Как в Минске прошли последние пикеты по сбору подписей и акция солидарности с задержанными. Большой фоторепортаж

19 июня 2020 года был последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Во второй половине дня в разных городах прошли последние пикеты инициативных групп. В Минске они были возле филармонии. Там же, а также в других частях города собирались люди, чтобы поставить подпись и выстроиться в "цепи солидарности" с задержанными потенциальными кандидатами в кандидаты в президенты и активистами, членами инициативных групп.

Вот как это было в Минске.

Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа оттесняют людей на площади Независимости к филарморнии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка в маске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинству прохожих не удалось пройти сквозь строй ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько сотен людей находились перед филармонией.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник МВД просит людей разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторым прохожим удавалось протиснуться сквозь строй ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники в штатском документируют происходящее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Ковалькова на акции солидарности в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Козлов (на фото слева) беседует с Александром Барсуковым заместитель Министра внутренних делФото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции солидарность в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сквозь строй Омона, пропускали прохожим особенно с детьмиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Козлов (на фото справа).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности. Минск, 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Ковалькова просит собравшихся разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей оттеснили на территорию около филармонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые прохожие возмущались отсутствием общественного транспорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа выстраиваются у входа в филармонию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые задержания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На остановке возле филармонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания участников акции солидарности. Минск, 20Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание оператора агенства Reuters.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание оператора агенства Reuters.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарность. Минск, 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодировали проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ГАИ останавливали проезжающие мимо автомобили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На фото слева певица Лера Яскевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания на площади Якуба Коласа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания на площади Якуба Коласа. Минск, 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задерживали и людей прямо с велосипедами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К тем кто оказывал сопротивление применяли силу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания. Акция солидарности. Минск, площадь Якуба Коласа. 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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