Врач-уролог: Эректильная дисфункция является частым спутником сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

Более 50% мужчин старше 50 лет сталкивается с такой неприятной проблемой, как эректильная дисфункция. И это считается чуть ли не нормой - мол, с возрастом начинается угасание половой активности. Когда с той же проблемой сталкиваются мужчины гораздо моложе - 25 - 35 лет, - все списывается на стрессы и нервный ритм современной жизни. Доля истины в этих объяснениях есть, но она ничтожно мала. О самых распространенных причинах снижения потенции и современных методах избавления от нее, как ни странно, знаем мы немного. И за выяснением деликатных подробностей обратились к опытному специалисту. Наш собеседник - Эдуард Повелица, врач-уролог хирургического отделения РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.

- Эдуард Анатольевич, на какой почве чаще всего у мужчин возникают эректильные нарушения, которые в народе не совсем справедливо огульно называют импотенцией?

- Основная причина (порядка 70 - 80%) - сосудистые нарушения. Могут быть и гормональные нарушения, связанные, прежде всего, с недостатком тестостерона, и нейрогенные, которые чаще всего касаются пациентов с системными неврологическими заболеваниями типа рассеянного склероза, спинальных травм (травмы ныряльщика, высотные травмы, автотравмы с повреждением костей таза). Существенный вклад в статистику эректильной дисфункции вносят хирургические вмешательства при лечении новообразований предстательной железы, особенно злокачественных - это еще одна из причин.

- Сосудистые нарушения, о которых вы говорите, связаны с сосудами, которые отвечают за кровоснабжение полового члена? Как это связано с состоянием организма в целом?

- Мужчины с поражением артериальных сосудов, ответственных за кровоснабжение органов малого таза и, в частности, полового члена, - это мужчины с артериальной гипертензией, избыточной массой тела, сахарным диабетом, курильщики, злоупотребляющие алкоголем, употребляющие наркотические препараты.

Особое место занимает варикозная болезнь малого таза у мужчин репродуктивного возраста с большим разнообразием андрогенитальных ее проявлений, которая до настоящего времени остается мало изученной. Она встречается у тех, кто ради образа брутального мужчины чересчур активно занимается силовыми упражнениями в тренажерном зале, на рывок поднимает штангу, что в силу особенностей венозного аппарата малого таза приводит к варикозной болезни и эректильным нарушениям.

В организме действительно все взаимосвязано. Более того, эректильная дисфункция, вызванная сужением сосудов малого таза, часто является ранним сигналом сердечно-сосудистых заболеваний.

- Мужчины целенаправленно идут к врачу, когда появляется проблема с потенцией? Или эректильные нарушения выявляются в ходе обращения по другому поводу?

- Мужчине сложно признать свою несостоятельность. И ему нужна порой большая сила воли, чтобы прийти к тому же урологу или андрологу и рассказать об этом. Но иначе мы ничего не узнаем. Эта проблема выявляется по обращаемости пациентов. А они зачастую приходят не после первого раза, а иногда спустя несколько лет полового воздержания, когда его начинают волновать уже и болевые ощущения в малом тазу, и другие проблемы.

До этого они, мучаясь, ходят месяцами, годами, предпринимают попытки самолечения, используют какие-то народные методы, средства, рекомендованные интернетом.

- С чем это связано? С нежеланием признать свою несостоятельность? С недоверием врачам?

- Скорее, с недостаточной информированностью. Сегодня уже и в Беларуси есть современные методы лабораторно-инструментального обследования, в первую очередь направленные на диагностику сосудистой патологии малого таза, и есть всевозможные средства решения проблемы: начиная от рациональной фармакотерапии и заканчивая высокотехнологичными операциями на сосудах полового члена, и даже такой вариант, как эндофаллопротезирование.

- Расскажите чуть подробнее о современных методах…

- В Беларуси с 2018 года начато внедрение высокотехнологичных эндоваскулярных (без разрезов, через прокол и под рентгеновским наблюдением - Ред.) операций на сосудах малого таза у мужчин. Выполняется эндоваскулярная ангиопластика и селективное/суперселективное стентирование внутренней половой артерии при ее стенозах и гипоплазии, открытое шунтирование сосудов полового члена, а также эндоваскулярные операции окклюзии варикозно расширенных вен малого таза при веноокклюзионной недостаточности полового члена с целью усилить артериальное кровоснабжение либо устранить венозную утечку вследствие поражения клапанного аппарата вен.

Мужчины иногда плачут от радости, когда у них что-то начинает меняться после такой операции. Потому что сексуальное здоровье мужчины очень важно для его психоэмоционального состояния. Если женщина оценивает свою сексуальность по тому, как она выглядит в глазах мужчины, то он - по одному вопросу: может он или не может?

Шунтирование - очень тонкая филигранная техника. Но подходит оно не всем. Например, тем, у кого сахарный диабет (а в Беларуси на учете с этим диагнозом около 100 тысяч мужчин старше 18 лет), это, к сожалению, не поможет. Особенно если это диабет 1-го типа. И здесь однозначно стоит вопрос об эндопротезировании полового члена. Это хороший способ решения проблемы для мужчин, когда другие методы неэффективны. Необходимо признать, что лекарственная терапия в половине случаев либо неэффективна, либо вызывает побочные эффекты.

- Будет ли с протезом сексуальная жизнь полноценной? Насколько комфортно человек будет себя чувствовать не в постели, а в обычных обстоятельствах?

- Результат приносит удовлетворение как мужчине, так и его партнерше. В повседневной жизни, как правило, дискомфорта нет. Сексуальное удовлетворение после эндофаллопротезирования отмечает в равной степени 95% мужчин и их партнерш.

- Выбор способа, который решит проблему с эрекцией - это желание самого мужчины или все же объективные показания?

- У каждого метода свои показания. И они должны быть основаны на тщательном обследовании. Сам мужчина крайне редко объективно оценивает свое состояние. Обычно они говорят, что чуть-чуть что-то плохо. В современной андрологии диагностика эректильных нарушений начинается с ультразвукового обследования с введением специального сосудорасширяющего лекарственного средства, которое играет роль специального полиграфа - отсекаются все психогенные нюансы и видно то, что есть на самом деле. Однако зачастую, как показала клиническая практика, ультразвукового исследования недостаточно. Необходимо выполнение и мультиспиральной компьютерной ангиографии сосудов малого таза. В совокупности эти два исследования являются ключевыми, после их проведения становится понятно, чем и как можно помочь мужчине. В одном случае это рекомендации по здоровому образу жизни в сочетании с медикаментозной терапией. В другом - хирургическое вмешательство, включая эндофаллопротезирование. Но выбор характера лечения должен быть произведен только после серьезного обследования, а не методом проб и ошибок.

Обращаться с проблемой эректильной дисфункции надо к урологу или андрологу по месту жительства, а в сложных случаях - в медицинские учреждения, где используются соответствующие технологии.