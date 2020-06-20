2020-06-20T17:13:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Как в Минске прошли последние пикеты по сбору подписей и акция солидарности с задержанными. Большой фоторепортаж

19 июня в Минске тоже были задержаны и участники акции, и журналисты, которые освещали происходящее [фото]
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Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

19 июня 2020 года был последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Во второй половине дня в разных городах прошли последние пикеты инициативных групп. В Минске они были возле филармонии. Там же, а также в других частях города собирались люди, чтобы поставить подпись и выстроиться в "цепи солидарности" с задержанными потенциальными кандидатами в кандидаты в президенты и активистами, членами инициативных групп.

Вот как это было в Минске.

Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа оттесняют людей на площади Независимости к филарморнии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа оттесняют людей на площади Независимости к филарморнии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка в маске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка в маске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинству прохожих не удалось пройти сквозь строй ОМОНа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинству прохожих не удалось пройти сквозь строй ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько сотен людей находились перед филармонией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько сотен людей находились перед филармонией.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник МВД просит людей разойтись. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник МВД просит людей разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторым прохожим удавалось протиснуться сквозь строй ОМОНа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторым прохожим удавалось протиснуться сквозь строй ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники в штатском документируют происходящее. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники в штатском документируют происходящее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Ковалькова на акции солидарности в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Ковалькова на акции солидарности в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Козлов (на фото слева) беседует с Александром Барсуковым заместитель Министра внутренних дел Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Козлов (на фото слева) беседует с Александром Барсуковым заместитель Министра внутренних делФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Видеосъёмка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Видеосъёмка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции солидарность в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции солидарность в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОМОН. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОМОН.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сквозь строй Омона, пропускали прохожим особенно с детьми Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сквозь строй Омона, пропускали прохожим особенно с детьмиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Козлов (на фото справа). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Козлов (на фото справа).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности. Минск, 19.06.2020. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности. Минск, 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Ковалькова просит собравшихся разойтись. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Ковалькова просит собравшихся разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей оттеснили на территорию около филармонии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей оттеснили на территорию около филармонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые прохожие возмущались отсутствием общественного транспорта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые прохожие возмущались отсутствием общественного транспорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автозак. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автозак.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа выстраиваются у входа в филармонию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа выстраиваются у входа в филармонию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые задержания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые задержания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На остановке возле филармонии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На остановке возле филармонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 19 июня 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания участников акции солидарности. Минск, 20 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания участников акции солидарности. Минск, 20Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание оператора агенства Reuters. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание оператора агенства Reuters.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание оператора агенства Reuters. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание оператора агенства Reuters.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарность. Минск, 19 июня 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция солидарность. Минск, 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодировали проезжающим мимо автомобилям. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие аплодировали проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ГАИ останавливали проезжающие мимо автомобили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ГАИ останавливали проезжающие мимо автомобили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 19.06.2020. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На фото слева певица Лера Яскевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На фото слева певица Лера Яскевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания на площади Якуба Коласа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания на площади Якуба Коласа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания на площади Якуба Коласа. Минск, 19.06.2020. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания на площади Якуба Коласа. Минск, 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задерживали и людей прямо с велосипедами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задерживали и людей прямо с велосипедами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К тем кто оказывал сопротивление применяли силу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К тем кто оказывал сопротивление применяли силу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания. Акция солидарности. Минск, площадь Якуба Коласа. 19 июня 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания. Акция солидарности. Минск, площадь Якуба Коласа. 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Акции солидарности по всей Беларуси: задерживают участников и журналистов

Были задержаны журналисты радио «Свабода», TUT.BY, Onliner.by, «Еврорадио» и «Рейтер», фотограф «Комсомолки» (читать далее)

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