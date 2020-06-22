2020-06-22T21:41:46+03:00
Минск
КП Беларусь

Акция – время покупать! В комплексе «Минск Мир» последние квартиры на самых выгодных условиях

Что такое лучшее предложение? Это цена, при которой от покупки трудно отказаться. Ведь другой подобной возможности может и не представиться!
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Это хорошо понимают покупатели квартир в столичном комплексе «Минск Мир» – на акции остались последние квартиры в семи домах! Согласитесь, это весомый аргумент, чтобы осуществить, наконец, свою мечту о собственном жилье в столице! Но стоит поторопиться – акция продолжится только до конца июля, а квартир с каждым днем все меньше!

Акция время покупать! В комплексе Минск Мир последние квартиры на самых выгодных условиях.

Квартиры по акции представлены в семи домах различных кварталов комплекса: «Эмиратс Волна», «Пекин», «Стамбул», «Токио», «Ницца», «Лос-Анжелес» и «Новый Орлеан».

Дом «Эмиратс Волна».

Дом «Эмиратс Волна».

Дом «Пекин».

Дом «Пекин».

Дом «Стамбул».

Дом «Стамбул».

Дом «Токио».

Дом «Токио».

Дом «Ницца».

Дом «Ницца».

Дом «Лос-Анджелес».

Дом «Лос-Анджелес».

Дом «Новый Орлеан».

Дом «Новый Орлеан».

Все дома очень разные, как по внешнему виду, так и по планировочными решениям. Но есть у них у всех ряд общих преимуществ, которые характерны для всех жилых зданий комплекса «Минск Мир»:

– все дома – современные каркасно-блочные;

– квартиры – свободной планировки;

отличная инсоляция, панорамные и французские окна, застекленные лоджии и балконы;

Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии.

Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии.

просторные лобби с местом для консьержа, зоной встречи курьера или гостей, санитарной комнатой;

Лобби дома «Эмиратс Волна».

Лобби дома «Эмиратс Волна».

Лобби дома «Пекин».

Лобби дома «Пекин».

Лобби дома «Стамбул».

Лобби дома «Стамбул».

Лобби дома «Новый Орлеан».

Лобби дома «Новый Орлеан».

Санитарная комната.

Санитарная комната.

– как правило, в лобби два выхода – во двор и на улицу;

– все лифты – производства компании OTIS, в том числе в некоторых домах панорамные;

Во всех домах коростные и бесшумных лифты производства компании OTIS.

Во всех домах коростные и бесшумных лифты производства компании OTIS.

велопарковки возле дома, возможны байк-боксы в лобби.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс.

Как раз на прошлой неделе покупатели первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» получали ключи от своих новеньких квартир – их секции уже сданы на полгода раньше срока! Кстати, в продаже остались квартиры только в двух последних секциях – 7-й и 8-й, и среди них – те, что участвуют в акции!

Покупатели первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» получили ключи от своих новеньких квартир!

Покупатели первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» получили ключи от своих новеньких квартир!

Одной из счастливых покупательниц, которая уже может приступать к ремонту в своей новенькой квартире, стала Наталья Болкунова. Ее квартира – на восьмом этаже дома «Эмиратс Волна». Как призналась Наталья, решила обустроиться примерно посерединке – и вид хороший, и не слишком высоко.

Наталья Болкунова, покупатель квартиры в доме «Эмиратс Волна».

Наталья Болкунова, покупатель квартиры в доме «Эмиратс Волна».

– Скоро все будет здесь очень красиво, – рассказывает покупательница и обводит рукой квартал. И это действительно так – «Эмиратс Люкс» будет полностью готов уже этой осенью!

Квартал «Эмиратс Люкс» будет полностью готов уже этой осенью!

Квартал «Эмиратс Люкс» будет полностью готов уже этой осенью!

Наталья готова поделиться секретом, как выбрать квартиру в современной новостройке.

– Сначала определилась с застройщиком, потом с районом, в котором строятся комплексы и где я хочу иметь собственную квартиру. Мне всегда импонировал комплекс «Минск Мир». Плюс всегда хотелось пожить в Эмиратах! «Минск Мир» предложил именно такую возможность – жить как в Эмиратах, но только в Беларуси, – улыбается покупательница. – Дом «Волна» – очень красивый, с оригинальным дизайном. Поэтому ему и отдала предпочтение. Так же здесь очень интересные решения с точки зрения планировки квартиры. Мне все нравится!

Покупательница признается, что ей уже очень не терпится сделать поскорее ремонт и въехать: каждый день – в мыслях о дизайне, о том, как и что обустроить в своей новой квартире!

