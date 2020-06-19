Из Витебска увезли скульптуру «Возвращение блудного сына» Осипа Цадкина. Она входит в корпоративную коллекцию «Белгазпромбанка»
19 июня из музея истории Витебского народного художественного училища увезли скульптуру Осипа Цадкина «Возвращение блудного сына». До этого скульптура, которая была центральным экспонатом культурного проекта «Осип Цадкин. Возвращение», несколько дней провела в опечатанном помещении.
Несколько дней экспонат провел в опечатанном помещении.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
«Возвращение блудного сына» - часть корпоративной коллекции «Белгазпромбанка». Скульптура была отлита еще при жизни художника, в 1962 году. В 2016 она была выставлена на аукцион Christier’s и была приобретена для корпоративной коллекции. До 2018 года работа не экспонировалась. В 2018-м ее привезли в Витебск.
Предполагалось, что скульптура останется в Витебске и, возможно, будет установлена на одной из улиц города, около здания «Белгазпромбанка».
Скульптура не имеет статуса изъятой или конфискованной материальной ценности.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
За «Блудным сыном» в Витебск приехал куратор корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» Александр Зименко. При вскрытии опечатанного помещения, укладывании 120-килограммовой скульптуры в деревянный ящик и выносе ее из музея присутствовали несколько молодых людей в светлых рубашках – сотрудники УДФР.
Ранее предполагалось, что "Возвращение блудного сына" останется в Витебске и, возможно, украсит одну из улиц города.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
- Очень тяжело… Ком в горле… Такое ощущение, что мы на похоронах, - вздыхает директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников.
Скульптура не имеет статуса изъятой или конфискованной материальной ценности. Ее увезли из Витебска в Минск. О дальнейшей судьбе скульптуры пока ничего не известно. Напомним, 14 июня появилась информация о том, что к «делу «Белгазпромбанка», которым до недавнего времени руководил претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, приобщены 150 картин из корпоративной коллекции банка стоимостью $20 млн.
По словам Андрея Духовникова, в музее на месте увезенной скульптуры скоро появится QR-код, как в галерее «Арт-Беларусь».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
После того, как было озвучено предположение, что картины из корпоративной коллекции банка готовили к вывозу за границу, Виктор Бабарико выразил недоумение: "Какая логика возвращать картины в страну, тратить деньги, а потом их куда-то вывозить?" (Читайте далее).
Скульптура экспонировалась в музее истории народного художественного училища два года.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
120-килограммовую скульптуру уложили в ящик, в котором она когда-то прибыла в Витебск.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
"Такое ощущение, что хороним кого-то", - перешептывались сотрудники музея.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Какое-то время ящик с "Блудным сыном" стоял на крыльце.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Скульптуру увезли в Минск. Фото: Андрей ДУХОВНИКОВ,
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»