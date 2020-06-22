«Фирма еще не работает»: сотрудникам какой частной охранной организации разрешили в Беларуси носить оружие

Об этом говорится в указе № 227, который подписал президент. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Так, в указе говорится, что ООО «ГардСервис» вправе оказывать охранные услуги. Организация может приобретать, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы. При этом организация должна информировать МВД о заключении и прекращении договоров.

В указе прописаны требования к работникам ООО «ГардСервис». Так, работники компании должны быть гражданами Беларуси, а также проходить проверку в органах внутренних дел и государственной безопасности. Согласно указу, Совмин в двухмесячный срок должен утвердить формы договоров об оказании охранных услуг физическим и юридическим лицам.

ООО «ГардСервис» было зарегистрировано в ноябре прошлого года. Сайта этой организации с рекламой их услуг мы не нашли.

«Комсомолка» позвонила руководителю организации - мужчине, но он был не очень дружелюбен:

- Я не даю никаких комментариев по телефону, - сказали нам на том проводе.

- А если я хочу заказать услуги фирмы? Куда мне обратиться?

- Фирма не работает еще... Считайте, что я этого не говорил.

- А как с вами можно встретиться и пообщаться?

- Через полгодика наберите, может быть, встретимся. Раньше никак.

А КАК У НИХ?

В России есть частные охранные организации. Так, по российскому закону охранники имеют право применять огнестрельное оружие в определенных случаях. Например, для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности. Также для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество, для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности.