«Ребенку заразиться коронавирусом дома гораздо легче, чем в лагере»: в Беларуси открылись круглосуточные оздоровительные лагеря

Пандемия отложила или отменила почти все, что связано с отдыхом. Туристические страны только начинают открывать свои границы для белорусов, и то с оговоркой. Авиаперевозчики терпят огромные убытки. Большинство соотечественников и вовсе настроены этим летом отдыхать в Беларуси. Боятся и родители: как отправить ребенка в детский лагерь на лето, если эпидобстановка пока неблагоприятная?

Мы посмотрели, как работает во время пандемии детский оздоровительный лагерь, первый открывшийся в Барановичском районе, что на Брестчине.

«Воспитатели находятся на сменах безвыездно».

На первую смену в оздоровительный лагерь "Дружба" в 2020 году приехали 66 детей. Первый заезд был 15 июня, и это означает, что этим летом лагерь примет три смены, а не четыре, как в прошлые годы. Всему виной эпидобстановка.

- В первой смене у нас много детей из домов-интернатов. Из Ганцевичского дома-интерната для детей-инвалидов 13 ребят, еще 13 человек из детского приюта - социально-педагогического центра в Барановичах. Но есть и дети, которым путевки купили родители, правда, их намного меньше, чем обычно. Но на вторую смену планируется большой заезд, уже распродано 150 путевок, так что рассчитываем на смену примерно в 180 детей, и на столько же - в третью смену. До коронавируса смены были по 250 человек, - рассказала директор детского оздоровительного лагеря «Дружба» Марина Пурплевская.

Перед открытием лагеря здесь разработали инструктаж «План мероприятий по предупреждению и нераспространению COVID-19», особые инструкции у персонала, медработников - всех, кто в течение смены попадает на территорию лагеря.

Детей в комнатах расселяют по 2 - 3 человека. Фото: архив ДОЛ "Дружба".

- В этом году перед сменой все работники прошли 5-дневную самоизоляцию и, как всегда, прошли медосмотры. Воспитатели находятся на сменах безвыездно - все 18 дней. У них будут выходные дни, но и тогда им не разрешается покидать территорию лагеря. Часть персонала: кухонные рабочие и повара отработаю безвыездно по половине смены, через девять дней их сменит другая бригада персонала. Когда смена закончится, лагерь на 5 дней закроется на «проветривание»: дезинфекция, генеральная уборка, обработка от клещей и других насекомых и так далее, - пояснила Марина Михайловна.

«Посещение родителями нежелательно».

Сейчас, на первой смене, ребят в отрядах совсем немного - по 15 человек. В комнатах вместо 4 - 5, как обычно, селят только по 2 - 3 ребенка. Ходят в столовую, на мероприятия, зарядку - отрядами, соблюдая дистанцию в полтора метра. В гости в другие отряды ходить запрещается.

Например, в столовой между столами одного и другого отряда - ряд пустых столов. Еду на столы подают дежурные из старших отрядов, девочки в белых фартучках, косынках и в «новинке-2020» - защитных масках. Перед тем как сесть за столы, дети так же, не толпясь и по отрядам моют, и дезинфицируют руки. Пока один отряд моет руки - другой ждет в сторонке, скандируя веселый девиз: «Наш отряд - пчелки! Мы летаем и жужжим, головы вам всем вскружим» - у каждого отряда свой.

Еду на столы подают дежурные из старших отрядов - девочки в белых фартучках, косынках и защитных масках.Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Трудностей такой режим не создает. За месяцы пандемии все уже привыкли тщательно мыть руки и масок не пугаются - такой уж этот год. Хотя в целом в лагере безмасочный режим - только заезд был в масках. И родители, приезжая с передачами для детей, передают персоналу пакеты со сладостями и вещами в масках и перчатках, - добавила директор лагеря.

Правда, пообщаться с чадами в этом году никому не удается - родительские дни отменены из-за коронавируса. Лагерь работаем в закрытом режиме, в целом посещения родителями нежелательны. Но родители, если уж приехали, могут пообщаться с ребенком через забор, соблюдая дистанцию. Все другие контакты - по телефону: дважды в день на несколько часов ребятам выдают их гаджеты, есть стационарный телефон.

