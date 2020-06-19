2020-06-19T22:52:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Из Витебска увезли скульптуру «Возвращение блудного сына» Осипа Цадкина. Она входит в корпоративную коллекцию «Белгазпромбанка»

Банк планировал оставить скульптуру в Витебске и, возможно, установить ее на одной из улиц города
Наталья ПАРТОЛИНА
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Скульптуру Осипа Цадкина увезли из Витебска в Минск.Скульптуру Осипа Цадкина увезли из Витебска в Минск.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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19 июня из музея истории Витебского народного художественного училища увезли скульптуру Осипа Цадкина «Возвращение блудного сына». До этого скульптура, которая была центральным экспонатом культурного проекта «Осип Цадкин. Возвращение», несколько дней провела в опечатанном помещении.

Несколько дней экспонат провел в опечатанном помещении. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Несколько дней экспонат провел в опечатанном помещении.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

«Возвращение блудного сына» - часть корпоративной коллекции «Белгазпромбанка». Скульптура была отлита еще при жизни художника, в 1962 году. В 2016 она была выставлена на аукцион Christier’s и была приобретена для корпоративной коллекции. До 2018 года работа не экспонировалась. В 2018-м ее привезли в Витебск.

Предполагалось, что скульптура останется в Витебске и, возможно, будет установлена на одной из улиц города, около здания «Белгазпромбанка».

Скульптура не имеет статуса изъятой или конфискованной материальной ценности. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Скульптура не имеет статуса изъятой или конфискованной материальной ценности.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За «Блудным сыном» в Витебск приехал куратор корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» Александр Зименко. При вскрытии опечатанного помещения, укладывании 120-килограммовой скульптуры в деревянный ящик и выносе ее из музея присутствовали несколько молодых людей в светлых рубашках – сотрудники УДФР.

Ранее предполагалось, что "Возвращение блудного сына" останется в Витебске и, возможно, украсит одну из улиц города. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ранее предполагалось, что "Возвращение блудного сына" останется в Витебске и, возможно, украсит одну из улиц города.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Очень тяжело… Ком в горле… Такое ощущение, что мы на похоронах, - вздыхает директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников.

Скульптура не имеет статуса изъятой или конфискованной материальной ценности. Ее увезли из Витебска в Минск. О дальнейшей судьбе скульптуры пока ничего не известно. Напомним, 14 июня появилась информация о том, что к «делу «Белгазпромбанка», которым до недавнего времени руководил претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, приобщены 150 картин из корпоративной коллекции банка стоимостью $20 млн.

По словам Андрея Духовникова, в музее на месте увезенной скульптуры скоро появится QR-код, как в галерее «Арт-Беларусь».

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После того, как было озвучено предположение, что картины из корпоративной коллекции банка готовили к вывозу за границу, Виктор Бабарико выразил недоумение: "Какая логика возвращать картины в страну, тратить деньги, а потом их куда-то вывозить?" (Читайте далее).

Скульптура экспонировалась в музее истории народного художественного училища два года. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Скульптура экспонировалась в музее истории народного художественного училища два года.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

120-килограммовую скульптуру уложили в ящик, в котором она когда-то прибыла в Витебск. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

120-килограммовую скульптуру уложили в ящик, в котором она когда-то прибыла в Витебск.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

"Такое ощущение, что хороним кого-то", - перешептывались сотрудники музея. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

"Такое ощущение, что хороним кого-то", - перешептывались сотрудники музея.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Какое-то время ящик с "Блудным сыном" стоял на крыльце. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Какое-то время ящик с "Блудным сыном" стоял на крыльце.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Скульптуру увезли в Минск. Фото: Андрей ДУХОВНИКОВ,

Скульптуру увезли в Минск. Фото: Андрей ДУХОВНИКОВ,

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