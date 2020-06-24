«Пьете таблетки, а давление не падает? Это сигнал, что надо проверить почки». Уролог о почечной боли, раке и сюрпризах на операционном столе

ДОСЬЕ «КП»

Главинский Антон Сергеевич - уролог, окончил БГМУ, неоднократно повышал квалификацию в БелМАПО и Европейской школе урологов - ESU. Член Европейской и Белорусской ассоциаций урологов, Европейской ассоциации эндоурологов, Европейской ассоциации сексуальной медицины. Принимает в частном медцентре.

- Антон Сергеевич, правда, что проблемы с почками, часто бессимптомные, начинаются после ОРВИ?

- После ОРВИ бактериальная инфекция через кровь может попадать в почки и там оседать. Начинается гематогенный пиелонефрит. Инфекция может протекать бессимптомно, на УЗИ можно увидеть, что расширена лоханка или чашечки.

Если ОРВИ протекало тяжело – стоит сдать анализ мочи, иногда и бакпосев мочи, чтобы убедиться, что моча стерильна. Но чаще после простуды случается инфекционно-токсическая нефропатия, вплоть до поражения почек.

Сдаешь анализ мочи, а там после перенесенной простуды 3-5 эритроцитов, либо белок выскочил. На УЗИ, как правило, это никак не проявляется. Жаропонижающие - ибупрофен, парацетамол - очень токсичны для почек, а почкам и без того достается: вирусы поражают капилляры, ухудшается фильтрация. Токсическое действие жаропонижающих может долго отражаться в анализах мочи, вызывать отеки, боль в пояснице. Если был грипп либо серьезная ангина - может возникнуть выраженный капилляро-токсический эффект, активное поражение мелких сосудов почек.

- Ученые доказали, что последствия коронавируса - это в том числе локальные кровоизлияния в почках…

- Это и есть капилляро-токсический эффект - когда вирус поражает самые мелкие сосудики, они становятся ломкими, случаются микрокровоизлияния. Если их много, может нарушаться функция всего органа. Могут начаться боли в пояснице, отеки на лице, уменьшение объема выделяемой мочи, общая слабость, повышение или понижение давления. В моче могут повышаться эритроциты, лейкоциты, появиться белок и даже цельная кровь - из-за ломкости сосудов.

«Если организм не получает достаточно воды, это может привести к почечной недостаточности»

- Почка равно удалена от спины и живота - поэтому при почечной боли может болеть и в животе, и в подреберье, и в спине. Но это может быть и межреберная невралгия. Если боль проявляется только на глубоком вдохе, скорее всего, это не почечная проблема.

Если из мочеточника идет камень - боль сильная, но приступообразная. Камень чуть сдвинулся, моча начала протекать мимо него - и приступ как внезапно начался, так внезапно и заканчивается, но может повторяться. Если легкое покалывание - маловероятно, что это почки.

- Слышала, что проблемы с почками могут привести даже к гипертонии.

- Грамотный кардиолог, если к нему пришли с давлением, обязательно отправит проверить почки и щитовидку. Нарушение выработки тиреоидных гормонов, гипертиреоз приводит к гипертонии. Точно так же к гипертонии приводят хронические проблемы с почками.

Почки вырабатывают важные гормоны - ренин, ангиотензин, которые регулируют уровень давления в организме. Если функция почки нарушена, она хочет, но не может нормально фильтровать мочу и начинает усиленной выработкой этих гормонов повышать давление, она суживает сосуды, чтобы давления было достаточно для фильтрации мочи.

Поэтому кардиолог, помимо ЭКГ и УЗИ сердца, проверит в том числе и работу почек. УЗИ покажет серьезную проблему, когда она уже видна внешне - например, признаки сморщивания почки.

Но УЗИ не покажет, как почка работает. Для этого есть пробы мочи - пробы Зимницкого, Реберга, есть изотопные исследования функции почек, сцинтиграфия почек, когда вводится радиоактивный изотоп йода и специальная гамма-камера фиксирует, как почка захватывает и выбрасывает этот изотоп, показывает нарушение функции почек. Эссенциальная гипертензия хорошо купируется таблетками. Почечная гипертензия таблетками купируется плохо. Если вы пьете таблетки, а давление не падает - это дополнительный звоночек, что надо проверить, что там с почками.

- Как правильно заботиться о почках?

- Нужно пить достаточно воды. Наступило лето, многие говорят «я пью много - литр-полтора». Но при такой жаре, а если есть еще и физнагрузки, иногда нужно пить и 2, и 3 литра. Если вы много потеете, нужно пить больше воды. Потому что почкам нужно выталкивать в разный объем воды одинаковое количество накопившихся шлаков.

