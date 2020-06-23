Назначают Советы депутатов, подписаться должны 10%: как проводится местный референдум, о котором говорил в Бресте Лукашенко

22 мая на встрече с активистами в Бресте президент Александр Лукашенко пообещал провести местный референдум по поводу аккумуляторного завода, против строительства которого протестуют многие жители города.

«КП» выяснила, что проведение местного референдума предусматривает Избирательный кодекс Беларуси, принятый в 2000 году. Порядок назначения и проведения местного референдума прописан в главе 25 Кодекса. Там читаем:

- Право инициативы на проведение местного референдума принадлежит местным представительным органам и гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории соответствующей области, района, города, района в городе, поселка, сельсовета. Инициатива граждан выражается в виде предложения, внесенного не менее 10 процентами граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории.

И дальше:

- Если граждане выступают с инициативой о проведении местного референдума, ими образуется инициативная группа из числа лиц, имеющих право участвовать в референдуме, в количестве:

в области и городе Минске - не менее 50 человек;

в районе, городе, районе в городе - не менее 20 человек;

в поселке, сельсовете - не менее 10 человек.

То есть, если назначать республиканский референдум имеет право только президент, то местные референдумы - Советы депутатов. Если инициируют местный референдум граждане, то они формируют инициативную группу, которая должна собрать подписи не меньше 10% местных избирателей.

Местные референдумы назначают Советы депутатовФото: Павел МАРТИНЧИК

Более подробные объяснения, что такое местный референдум и как он проводится, «КП» нашла на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там сказано, что собирать подписи за проведение референдума инициативная группа может на протяжении двух месяцев:

- В случае, если в течение двух месяцев не было собрано необходимое число подписей, дальнейший сбор подписей прекращается. С инициативой по одному и тому же вопросу, связанной с проведением референдума, разрешается выступать не ранее, чем через год после истечения срока дня сбора подписей.

Как проходит агитация?

- Общественным объединениям, трудовым коллективам, коллективам средних, специальных и высших учебных заведений, гражданам Республики Беларусь предоставляется право беспрепятственной агитации за предложение по проведению референдума, за принятие решения, выносимого на референдум, а также против предложения по проведению референдума, принятия решения, выносимого на референдум, - говорится на сайте Минприроды.

Интересно, что с момента инициирования местного референдума властью или, в случае инициирования общественностью, с момента подачи необходимого количества подписей все расходы покрываются соответственно из местного бюджета.

- Решение принятое референдумом является окончательным, в утверждении не нуждается. Решения, принятые могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не определено референдумом, - отмечается на сайте Минприроды.

Что нельзя решить на референдуме?

- На местный референдум не выносятся вопросы о принятии чрезвычайных и неотложных мер по охране общественного порядка, защиты здоровья и безопасности населения, о налогах, бюджете, вопросы, связанные с назначением, утверждением и освобождением должностных лиц, относящихся к компетенции соответствующего местного Совета депутатов, - информирует Минприроды.

Республиканские референдумы проводились трижды, а местных референдумов еще не было

Республиканские референдумы по инициативе президента Александра Лукашенко проводили в Беларуси трижды. В 1995 году изменили флаг и герб, русскому языку придали статус государственного, наделили президента правом распускать парламент, проголосовали за интеграцию с Россией.

В 1996 году перенесли День независимости Беларуси, внесли изменения в Конституцию, подтвердили запрет на куплю-продажу земли, оставили смертную казнь. А после референдума в 2004 году Александр Лукашенко получил возможность участвовать в президентских выборах неограниченное число раз.

Местные референдумы в Беларуси еще никогда не проводили. Те же противники строительства аккумуляторного завода в Бресте предлагали провести такой референдум в прошлом году, но Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы и ответил, что «данный вопрос не может быть вынесен на местный референдум, так как имеет значение для Республики Беларусь в целом».

А в 2012 году жителям Смолевичского района отказали в проведении местного референдума о строительстве китайского индустриального парка. Причину указали примерно такую же: вопрос относится к компетенции не местных, а республиканских властей.

Читайте также: Противники аккумуляторного завода в Бресте: «Мы не против референдума, но считаем, что завод должен быть закрыт раньше»