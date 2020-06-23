«В Минске за Лукашенко никого не будет, наверное. Это ж столица! А я за него»: послушали, что говорят в глубинке о выборах

Минск, а затем и областные города вступили в предвыборную кампанию как никогда активно: с дивана встали даже те, кто никогда раньше не интересовался политикой. Белорусы и жители других стран массово выстраивают на улицах цепи солидарности в поддержку задержанных кандидатов и высказываются в соцсетях.

А вот до деревень и райцентров эта волна вообще не достала, сердца сельчан не требуют перемен. По крайней мере, жителей Большевика - поселка примерно на 3 тысячи человек недалеко от Гомеля. Его название прекрасно отражает застывшее здесь, будто тягучий кисель, время. Кругом покосившиеся дома, улицы с патриотическими названиями (Советская, Чапаева, Энгельса, Маркса) и жители, основная часть которых - пенсионеры, живущие под девизом «абы не было войны». Молодежи немного - основная часть уезжает в Гомель, молодым и амбициозным здесь решительно нечего делать.

Котлован - основное место тусовок всей молодежи в поселке.Фото: Алла БЕЛУГА

«Все водку пьют, чем тут еще заниматься?»

Из всего серого поселкового однообразия выбивается разве что памятник погибшим солдатам ярко-алого цвета.

- Да мы сами каждый раз удивляемся, до этого его красили в белый и кукольно-розовый цвет. Какой был на распродаже, таким и покрасили, наверное, - смеется девушка по имени Екатерина. - Мой молодой человек живет здесь, а я работаю на «Сельмаше» (район Гомеля. - Ред.). Но сейчас стало лучше - сел в маршрутку и приехал за полчаса, уже не надо трястись в душном автобусе больше часа.

Раньше этот памятник красили в белый и кукольно-розовый цвет.Фото: Алла БЕЛУГА

На этом хорошие новости у девушки заканчиваются, а на вопрос о выборах ее лицо моментально становится суровым.

- Ай, я ничего уже не жду, мы навсегда погрязли в этом болоте стабильности. И я, и мой молодой человек просто в шоке от того, что происходит. Всякий раз кажется, что дно пробито, но снизу начинают стучать. И что меня еще возмущает: каждые выборы у нас такая фигня, а евродепутаты только скажут про свою глубокую озабоченность ситуацией и свалят. Зачем тогда вообще приезжать?

Недалеко от памятника, у магазина в ожидании жены стоит Михаил, с ним старый знакомый Виктор. Мужчины рассказывают, что родились и выросли здесь, но сейчас живут в Гомеле.

- В нашем детстве в Большевике было интересно, было где резвиться, а сейчас и стадион заброшен, и котлован. Ничего хорошего не происходит, все становится хуже и хуже. В выходные все водку пьют, чем тут еще заниматься? - объясняет Виктор. - Люди получают по 400 - 600 рублей. Из работы два завода - торфяной и мясокостный, - ЖКХ, несколько магазинов да две фермы. Один банк вон стоит, так в нем вечно очереди бешеные, ничего нельзя оплатить, и на почте то же самое. Единственное хорошее, что случилось здесь за последние годы, - это то, что маршрутки пустили до Гомеля. Можно хоть до цивилизации доехать.

Михаил и Виктор настроены пессимистично и считают, что в этом году выборы ничего не решат - «мнение белорусов никогда не волновало властей и сейчас не волнует».

- Я буду голосовать за доярку, - говорит Михаил и, видя мои поднятые брови, поясняет: - За любую, какая будет. Все же лучше, чем за этого мафиози. Мафия есть мафия, ее так просто не победить. Все мои знакомые голосуют за кого угодно, только не за него. Сам ничего хорошего не сделал, а нормальных кандидатов посадил. Я не боюсь об этом говорить, в 80-е годы в Афганистане я уже свое отбоялся.

Бывшая учительница и сторож в одном флаконе по имени Светлана Васильевна сразу предупреждает: «Вы, главное, напишите, что мы тут очень хорошо живем!»

- У нас на мясокостном заводе такие огромные зарплаты, каких нигде в Беларуси нет - от тысячи до двух тысяч рублей! А еще на 100 рублей в месяц дают мяса, молочки. Сама же я проработала педагогом 52 года, пенсия у меня 440 рублей. Поэтому я еще подрабатываю сторожем по выходным.

Светлана Васильевна, учительница и сторож в одном флаконе.Фото: Алла БЕЛУГА

После этого женщина долго жалуется, что молодежь здесь крушит все вокруг, ругается матом и бросает после себя бутылки и презервативы. В какой-то момент во мне просыпается необъяснимая жалость к бывшим ученикам Светланы Васильевны.

- Всяким банкирам я не верю: по телевизору говорят, они там деньги отмывали в офшорах. Банки, они такие - не заплатил по кредиту, так придут и вот так (проводит ребром ладони по горлу. - Авт.) тебе сделают. Я буду за Лукашенко голосовать, при нем у нас войны не будет. Он держит в кулаке всех, а с нашими людьми только так и надо. Особенно с молодежью - они вырываются и только зло могут делать, все вокруг крушат. Невозможно просто, какие дети стали, за ними нужно с автоматом ходить!

