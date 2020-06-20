Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 июня 2020 года: масочный режим в Бобруйске, правила въезда в соседние страны и рост заболеваемости в Израиле

Число зараженных коронавирусом в мире по данным на 20 июня – больше 8,6 млн человек. На первом месте - США. Затем - Бразилия, Россия, Индия и Великобритания. Увы, жертвами коронавируса во всем мире стали больше 457 тысяч человек.

В Беларуси за последние сутки по официальным данным – плюс 676 зараженных. С начала пандемии общее число заразившихся «ковидом» составило 57 333 человека. Всего в стране проведены 821 887 тестов. За сутки - 21 452 исследования.

За минувшие сутки из медучреждений домой выписаны 1252 пациента. Всего выздоровели и выписаны 35 275 пациентов.

Всего с начала пандемии в Беларуси умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (плюс 6 человек за последние сутки).

В Бобруйске введен масочный режим

О введении обязательного масочного режима сообщил главный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер. Меры приняты в связи с ежедневными регистрациями всё новых случаев COVID-19 у горожан.

– Чтобы обеспечить социальное дистанцирование и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, вводится данная мера, - сказал он. - В ближайшее время это решение горисполкома будет размещено на официальном сайте. В нем будут прописаны места массового скопления, где нахождение в маске должно быть обязательным. Коснётся решение торговых объектов, аптек, банков и других многолюдных учреждений. Говоря о торговых точках, им запрещено впускать людей без масок, но необходимая информация должна быть размещена на входных группах. К тому же, они должны предложить приобрести у себя средства гигиены.

Сообщается, что носить маски нужно будет и на рабочих местах, где нет возможности социально дистанцироваться.

Решение вступит в силу после его опубликования.

Работники, которых отправили в отпуск за свой счет во время пандемии, получат социальную помощь

Рассчитывать на помощь смогут те работники организаций Минска, которые находились в социальных отпусках без сохранения зарплаты по инициативе нанимателей.

- Для этого среднедушевой доход в их семьях за последние три месяца (Прим.: на каждого из членов семьи) должен быть меньше бюджета прожиточного минимума. То есть ниже 246 рублей 78 копеек на человека, - пояснили в пресс-службе Мингорисполкома.

Исключение - бюджетные организации и иные, приравненные по оплате труда к бюджетным.

Чтобы получить соцпомощь, минчанам необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации.

Украина: Беларусь – в списке неблагополучных стран

Границы Украины были закрыты с 27 марта. Их открыли 15 июня, но с условием, что приезжающие из стран, где все еще много заболевших, будут соблюдать карантин. Контролировать их будут с помощью приложения на смартфон, в котором просят прислать селфи и подтвердить свое местоположение. Освобождаются от карантина дипломаты, представители международных миссий и организаций, водители.

Минздрав Украины опубликовал список стран, которые условно поделили на «красные» и «зеленые» - в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения.

- Из красной зоны люди будут отправляться на обсервацию (самоизоляцию) на 14 дней после пересечения границы. Из зеленой зоны – смогут не проходить самоизоляцию, - прокомментировал решение заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Беларусь оказалась в красной зоне – на 14 июня зафиксировано 252 случая на 100 тысяч населения. Вместе с нами Россия, Молдова, Азербайджан, всего 50 стран. Безопасными украинский Минздрав посчитал Польшу, Казахстан, Чехию, Болгарию и другие страны, где меньше 40 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Желающим въехать в Украину нужно знать про два нюанса. Во-первых, будет приниматься во внимание и страна, из которой человек приехал, но и страна, гражданином которой он является. Например, если белорус приедет в Украину из Беларуси, его обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Если же он въедет в Украину из Польши и сможет подтвердить, что последние две недели находился там (например, на работе, учебе) – его освободят от карантина, так как Польша считается благополучной по заболеваемости страной. И во-вторых, все въезжающие в Украину обязаны иметь медицинскую страховку.

Минздрав Литвы тоже подготовил список неблагополучных в плане заболеваемости коронавирусом стран, но более строгий, чем в Украине. Небезопасной страной Литва считает ту, где COVID-19 болеет более 25 человек на 100 тысяч населения. В Беларуси (и еще 45 странах) как раз такая ситуация. Поэтому белорусам придется соблюдать 14-дневный карантин в Литве. Польша, Латвия и Россия туристов пока не впускают.

В ВОЗ рассказали, в каких странах Европы не удается сдержать Covid-19

В Северной Македонии, Армении, Азербайджане, Узбекистане и Израиле наблюдается увеличение числа случаев инфекции.

- У нас уже есть один тревожный сигнал: в нескольких странах открытие школ после карантина привело к локальным «скачкам» числа случаев, а значит нам нужно сохранять бдительность и подходить к снятию ограничений с осторожностью. Повторюсь: риск по-прежнему остается высоким во всех странах, - заявил глава европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Дополнительная угроза здоровью населения – это приостановление или снижение оказания медицинской помощи по другим, нековидным заболеваниям. В Европейском регионе было частично или полностью прервано предоставление 66% услуг по ведению пациентов с артериальной гипертензией и 58% услуг по ведению пациентов, страдающих диабетом или его осложнениями. В Нидерландах на 25% снизились показатели диагностики рака. В Испании число случаев лечения инфаркта миокарда на базе отделений кардиологии снизилось на 40% по сравнению с данными за период до начала эпидемии. ВОЗ фиксирует сокращение на 60% выявления туберкулеза, что приводит к позднему началу лечения и росту смертности от этой болезни.

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