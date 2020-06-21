Главный тренер минского «Динамо» о возможных изменениях в чемпионате: «Это приведет к падению уровня чемпионата. А чемпионат Беларуси на хорошем уровне»

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Энергетик-БГУ (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из главных матчей 14-го тура чемпионата Беларуси прошел в Минске, где столичное «Динамо» принимало «Энергетик-БГУ». Обе команды претендуют на место в тройке лидеров.

Главный тренер минского «Динамо» игру охарактеризовал так: качели. Обе команды имели шансы для голов, но так и не смогли отправить мяч в ворота соперников – 0:0.

Кстати, из-за травмы в матче не смог сыграть 22-летний Максим Плотников, основной вратарь «Динамо». Место в воротах занял 19-летний Даниил Шапко, дебютант.

- Хочу поздравить человека, которого взяли из детской школы две недели назад. Наш вратарь сыграл великолепно. Это была его первая игра за основной состав минского «Динамо». Оказывается, и в детской школе можно найти вратаря, - сказал Леонид Кучук после матча.

Также Кучука спросили, что он думает о возможных изменениях в регламенте чемпионата Беларуси. Белорусская федерация футбола намерена со следующего сезона ввести лимит: минимум шесть белорусов должны быть в стартовом составе команды (сейчас минимум пять) и один из них должен быть не старте 21 года.

- История показывает, что произойдет падение уровня чемпионата. Не надейтесь, что он повысится. Почему? Например, что дальше будет происходить? Хорошо, включаешь в состав футболистов 2000 года, а что делать через год? Надо 2001. А что делать с парнем 2000 года? Ты не должен его искусственно вводить в состав, а необходимо подводить к основе, развивая все качества, начиная со школы, по ступеням развития. Может, я чего-то не знаю… В одной стране тоже вводили подобные лимиты, но отказались из-за падения уровня чемпионата. Чемпионат Беларуси находится на хорошем уровне. Призываю, берегите его. Дальше — как будет. Очень внимательно нужно следить за подготовкой чемпионата, чтобы воспитывали футболистов. За свою футбольную карьеру воспитал много футболистов, поэтому я представляю, о чем говорю. Если есть решение — значит надо придерживаться его, - сказал Кучук.

Михаил Козлов против Шохбоза Умарова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внимание на мяче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка попытался повторить гол-красавец прошлого тура.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре Козлов Михаил. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Бахар. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Садовский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение правил.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шохбоз Умаров. ФК "Энергетик-БГУ" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В полёте Иван Бахар.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Энергетик-БГУ (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение правил.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Энергетик-БГУ (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Энергетик-БГУ (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре Даниил Шапко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Опасный удар со штрафного у ворот "студентов".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Энергетик-БГУ (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Риос.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Энергетик-БГУ (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жёлтая карточка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейв Дениса Садовского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Энергетик-БГУ (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