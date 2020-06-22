Министр здравоохранения Беларуси о ситуации с коронавирусом: «Расслабились рановато»

Два месяца прошло с тех пор, как количество зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси превысило цифру 500 в сутки - по данным на 17 апреля было 575 заболевших, и это был существенный скачок в ежедневной статистике. Хроника заболевания совершила новый виток - и вот мы снова вышли на 500+, но это уже не прирост, а спад. За последние 10 дней число новых случаев коронавируса в статистике Минздрава плавно снизилось - с 750 на 11 июня до 569 на 21 июня. Общее количество умерших с выявленной коронавирусной инфекцией за это же время выросло с 293 до 346.

«Видим снижение количества инфицированных и пациентов с осложнениями в виде коронавирусной пневмонии»

- Ситуация полностью контролируемая, как это было всегда в период коронавируса, - отметил министр здравоохранения Владимир Караник в передаче «Главный эфир» на телеканале Беларусь 1. - Мы видим снижение количества и инфицированных, и пациентов с осложнениями в виде коронавирусной пневмонии. По многим регионам видим обратный процесс перепрофилирования коечного фонда в привычный режим работы.

Об этом же рассказала в интервью телеканалу СТВ заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан, когда речь зашла о том, что из-за коронавируса есть риск упустить и другие проблемы.

- Мы, когда выстраивали работу по коронавирусной инфекции, изначально говорили о том, что пациенты с хронической патологией не должны оставаться без внимания, несмотря на то, что основные усилия системы у нас были направлены с марта-апреля на работу с коронавирусными пациентами. Сегодня у нас часть учреждений как работала для оказания этой помощи, так и работает. Более того, уже в некоторых регионах (например, в Витебской области) мы переводим обратно крупные областные учреждения для оказания помощи именно пациентам с другими заболеваниями.

Но до полного спокойствия относительно коронавируса еще далеко. В той же Витебской области ситуация еще не везде одинаково стабильная. В Браславском районе, например, введен масочный режим в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

- Расслабились рановато, - признал Владимир Караник. - Народ стал меньше уделять внимания мерам безопасности. Наши рекомендации по защите особенно уязвимых групп населения - это пожилые люди, а также имеющие хронические заболевания - остаются в силе. Это и меры социального дистанцирования, и ношение масок в местах скопления людей. Просим, чтобы люди с признаками инфекционного процесса оставались дома, вызывали врача к себе и при передвижении за пределами квартиры тоже использовали средства защиты.

«Классического медицинского карантина не было ни в одной стране»

Министр здравоохранения не исключил второй волны коронавируса, но при этом заметил, что она нас точно не застанет врасплох.

Люди рано расслабились и снизили бдительность.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Мы используем это время, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения и повысить ее стрессоустойчивость. Что касается ограничительных мер, надо понимать, что классического медицинского карантина не было ни в одной стране, - подчеркнул Владимир Караник. - Ограничительные меры в нашей стране были достаточно жесткие, но они были точечные. И эти точечные меры воздействия остаются. Мы защищаем наиболее уязвимые группы населения и надеемся, учитывая наш опыт, укрепление системы здравоохранения и наличие резервов, что вторая волна если и будет, то будет менее значимая. И система готова к ней гораздо лучше, чем к первой.

Есть надежда, что компьютерная томография, которая во время распространения коронавируса стала супервостребованным методом обследования, станет более доступной. Ведь, по словам министра здравоохранения, только в Минске до августа будет установлено 10 компьютерных томографов, и это еще не все.

- На деньги Всемирного банка (соглашение о займе на 90 млн евро на реализацию проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси Минздрав и Всемирный банк подписали 1 июня.-– Ред.) планируется закупка еще 20 компьютерных томографов для переоснащения медицинских учреждений всей республики, - сообщил Владимир Караник.

У экспресс-тестов для определения антител тоже есть перспектива стать более доступными. Как рассказал министр, появились наборы ИФА (иммуноферментного анализа), которые позволяют автоматизировать процесс анализа. Часть крупных лабораторий планируют перевести на ИФА-тестирование, после чего будет возможно передавать экспресс-тесты в малые учреждения, в более мелкие амбулатории, и они могут дойти до ФАПов.

КСТАТИ

Дефицита импортных лекарств не будет?

Когда из-за коронавируса начали закрываться границы, многие испугались, что в страну перестанут завозить импортные лекарства. Но, как рассказала Елена Богдан в интервью программе «Неделя» на СТВ, Минздрав старается не допустить дефицита. Вплоть до того, что действие указа о регистрации предельно допустимых цен, принятого 01.01.2019 г., было приостановлено. Напомним, под этот указ попало около 850 наименований лекарственных средств.

Минздрав обещает не допустить дефицита лекарствюФото: Павел МАРТИНЧИК

- Пока все эти лекарства поступают к нам по ценам, которые были заявлены, - рассказала замминистра. - Сегодня ситуация стабильная, но мы стараемся работать с иностранными компаниями для того, чтобы четко понимать: если они будут повышать цены, то за счет чего будет повышение этой цены. Все их обращения анализируются Министерством здравоохранения и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Потом выносятся на специальную комиссию, и там уже будет приниматься решение о разрешении или не разрешении повышения цен.

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