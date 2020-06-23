2020-06-23T10:33:44+03:00
Общество
КП Беларусь

«Единственный вариант - заразилась коронавирусом на рабочем месте». Стоматолог из Светлогорска переболела дома и месяц провела на самоизоляции

Фельдшер всегда ходила в маске и перчатках, но однажды утром поняла, что заболела. Сначала даже не поняла, что это ковид, пока не исчезли вкус и обоняние
Павел МИЦКЕВИЧ
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Стоматолог из Светлогорска переболела коронавирусом дома. Фото: личный архивСтоматолог из Светлогорска переболела коронавирусом дома. Фото: личный архив
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История болезни зубного фельдшера из Светлогорска длилась ровно месяц. Екатерина Чикида работает в стоматологической поликлинике центральной районной больницы. Там и заразилась:

- По магазинам я мало хожу, и то всегда в маске и перчатках. На работу - пешком через лес или на своей машине. Поэтому единственный вариант - на рабочем месте. В семье больше никто не заболел - у всех, кроме меня, тесты были отрицательные.

Екатерина была на больничном с 4-летним ребенком, а однажды утром поняла, что заболела сама:

- Когда проснулась, почувствовала, что стали пропадать вкус и обоняние, к вечеру они исчезли полностью. Слабость, температура под 38 - первые два дня. Но я не подозревала, что это коронавирус. Были выходные, поэтому никуда не обращалась и сама начала противовирусную терапию: принимала наш белорусский «Арпетол». Это как палочка-выручалочка наша семейная. Может быть, это смягчило мое заболевание - инфекция не пошла в легкие. Затем начала принимать антибиотики.

Когда закрыли больничный на ребенка, Екатерина обратилась к терапевту. «Арпетол» сказали принимать дальше для укрепления иммунитета, а антибиотики заменили на «Азитромицин». Взяли мазки.

- Была сильная заложенность носа, но при этом нос свободно дышал. Меня направили на снимок пазух, и когда рентген показал, что с носом все нормально, я поняла, что заразилась ковидом, - продолжает стоматолог.

К счастью, Екатерина не попала в больницу - лечилась дома на самоизоляции. Врач звонила ежедневно и расспрашивала о состоянии:

- Мне разрешили с семьей изолироваться на даче в деревне. Друзья привозили продукты и оставляли возле калитки. Так мы провели недели три: я никуда не выходила, строго соблюдала правила. Чтобы не заразить семью, в доме постоянно проводила санитарную обработку моющим средством «Санфор», пользовались антисептиками. И на 11-й день болезни я начала восстанавливаться. Температура скакала: утром - 36,6, в обед - 37, вечером - 37,2. Так было дней десять. Потом начало восстанавливаться обоняние, вкусовые рецепторы, нормализовалась температура. Два повторных мазка оказались отрицательными.

Уже месяц, как Екатерина на работе. На днях профсоюз помог ей получить дополнительные выплаты:

- Я была очень рада и благодарна за поддержку, потому что действительно было страшно за себя и семью. Очень приятно, что не оставили в беде!

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«Единственный вариант - заразилась коронавирусом на рабочем месте». Стоматолог из Светлогорска переболела дома и месяц провела на самоизоляции
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