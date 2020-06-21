Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 июня 2020 года: в Беларуси меньше 500 зараженных за сутки, миллион заболевших в Бразилии и неожиданная угроза

Ситуация в Беларуси

Число заболевших коронавирусом продолжает падать: на 21 июня в Беларуси было зарегистрировано 569 новых случаев. В последний раз такие низкие цифры мы наблюдали в конце апреля – 22 апреля было зарегистрировано 558 случаев. Дальше коронавирус в Беларуси только набирал обороты.

Всего в Беларуси зарегистрировано 58 505 случаев COVID-19. Из них уже выздоровело 37 666 пациентов. 346 человек (+3 за сутки), к сожалению, скончались. При этом Минздрав как всегда уточняет, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденный COVID-19. За все время в Беларуси было проведено 861 703 тестов на коронавирус.

Ситуация в мире

Тем временем мировая статистика по количеству заболевших коронавирусом не радует. За сутки во всем мире заболели 140 тысяч человек, достигнув отметки 8,8 млн. Лидером среди стран по-прежнему остается США. В стране более 2,3 млн заболевших, только за сутки COVID-19 обнаружили у 31 тысячи американцев. К слову, у шести членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус.

На втором месте Бразилия, где коронавирус набирает невероятные обороты – в сутки там заражается больше людей, чем в США: 21 июня у 34 тысяч бразильцев обнаружен вирус. В этот день Бразилия перешагнула миллионный рубеж заболевших. Третью строчку занимает Россия, на четвертом месте Индия, а пятерку лидеров закрывает Великобритания.

Напомним, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус обеспокоен ускоренным темпом распространения коронавируса в мире. Он считает, что основная причина роста заболеваемости в расслабленном отношении людей к COVID-19. Подробности читайте здесь.

Врачи назвали еще одну угрозу коронавируса: страдают не только легкие пациентов, но и их интеллект

Делирий - психическое заболевание, которое сопровождается помрачением сознания и галлюцинациями. Он далеко не всегда возникает на алкогольной почве. Недавно выяснилось, что примерно в 20-30% случаев течение коронавирусного заболевания у людей сопровождается делирием. Его признаки не сразу распознали в общей клинической картине течения болезни: в 75% случаях делирий не диагностируют у пациентов реанимационных блоков, потому что больные подключенные к ИВЛ и не могут говорить. Речь не только о коронавирусных пациентах. Один из трех человек, кто вне зависимости от диагноза провел 5 дней в реанимации, испытывает психическую реакцию, которая часто принимает форму бреда, утверждает издание The Atlantic.

Что провоцирует развитие делирия у коронавирусных пациентов? По одной из версий SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, проникает в мозг, развивается гипоксия, появляются тромбы, мозг начинает испытывать недостаток кислорода.

Кроме того, на психическое состояние больных влияет социальная изоляция, которую мы вынуждены соблюдать последнее время.

Как это лечить? В американских клиниках, кромемедпрепаратов, применяют несколько методов поддержки ковидных больных с признаками делирия. Пациентам рекомендуется поддерживать отношения с родственниками по видеосвязи с помощью мессенджеров, используют физиотерапию, в палатах включают музыку для медитирования, позитивные видео с природой или искусством, создают возможности, чтобы пациенты разгадывали кроссворды, смотрели спорт (хотя бы в записи), рисовали… Среди превентивных мер называют правильное питание, режима сна и бодрствования, разумная физическая активность (читать далее здесь).

Больше 5 тысяч медиков в Беларуси получили материальную помощь

В апреле Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения создал благотворительный Фонд поддержки медиков, которые лечат пациентов с COVID-19. На благотворительный счет поступило почти 1 миллиона 800 рублей. Деньги потратили на материальную помощь медикам, которые сами заболели коронавирусом. Врачи, медсестры и санитарки, болевшие более 21 дня, получили 600 рублей помощи. Таких медиков оказалось 1411. Остальные медицинские работники, которые находились на больничном менее 21 дня – 3700 человек - получили по 200 рублей материальной помощи (читайте далее).

Буквально 21 июня мы отметили День медика. Мы постоянно рассказываем истории о самоотверженности белорусских межработников и не устаем их благодарить. Вот, например, история медсестры Татьяны Соколовской, которая переболела пневмонией и коронавирусом, месяц пробыла на больничном, сейчас уже снова помогает преодолеть болезнь другим: читайте ее по ссылке здесь.

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