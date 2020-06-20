Больше 5 тысяч белорусских медиков уже получили материальную помощь

- В апреле был создан благотворительный Фонд поддержки медиков, которые лечат пациентов с COVID-19. Был открыт благотворительный счет, и на него поступило почти 1 миллиона 800 рублей. Эти деньги пошли на материальную помощь медикам, которые сами заболели коронавирусом, - рассказали в Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения. - Всего на данный момент было удовлетворено 1411 обращений об оказании материальной помощи. Помощь из благотворительного фонда в размере 600 рублей получили и медсестры, и врачи, и санитарки, и другие сотрудники медучреждений, которые проболели более чем 21 день. Те 3700 человек, которые болели менее трех недель, тоже получили по 200 рублей материальной помощи из так называемой профсоюзной кассы взаимопомощи.

Также из этих касс были выделены деньги на покупку респираторов, защитных костюмов и дезинфицирующих средств, а также на покупку бытовой техники, необходимой медикам, которые работают в круглосуточном режиме. Профсоюзы на этом не ставят точку, мы продолжаем помогать медикам и материально, и с закупкой средств индивидуальной защиты.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как можно поддержать медиков?

Каждый желающий может пополнить благотворительный счет Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, созданный при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения. Адрес: Минск, пр-т Победителей, 21, к. 1414. УНН 100094874. Благотворительный счет: № BY06 BLBB 3135 0100 0948 7400 1001. Счет открыт в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, код BLBBBY2X.

Оплату можно произвести в ЕРИП в любом банке. Для проведения платежа необходимо:

1. Выбрать пункт Система «Расчет» (ЕРИП);

2. Благотворительность, общественные объединения;

3. Профсоюзы;

4. Профсоюз здравоохранения;

5. Для оплаты ввести Фамилию Имя Отчество плательщика, дополнительно (при необходимости) укажите наименование организации;

6. Ввести сумму платежа;

7. Проверить корректность информации;

8. Совершить платеж.

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