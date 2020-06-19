2020-06-19T17:55:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Информация о родах и уходе за детьми стала доступнее для родителей с инвалидностью

18 июня 2020 года в Беларуси стартовал первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство».
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В Беларуси стартовал первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство». Фото: кадр видеоВ Беларуси стартовал первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство». Фото: кадр видео
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Цель проекта - сделать более доступной для таких мам и пап информацию по вопросам беременности, подготовки к родам, послеродовому периоду и этапу ухода за новорожденным ребенком. Обучающие видеоматериалы для таких родителей были созданы при поддержке проекта MAMA PRO и размещены на YouTube-канале «Гiд па жыццi»/ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».

Видеоролики, в которых эксперты доступным языком разъясняют волнующие всех родителей вопросы и развеивают самые распространенные страхи, для лучшего восприятия теперь сопровождаются субтитрами. Кроме того, более 300 текстовых материалов на тему материнства и детства станут доступны широкому кругу родителей. Следующий этап - перевод информации на ясный язык - особую упрощенную версию языка, разработанную для облегчения восприятия информации людьми с интеллектуальными нарушениями.

Инициаторы надеются, что этот проект облегчит как будущим, так и молодым мамам и папам с инвалидностью доступ к интересующей их информации. Ведь в вопросах беременности и родов люди с особыми потребностями нередко сталкиваются с дискриминацией своих прав.

- Беларусь находится лишь в начале пути расширения доступа к беременности и родам женщинам с инвалидностью. Нашим врачам еще не всегда хватает международного профессионального опыта и знаний в данной области. Иногда женщины с особыми потребностями сталкиваются с критическими замечаниями на этапах до и после беременности, иногда их и вовсе отговаривают становиться матерями. Необходимой информации не хватает, а ведь желанное материнство - законное право любой женщины, - считает эрготерапевт, менеджер проектов «Гiд па жыццi»/ОО БелАПДИиМИ Ирина КУКСИК.

Создание инклюзивной серии видеоматериалов - это первый шаг на пути к осознанному родительству и получению доступной информации для людей с инвалидностью.

- Беременность, роды и материнство - особый период в жизни каждой женщины. Проект MAMA PRO уже на протяжении нескольких лет помогает мамам получить информацию по вопросам женского и детского здоровья, которой можно верить и которую не надо проверять. Для нас важно, чтобы доступ к этой информации был открыт для всех мам без исключения, - признается врач акушер-гинеколог и руководитель проекта MAMA PRO Диана МАРДАС.

Инклюзивные видеоролики охватывают основные темы по вопросам беременности, родов и послеродового периода. На протяжении нескольких месяцев раздел «Родителям» на сайте БелАПДИиМИ будет обновляться каждую неделю полезными текстовыми материалами.

«Инклюзивное материнство» - это совместный проект социально-благотворительного учреждения по вопросам общественного здоровья «Паблик Хелс» и «Гiд па жыццi» / ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Его осуществление стало возможным при поддержке Посольства США в Республике Беларусь.

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