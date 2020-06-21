25-летняя медсестра переболела пневмонией и коронавирусом: «Запахи я не слышала пять дней»

Татьяна - медсестра в кардиологическом отделении Минской областной клинической больницы. Девушка носила защиту, но все равно заболела коронавирусом.

- Плохо я себя почувствовала в конце апреля. У меня поднялась температура, которая держалась в районе 37,5 - 38. В поликлинике я сказала врачу, что работаю медсестрой. У меня взяли тест на коронавирус и отправили на больничный. По признакам это было ОРВИ. Но через дня четыре после открытия больничного произошло странное. Я не почувствовала вкуса еды! Начала все обнюхивать и поняла, что обоняние полностью пропало. Запахи я не слышала пять дней. Выяснилось, что тест на COVID-19 у меня положительный. Из симптомов болезни были боль в горле, кашель.

У Татьяны нашли пневмонию. Лечилась она дома.

С появлением кашля Татьяне сделали компьютерную томографию в больнице.

- КТ показала ковидную пневмонию. Мне сказали, что можно лечь в больницу, но я решила лечиться дома. Мужу пришлось съехать с квартиры. К счастью, он не заболел. Видимо, у нас по-разному сработал иммунитет. Раз в год я болею простудными заболеваниями, а он нет.

- Как себя чувствовали во время болезни?

- Поначалу было тяжело и страшно - непонятно, что завтра меня ждет. Ощущала дискомфорт в легких. Один день было тяжело дышать, а другой день уже нормально. Болела голова, из-за температуры все время хотелось спать. А когда уже стало легче, я начала рисовать картину - так себя успокаивала. За изоляцию ее и закончила.

Татьяну поддерживали коллеги и родные.

- Друзья помогали - еду привозили, ставили под дверь квартиры. Мама звонила несколько раз в день. Беспокоились за меня и коллеги. Каждое утро был звонок из поликлиники. Спрашивали о моем состоянии. Приезжали ко мне и врачи, проверяли сатурацию (насыщение крови кислородом. - Ред.). Сначала у меня сатурация упала, потом повысилась.

- Как лечились?

- Я пила противовирусные. Пшикала горло спреем - у меня обострился хронический тонзиллит. Принимала антибиотики, а когда пришел положительный тест, мне продлили курс.

Еще я надувала воздушные шарики - это было трудно. (Смеется). Как и рекомендовали врачи, я спала на животе.

Всего на больничном Татьяна пробыла месяц. Повторное КТ показало - болезнь ушла. К слову, у девушки долго держалась температура 37.

- Врач-инфекционист сказала, что после коронавируса - это нормально. Я планирую уйти в отпуск в августе и тогда проверю свое здоровье после перенесенной болезни. Думаю сделать УЗИ брюшной полости.

Еще две коллеги девушки по отделению - тоже медсестры - переболели коронавирусом.

- У них протекала болезнь, как у меня.

- На антитела проверялись?

- Нет, но мне интересно, есть ли они у меня. Думала о сдаче плазмы крови, но я, наверное, не подойду - у меня есть хронические заболевания.

- В вашем окружении много переболело людей коронавирусом?

- В моем не очень. К счастью, мои родные не болели, но я своей маме сказала заботиться о себе - носить маски, обрабатывать руки. Я сама из Сморгонского района. Читала в интернете, что сейчас там много заболевших.

Татьяна в рабочем строю с конца мая. Девушка, как и другие ее коллеги, перенесшие ковид, получила материальную помощь от медицинского профсоюза. Сейчас она работает в ночные смены.

- Летом жарко и душно работать в респираторе, экране и защитном костюме, хоть он сейчас полегче - из хлопка. Но что поделаешь - работа.

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