Если вся ваша вода ушла в пот на поддержание вашей температуры – почкам нужно в маленький объем, максимально напрягаясь, запихнуть этот объем шлаков, продуктов азотистого обмена.

- Некоторые, наоборот, считают, что раз много потеют - нужно меньше пить, тогда и потеть будешь меньше.

- И дают повышенную нагрузку на почки - им не в чем разводить мочу, она становится очень концентрированной, и, чтобы ее выработать, почкам нужно серьезно напрячься.

- Если в организме происходит задержка калия, гиперкалиемия – это значит, что почки уже совсем опустили руки и не могут ничего сделать. Это серьезный симптом почечной недостаточности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- К чему это может привести?

- В худшем случае - вплоть до почечной недостаточности, итогом могут стать гипертония, отеки, кожный зуд - мочевая кислота, мочевина, начинают выделяться с потом. Люди с почечной недостаточностью даже пахнут специфически - есть понятие «мышиный запах», у них пот пахнет азотом.

- Правда, что при проблемах с почками нужно вывести из организма белок и калий?

- Да, избыток калия влияет на сердечный ритм. Если в организме происходит задержка калия, гиперкалиемия – это значит, что почки уже совсем опустили руки и не могут ничего сделать. Это серьезный симптом почечной недостаточности, вызывающий нарушение сердечного ритма.

- Почка равно удалена от спины и живота - поэтому при почечной боли может болеть и в животе, и в подреберье, и в спине. Но это может быть и межреберная невралгия.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Иногда проблема видна только на операционном столе»

- Тревога и страх коронавируса изнашивают надпочечники. А плохая работа надпочечников полностью ослабляет иммунитет…

- Надпочечники - это отдельная железа, они над почками. Когда мы испытываем стресс, выбрасывается кортизол, гормон коры надпочечников. Адреналин - это животный стресс, а наши офисные ежедневные стрессы - это пролактин и кортизол.

Пролактин вырабатывает в голове гипофиз, а кортизол - в почках. Постоянный стресс системно вызывает высокий уровень кортизола, учащенное сердцебиение, чувство тревоги и со временем - апатию.

Человек не может постоянно находиться в стрессе, его реакции притупляются. В норме стресс проявляется в реакции «бей или беги». Увидел медведя – убежал или порвал его голыми руками.

Если постоянно ходишь и боишься – в итоге организм говорит: «Ну сколько можно! Я устал…» И надпочечники устали. Изнашивание коры надпочечников подавляет наши реакции на внешнюю угрозу.

Разовый стресс полезен для организма. Постоянный - ослабляет иммунитет, приводит к падению всех адаптационных реакций.

- Опухоли в почках растут быстро?

- Часто они возникают спонтанно и долго протекают бессимптомно. Человек пришел, проверился - а там уже большая опухоль. Рак почки очень часто - спонтанная находка. Его можно обнаружить на УЗИ. КТ и МРТ его могут и не показать.

Рак почки может расти годами. Если не пропускаешь УЗИ, делаешь его хотя бы раз в год - ты не получишь запущенный рак почки. Можно сдать онкомаркер - РЭА - раковый эмбриональный антиген, который может указать, что в организме есть онкология.

Иногда проблема видна только на операционном столе. Однажды в пятницу вечером ассистировал на операции по удалению камня в лоханке почки. Но вместо полутора часов мы провели в операционной больше шести: вместо камня в почке обнаружили рак почечной лоханки - пришлось удалять и почку, и мочеточник, и кусок мочевого пузыря…

- Почечная боль – самая сильная?

- Почечную колику сложно с чем-то перепутать. Не зря говорят, что человек лезет на стену от боли – нет положения, в котором боль уходит. Пациенты аж пританцовывают на пике почечной колики, поэтому и к врачу бегут быстро.

- Бывает, что пациент сам виноват?

- Если пил мало воды, сидел на монодиете, образовались камни, и они пошли. Оксалатные камни образуются у любителей зелени, когда едят одни салатики. Вся листовая зелень содержит много щавелевой кислоты, из которой эти камни образуются. Это наследуемый тип камней: были у мамы - появятся и у дочки.

- Главная профилактика – без крайностей: придерживайтесь сбалансированной диеты, подвижного образа жизни и пейте много чистой воды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Любители спортзалов и белка садятся на молочку – кефир, сметана, творожок - и у них вырастают фосфатные камни. У мясоедов растут уратные камни из мочевой кислоты. Поэтому главная профилактика – без крайностей: придерживайтесь сбалансированной диеты, подвижного образа жизни и пейте много чистой воды.

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