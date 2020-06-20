Как в Минске прошли последние пикеты по сбору подписей и акция солидарности с задержанными. Большой фоторепортаж
19 июня 2020 года был последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Во второй половине дня в разных городах прошли последние пикеты инициативных групп. В Минске они были возле филармонии. Там же, а также в других частях города собирались люди, чтобы поставить подпись и выстроиться в "цепи солидарности" с задержанными потенциальными кандидатами в кандидаты в президенты и активистами, членами инициативных групп.
Вот как это было в Минске.
Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа оттесняют людей на площади Независимости к филарморнии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прохожие аплодируют проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушка в маске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Большинству прохожих не удалось пройти сквозь строй ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несколько сотен людей находились перед филармонией.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудник МВД просит людей разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторым прохожим удавалось протиснуться сквозь строй ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Акция солидарности в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники в штатском документируют происходящее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ольга Ковалькова на акции солидарности в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Николай Козлов (на фото слева) беседует с Александром Барсуковым заместитель Министра внутренних делФото: Святослав ЗОРКИЙ
Ева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Видеосъёмка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники акции солидарность в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ОМОН.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сквозь строй Омона, пропускали прохожим особенно с детьмиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Николай Козлов (на фото справа).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Акция солидарности. Минск, 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ольга Ковалькова просит собравшихся разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Людей оттеснили на территорию около филармонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторые прохожие возмущались отсутствием общественного транспорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Автозак.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа выстраиваются у входа в филармонию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Первые задержания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На остановке возле филармонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Акция солидарности. 19 июня 2020 года, Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минск. 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержания участников акции солидарности. Минск, 20Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание оператора агенства Reuters.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание оператора агенства Reuters.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Акция солидарность. Минск, 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прохожие аплодировали проезжающим мимо автомобилям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ГАИ останавливали проезжающие мимо автомобили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минск. 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На фото слева певица Лера Яскевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержания на площади Якуба Коласа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержания на площади Якуба Коласа. Минск, 19.06.2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задерживали и людей прямо с велосипедами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К тем кто оказывал сопротивление применяли силу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержания. Акция солидарности. Минск, площадь Якуба Коласа. 19 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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