- Для детей, которые не в первый раз отдыхают в круглосуточном лагере, это привычное условие. Мобильники никогда не бывают в свободном доступе - это ценная вещь. Да и развлечений на свежем воздухе столько, что и не до гаджетов! Сегодня, например, мы открыли свою Олимпиаду, провели концерт на открытие лагеря - а ведь еще не вечер! Бывают случаи, когда родители с тревогой звонят в администрацию лагеря и спрашивают: у вас в таком-то отряде есть такой-то ребенок, что с ним? Он два дня не звонит домой! А ребенок так занят, что ему не до звонков! Еще мы пару дней назад создали свой Инстаграм - родители могут посмотреть на детей в интернете, им так спокойней, - поделились в администрации.

В столовой между столами отрядов - пустые столы.Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Любые проявления ОРВИ сейчас можно расценивать как коронавирус».

Свои особые инструкции в связи с непростой эпидобстановкой есть и для медперсонала лагеря. Напомним, сейчас в Беларуси пик пандемии сместился как раз на Брестскую область. По словам Елены Богдан, заместителя министра здравоохранения, прошли этап пика заболеваемости около 40 - 45 процентов населения Беларуси. Это Минский и Витебский регионы, где идет снижение заболеваемости. Другие регионы подходят к плато, начинает Гомельская область.

Что происходит в связи с этим в лагере? Дважды в день детям меряют температуру, один раз проходит термометрию весь персонал - ведутся специальные журналы учета. Перед тем как приехать в лагерь, детей также просят соблюдать минимум 5-дневную изоляцию.

- А лучше всего 14 дней постараться не контактировать. Любые проявления ОРВИ сейчас можно расценивать как коронавирус, стоит остерегаться. Большая просьба к родителям - справки о здоровье в лагерь для детей не брать формально, действительно проверить, все ли хорошо со здоровьем. Это в интересах всех детей, - поделился главврач детского лагеря Владимир Трукшин.

На случай возникновения вируса для первоначальной изоляции освобожден один корпус лагеря, для медперсонала - особые инструкции. Фото: архив ДОЛ "Дружба".

Медперсонал в лагере немногочисленный - доктор и медсестра, которые так же пробудут здесь полную смену. А затем и вторую, и третью. На них очень большая ответственность - тщательно следить за тем, чтобы не было вспышки коронавируса. Но если вдруг у кого-то из детей поднимется температура, тоже есть свои инструкции:

- Если вдруг появляется подозрение на коронавирус, мы обязаны изолировать ребенка и контакты первого уровня. Для этого полностью освобожден и пустует первый корпус лагеря. И сразу сообщить родителям, если ребенок местный - из Барановичского района. Если ребенок не отсюда (сейчас в лагере есть дети из Ганцевичского района, а бывает, что по путевкам приезжают и из Минска. - Авт), мы уведомляем родителей или опекунов и вызываем скорую помощь, заболевшего тогда доставят в детскую инфекционную больницу, - рассказал Владимир Михайлович.

Честно говоря, именно беседа с главврачом лагеря у нас получилась самой тревожной - и это понятно. Он здраво оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране, понимает всю опасность вируса, на нем - вся ответственность за здоровье и детей, и персонала. Так стоит ли отправлять детей летом в лагерь?

- Хочу сказать, что заразиться ребенку коронавирусом за территорией лагеря, дома, гораздо проще, чем здесь. По сути, ребята изолированы и постоянно под медицинским контролем. А в городе ребенка в квартире не удержишь - контактов найдется много, - резюмировал медик.

- И не забывайте о том, что в лагере дети еще и «витаминизированы» - у них прекрасное 5-разовое питание, с различными фруктами, овощами, соками, рыбой, мясом, что очень важно для иммунитета, - добавила директор лагеря.

К детям за время смены не разрешается приезжать родителям, но у ребят масса развлечений и занятий. Фото: архив ДОЛ "Дружба".

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя стоимость путевки в детский лагерь в 2020 году - около 410 белорусских рублей. До начала пандемии в лагерях на Брестчине планировалось оздоровить 63 тысячи детей. Сейчас прогнозируемая цифра - 24 тысячи оздоровленных в лагерях детей этим летом, и только 9 тысяч из них - в лагерях с круглосуточным пребыванием.

Окончательное решение об открытии каждого лагеря в Беларуси принимается с учетом территориальной эпидемической ситуации и уровня спроса.