2020-06-20T21:56:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 июня 2020 года: в Беларуси спад заболеваемости, в мире пандемия ускоряется

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 21 июня 2020 года
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Люди уже расслабились, но коронавирус в мире продолжает распространяться.Люди уже расслабились, но коронавирус в мире продолжает распространяться.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 8,7 миллионам человек. Умерли больше 460 тысяч человек. В лидерах по смертности от Covid-19 - США, Бразилия и Великобритания.

В Беларуси по последней информации Минздрава коронавирус подтвержден у 57 936 человек. С момента начала пандемии выздоровели 36 749 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 603 заразившихся - то есть, по данным Минздрава, заболеваемость идет на спад. Умерли 6 человек, а всего за время пандемии - 343 человека.

За работу с пациентами с коронавирусом медикам доплачивает профсоюз

Врачи, медсестры, санитарки и другие сотрудники медицинских учреждений, которые заболели коронавирусом при работе с зараженными пациентами, профсоюз выплачивает материальную помощь.

- В апреле был создан благотворительный Фонд поддержки медиков, которые лечат пациентов с COVID-19. Был открыт благотворительный счет, и на него поступило почти 1 миллиона 800 рублей. Эти деньги пошли на материальную помощь медикам, которые сами заболели коронавирусом. Всего на данный момент было удовлетворено 1411 обращений об оказании материальной помощи. Помощь из благотворительного фонда в размере 600 рублей получили и медсестры, и врачи, и санитарки, и другие сотрудники медучреждений, которые проболели более чем 21 день. Те 3700 человек, которые болели менее трех недель, тоже получили по 200 рублей материальной помощи из так называемой профсоюзной кассы взаимопомощи, - рассказывают в Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Также деньги из фонда пошли на закупку расходных материалов - например, средств индивидуальной защиты. Как еще можно помочь медикам, читайте здесь.

Коронавирус пришел в Европу еще раньше, чем в Китай?

ВОЗ объявил пандемию коронавируса в мире в марте 2020, а первый случай в китайском городе Ухань был зарегистрирован в конце декабря 2019. Первый пациент с COVID-19 в Европе появился в январе.

Итальянские ученые провели исследование сточных вод в Милане и Турине и сделали поразительное открытие. Две лаборатории независимо друг от друга подтвердили, что в Италию вирус попал еще в декабре 2019, сообщает Евроньюс. Получается, COVID-19 был в Италии за два месяца до того, как в стране началась серьезная вспышка заболеваемости. Она была выявлена 21 февраля в регионе Ломбардия на севере страны. С пр учетом новой информации ученые предполагают, что распространение вируса происходило еще раньше.

ВОЗ: «Пандемия ускоряется»

В то время, когда многие страны Европы уже расслабились и ослабляют карантин, ВОЗ предостерегает, что грядет новая фаза пандемии. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил, что расслабляться еще рано.

– Мир находится в новой и опасной фазе. Многим людям надоело быть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы, - напомнил глава ВОЗ.

Вирус активно распространяется в Америке, странах Африки, Южной Азии. За сутки в мире прирастает по 150 тысяч человек с COVID-19, почти половина приходится на Америку, Ближний восток и Азию.

Рекомендации для предотвращения распространения коронавируса прежние: сохранять социальную дистанцию и чаще мыть руки.

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