вдохновения каждый день! Пусть все у вас сбывается!

Поздравляю с праздником и работников центральной районной аптеки г. Крупки - заведующую аптекой Белую Елену Анатольевну, ее заместителя Прись Алесю Александровну и провизора-информатора Поселову Ольгу Николаевну. Они обеспечивают бесперебойное поступление лекарств и сопутствующих товаров аптечного ассортимента не только в аптеки, но и в организации города Крупки и Крупского района. На передовой находятся провизоры-рецептары Жук Вероника Витальевна, Грода Татьяна Владимировна, а также фармацевт-рецептар Василевская Елена Константиновна. Ваша профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми.

С уважением, Монич М.Б.

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