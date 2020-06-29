«Дядя пытался спасти коллегу, и сам погиб». Подробности гибели рабочих в кабельном колодце в Минске

Версия: в колодце был низкий уровень кислорода

Вечером 26 июня работники подрядной организации прокладывали коммуникации на проспекте Дзержинского в Минске. Первым в коллекторный колодец спустился 37-летний рабочий, там ему стало плохо. Его пытались спасти коллеги - 30-летний и 50-летний мужчины. Но, спустившись в люк, они тоже потеряли сознание.

Из колодца пострадавших доставали сотрудники МЧС. К сожалению, двое мужчин погибли, третий, 30-летний работник, сейчас в больнице. Его жизни ничто не угрожает.

- Один из погибших, 50-летний мужчина – это мой дядя, - рассказывает Марк. - Это была вторая смена, с утра он съездил к матери на дачу, покосил траву и поехал на работу. Обычный день, если бы не его окончание. Обычно одному рабочему десять должностей приписывают, но когда дело доходит до трагедий, появляются строчки типа этой: «рабочие не имели права спускаться в люк согласно инструкциям». Дядя пытался спасти коллегу, и сам погиб.

Сейчас рассматривается несколько версий причин ЧП: по предварительным данным следствия, рабочие могли погибнуть из-за того, что в колодце был низкий уровень кислорода.

- По полученной информации, рабочие не имели права спускаться в люк согласно инструкциям, - добавляют в СК.

Рабочих пытались спасти прямо на улице на глазах очевидцев. Юрий с дочерью катались на велосипедах – когда возвращались домой, увидели машины МЧС и «скорые».

- Первого рабочего сразу погрузили на носилки и поместили в карету скорой помощи, там ему начали оказывать помощь. Ещё через несколько минут вытащили следующего. К этому моменту на месте происшествия была только одна машина скорой, поэтому врачи разделились и начали оказывать помощь второму рабочему прямо на проезжей части, - тот вечер мужчина запомнил в деталях. - Где-то через минут 3-5 достали третьего пострадавшего - врачам помогали сотрудники МЧС, делали массаж сердца. В течение 20-30 минут пытались спасти второго и третьего рабочего. Когда тот, кто делал массаж сердца, выбивался из сил, его тут же сменял или водитель «скорой» или сотрудник МЧС. В процессе к месту приехала ещё одна карета скорой помощи. Хочется отметить, как самоотверженно работали медики и МЧС - низкий им поклон.

«Ситуация, когда лезут спасать человека в колодец и там сами погибают, довольно типичная»

Мы попытались разобраться, из-за чего могла произойти такая ситуация.

- Это закрытое подземное сооружение, поэтому вполне нормально, что там могло быть недостаточно кислорода. Точно так же там могут скапливаться различные природные газы, например от гниения, - объясняет Виталий, действующий работник службы охраны труда с 20-летним опытом.

Специалист считает, что к трагедии могло привести грубое нарушение инструкции по охране труда во время работ внутри колодцев.

- Если делать все по правилам, это значительно увеличивает время проведения работ, поэтому инструкцией рабочие и специалисты, должностные лица часто пренебрегают. Бывает, что работникам неудобно использовать средства индивидуальной защиты, но это уже разгильдяйство. Основная причина, как показывает практика - слабые знания в области охраны труда, которые подкрепляются надеждой на авось. Скорее всего, когда они увидели, что первый потерял сознание, полезли его доставать - и сами там потеряли сознание. Для таких случаев обязательно нужен шланговый противогаз и средства страховки - предохранительный пояс, страховочная веревка. Ситуация, когда лезут спасать человека в колодец и там сами погибают, довольно типичная. Это самая частая ошибка работающих в колодцах.

По предварительным данным следствия, рабочие могли погибнуть из-за того, что в колодце был низкий уровень кислорода. Фото: СК

В сообщении Следственного комитета сказано, что работы проводились в 9 вечера. Виталий говорит, что это допустимо.

- Как правило, такие работы проводятся в светлое время суток. Но в исключительных случаях, например аварии, допускается и работа вечером. Если бы они использовали газоанализатор (прибор, с помощью которого проводят проверку на наличие вредных и взрывоопасных веществ в недопустимых концентрациях), такого бы не случилось. Такой прибор должен быть в каждой организации - это не очень дорого, жизнь дороже. Вполне возможно, что эти рабочие 100 раз спускались в колодец без газоанализатора и были уверены, что ничего не случится. На 101-й раз случилось.

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