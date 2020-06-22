«Били в лицо, брали за волосы». Как прошли акции в Ганцевичах и Молодечно

На акцию солидарности в Ганцевичах (Брестская область) 20 июня пришли около 30 человек. То, что происходило в городе, в прямом эфире снимали журналисты издания «Ганцавіцкі час» Сергей Багров и Александр Позняк - на камеру попали, в том числе, и задержания горожан.

После того, как люди разошлись с площади, несколько сотрудников милиции снова подошли к журналистам и сказали, что они мешают административному процессу. Все это время камера не выключалась, поэтому момент их задержания попал на видео.

- Одели наручники,*ля! - командует кто-то из сотрудников милиции.

- Не трогайте! За что? Не бейте по ногам! Не ломайте руки! - слышны на видео крики журналистов.

- Задержать, сказал! Вопросы какие? Еще раз говорю - что за вопросы?

Журналистов увезли в РОВД, позже им было предъявлено обвинение в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий и нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Отметим, что по Закону о СМИ (п. 2.2 статьи 34) журналисты имеют право находиться на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.

- Данные действия сотрудников РОВД незаконны. Штатные журналисты пояснили сотрудникам, что выполняют в рамках законодательства о средствах массовой информации свои должностные обязанности, - считает главный редактор издания «Ганцавіцкі час» Петр Гузаевский, его заявление опубликовано на сайте издания. - Вот такого, чтобы лицом в асфальт, да еще и журналистов, раньше не было. Я планирую направить заявление о возбуждении уголовного дела за препятствование законной журналистской деятельности.

Всего было задержано 10 человек, суд над ними состоялся 22 июня.

- Когда меня задерживали, меня жестоко избили. Били в лицо, брали за волосы, надели наручники, - рассказал перед процессом журналист Александр Позняк.

Журналист из Ганцевичей Александр Позняк говорит, что его били в лицо, хватали за волосы. Фото: 1reg.by

В суде выступил начальник Ганцевичского РОВД Виталий Кулешов, который принимал участие в задержании журналистов.

- Я ему (Александру Позняку) говорил – не мешайте административному процессу. Процесс велся в отношении 8 из 10 людей на площади. Производилось задержание, но он все равно продолжал. Он мешал подходу и, если вы заметили, сотрудники милиции падали. Мешал, приближался к месту, вел съемку, на требования не реагировал.

Судья Владимир Космач назначил Александру Позняку штраф - 810 рублей. Сергея Багрова осудили на 15 суток ареста.

Участников акции в Молодечно обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции

В «цепь солидарности» 19 июня люди собрались и в Молодечно. По наблюдениям журналистов «Рэгіянальнай газеты», в 20 часов там было около 200 человек. Во время акции в городе произошла потасовка горожан с сотрудниками ОМОН - молодечненцы пытались отбить участника акции, которого задерживали. В руке одного из сотрудников ОМОНа в это время заметили оружие. Позже официальный представитель МВД рассказала, что пистолет не использовался: он, вероятно, выпал из кобуры, и сотрудник ОМОН вернул его на место.

После потасовки в Молодечно в отношении нескольких участников возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. Возможное наказание - от исправительных работ до лишения свободы на срок до трех лет. Если это действие сопряжено с применением насилия, наказание предусмотрено более жесткое: ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

«Милиция наделена правом задерживать любого человека на улице»

Во время акций в разных городах задерживали не только тех, кто пришел туда специально, но и людей, которые, как они сами утверждают, оказались в толпе случайно. Так, к примеру, в Минске задержали врача-онколога Виктора Хващевского.

- Отработав 12 часов, приняв около 30 человек, он возвращался домой, - рассказывает Анастасия, его знакомая. - Теплым летним вечером, как и многие другие, он решил прогуляться недалеко от дома. По стечению обстоятельств, это было на проспекте Дзержинского. Дальше по известному сценарию - вязали без разбора.

Уличные акции на минувших выходных прошли во многих белорусских городахФото: Святослав ЗОРКИЙ

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, что это не новая практика - так было и раньше во время протестных акций, когда задерживали людей, которые не имели никакого отношения к акциям.

- Вчера мне звонили два врача из Гомеля - они сказали, что в акции не участвовали, просто шли в кафе и оказались в потоке людей в момент зачистки. Их отвезли в ИВС, отпустили только на следующий день. Но куда деть ту ночь, которую они провели в качестве задержанных? Компенсация, в том числе моральная, предусмотрена только в случае незаконного ареста, который налагает суд. А вот компенсация за незаконное задержание в законе не прописана.

В теории человек, который вас задерживает, должен представиться, предъявить служебное удостоверение. Но на практике так бывает не всегда: участников акций задерживали и люди в штатском, которые никак не объясняли свои действия.

Человек, который вас задерживает должен представиться и объяснить причину задержания. Но это в теории, на практике все происходит иначеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Отбиваться точно не стоит - иначе позже вас могут привлечь к ответственности за сопротивление и неповиновение сотрудникам милиции, - продолжает правозащитник. - Кричите, привлекайте внимание окружающих, зовите на помощь. Но мой совет как правозащитника - подчиняться. Правда на стороне милиции: они наделены правом задержания любого человека на улице на срок до трех часов для установления личности или по подозрению в совершении какого-то нарушения. После трех часов дальнейшее задержание должно быть обосновано.

На вас могут составить протокол об административном правонарушении. Правозащитник советует его внимательно прочитать и подписать.

- Неподписание протокола - худшая позиция, поверьте моей практике. Подписать нужно каждую страницу, обозначить, что вы не согласны с предъявленным обвинением, если это так, поставить число. В пустых графах ставьте прочерки, если что-то указано неверно - зачеркивайте и пишите свою версию. В протокол можно внести все нарушения, которые допустили сотрудники милиции. Часто, если человек не подписал протокол, сотрудники милиции пишут «от подписи отказался» и потом неограниченное количество раз могут переписать его, так как им нужно. Подписав протокол, вы облегчаете работу вашего адвоката в суде. Обязательно требуйте копию протокола.

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