– Я считаю, что каждый работающий в нашей стране может себе это позволить. Возможно, для этого придется стать более активным, сменить работу, где не ценят твой труд. Но своя квартира действительно доступна. Предложения у застройщика достаточно неплохие и в плане кредитных условий, и условий рассрочки, так что семьи со стабильным доходом вполне могут себе позволить осуществление своей заветной мечты о собственной квартире! – считает Наталья Болкунова.

Еще одна покупательница, которая представилась Еленой Борисовной, приобрела квартиру, окна которой выходят и на будущий проспект – главный въезд в комплекс, и в тихий обустроенный двор, где уже построен просторный торговый центр. И она точно знает, какими критериями руководствовалась, выбирая «Минск Мир»!

Елена Борисовна, покупатель квартиры в доме «Эмиратс Волна».

Елена Борисовна, покупатель квартиры в доме «Эмиратс Волна».

– Первый фактор – это близость метро, потому что у меня сын скоро поступит в институт, надо будет ездить на занятия. Второй фактор – цена. Промониторив рынок Минска, определила, что она здесь одна из самых привлекательных. А третий фактор, который для меня немаловажен, – я хотела свободную планировку. Сама хочу решить, где у меня будут комнаты, гардеробная, а здесь это возможно, – улыбается покупательница.

Квартиру Елена Борисовна выбрала просторную – 90 «квадратов».

– Планирую, что у нас будут комнаты для меня и для сына и большая кухня-столовая. Окна у мен выходят и на проспект, и во двор, так что с этим все отлично. Район новый, динамичный – будет очень красиво, когда завершится строительство! – уверена владелица новенькой квартиры.

Прямо во дворе дома «Эмиратс Волна» уже построен торговый центр.

Прямо во дворе дома «Эмиратс Волна» уже построен торговый центр.

Во дворе дома «Эмиратс Волна» предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки.

Во дворе дома «Эмиратс Волна» предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки.

«Минск Мир» действительно уже выбрали сотни семей – на сегодняшний день в комплексе осталось свободными всего около 800 квартир! А ведь строительная площадка впечатляет – на территории 340 гектаров будет построено более 3 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, общественные здания и объекты развитой городской инфраструктуры. Не случайно комплекс «Минск Мир» был признан самым масштабным проектом в Европе!

«Минск Мир» – это строительная площадка размером более 340 га!

«Минск Мир» – это строительная площадка размером более 340 га!

Город в городе! При этом до площади Независимости – пять минут на машине или пару минут на метро, новая линия которого строится именно здесь!

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World.

Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. В Минск приезжали архитекторы, работавшие над созданием Дубайского МФЦ, чтобы принять участие в разработке белорусского проекта.

Опыт коллег из Эмиратов будет использован и при построении работы МФЦ Minsk World. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Такие объекты – не только объекты интересного и полезного досуга для жителей города, но и важный компонент для стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Очень знаковый объект комплекса – новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки. Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро «Аэродромная». Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс – в первую очередь для людей, для тех семей, которые хотели бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов! И количество предложений растет практически ежемесячно. Но также быстро квартиры и раскупаются, ведь покупатели видят, что комплекс строится с опережением графиков, при этом не отстает и социальная инфраструктура – это действительно комплексная и продуманная застройка.

Детский сад с бассейном во дворе дома «Диадема».

Детский сад с бассейном во дворе дома «Диадема».

В квартале «Чемпионов» вскоре будет построена современная школа с бассейном.

В квартале «Чемпионов» вскоре будет построена современная школа с бассейном.

Пока еще выбор есть, но самые выгодные цены по акции – только до конца июля! На сайте застройщика все квартиры по акции отмечены!

Для тех, кто готов единовременно заплатить за свое жилье собственными либо кредитными деньгами, акция – это невероятно привлекательные цены. Открывайте сайт застройщика – и убедитесь!

При покупке квартиры можно использовать выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

Длительная, до 10 лет рассрочка от застройщика – очень удобный вариант для тех, кто не может воспользоваться банковским кредитованием, но при этом имеет стабильный доход. Ни поручителей, ни справок о доходах! Первый взнос – от 30%.

А в квартале «Северная Америка»квартиры со скидкой до 10%! Но акция «Минус 10%» действуют только до 30 июня!

Кроме того, есть возможность стать владельцем собственного жилья на еще более интересных условиях – при покупке квартиры онлайн можно сэкономить: теперь при бронировании на сайте сумма «минус от цены» увеличена до 5 тысяч рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто хотел бы избежать появления в общественных местах в условиях пандемии. И при этом неплохо сэкономить!

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 19 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Минск Мир» – ваш лучший выбор во всех отношениях!

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.

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