Во время выборов в глубинке жизнь течет все также не спеша, а сердца сельчан совсем не требуют перемен.Фото: Алла БЕЛУГА

«Люди боятся сказать лишнее слово, потому что за это и посадить могут»

У молодой девушки по имени Анастасия двое детей, муж, отсутствие собственного жилья и веры в скорое светлое будущее.

- Я сомневаюсь, что кто-то здесь 2 тысячи получает, даже инженер или директор. Я до декрета техничкой работала за 300 рублей, а мой брат пару лет назад на костном заводе получал 500 рублей. С того времени ничего здесь не поменялось. Молодежи здесь вообще нечего делать. В местный клуб ходят только дети по 15 - 16 лет, хоть и на нем написано «вход с 18 лет». Те, что не совсем быдло, уезжают в Гомель гулять, в парк, в бары, бани. Но для большинства молодежи даже в наш местный бар ходить дорого - все тупо бухают возле котлована или во дворах.

Девушка говорит, что сейчас она с семьей живет у родителей - собирают с мужем на свое жилье. До этого пришлось помотаться по съемным квартирам, но платить за однушку в Большевике 100 долларов в месяц и при этом что-то откладывать оказалось для молодой семьи невозможным.

- Вся молодежь у нас за Бабарико. Да и не только молодежь: и мать, и кума моя против Лукашенко. Он говорит, но ничего не делает. Да, нам платят детские, пусть и совсем копеечные. Но если у тебя нет троих детей и родители в свое время не наворовали, то никаких льгот не хватит на то, чтобы купить квартиру. Медицина бесплатная настолько бесполезная, что все нормальные анализы приходится делать за деньги. При этом люди боятся сказать лишнее слово, потому что за это и посадить могут. Это ненормально.

Молодежи немного - основная часть уезжает в Гомель, молодым и амбициозным здесь решительно нечего делать.Фото: Алла БЕЛУГА

Похоже, руководствуясь этими опасениями, многие люди отказываются фотографироваться. Из тех, кто соглашается - только поклонники действующего президента, да и те через одного.

- Я человек старой формации и коней на переправе не меняю, с самого начала голосовала за Лукашенко. Он многое сделал для Беларуси. У нас чистота и пенсию вовремя получаем. Выходит 500 рублей, даже внукам можно что-то купить, они летом у меня живут, - говорит бывшая учительница Ирина. - Когда в 90-е годы союз развалился, у нас никаких золотых запасов не было, так нам хоть колбасой вернули сгоревшие накопления. Из остальных кандидатов я бы никого не выбрала. Айтишника этого в газете почитала предвыборную программу, так была в шоке: он предлагал вернуть земли и заводы бывшим хозяевам. Мне это сразу не понравилось. Для меня главное - мирное небо над головой. И чтобы наша чистая, толерантная и зеленая Беларусь не стала губернией России. Фикус-накус вам, не буду я жить ни под россиянами, ни под поляками.

Бывшая учительница Ирина.Фото: Алла БЕЛУГА

В это время у остановки маршруток разворачивается торговля - по пятницам сюда приезжают предприниматели из Гомеля, чтобы продавать одежду и обувь. Женские туфли - по 10 - 30 рублей, тапочки по 8, ночнушки - 10. Продавцы - мать и сын - говорят, что приезжают сюда во время зарплат и пенсий у местных.

- Люди здесь живут небогато, и позволить себе что-то могут только во время зарплаты или пенсии. Поэтому мы приезжаем только в это время, в остальные дни ехать бесполезно - за день можно не продать вообще ничего. Местовое мы не платим, просто договорились с администрацией и заплатили небольшой взнос, - комментирует Дмитрий.

- Мы на сбор подписей не ходили, пойдем уже 9 августа на голосование. В Минске за Лукашенко никого не будет, наверное. Но это ж столица! А я буду за Лукашенко голосовать, потому что больше не за кого, - безапелляционно заявляет мама Дмитрия. Сам же Дмитрий напрямую не говорит, кому отдаст свой голос, но уверен, что победит Лукашенко. - Лукашенко будет снова у власти, по-другому не может быть. Снова 80% окажется проголосовавшими за него. Но время изменилось, и все сейчас переворачивается, по закону природы так не может длиться вечно. Так что скоро все изменится, и мы заживем!

Женщина без маски выбирает между леопардовыми и коричневыми лосинами за 7 рублей. И объясняет, что происходящим вокруг не особо интересуется.

- Я проработала 37 гадоу до пенсии и яшчэ 3 года на пенсии работала, - говорит она. - А пенсия у мяне сейчас 358 рублей. И живи на их, як хочаш! Раньше я голосовала за Лукашенко, а потом на выборы перестала ходить. Мне все равно, я сижу на пенсии и ничего не вижу и не слышу, хаваюся от этого вируса. Да и старая я уже - 65 гадоу прожила, так что скоро в поселок Мирный собираюсь на кладбище.

Молодежи в поселоке Большевик немного - основная часть уезжает в Гомель, молодым и амбициозным здесь решительно нечего делать.Фото: Алла БЕЛУГА

«Это зомбиленд, где у людей мозги промыты если не водкой, так телеканалами»

Щуплый паренек по имени Вячеслав только что вышел из маршрутки: приехал к маме на выходные из Могилева, где учится и подрабатывает.

- Вы и сами видите, какая здесь тоска… Работы нет, магазинов нет, развлечений ноль. Единственный бар, так туда только алкаши приходят ужраться вусмерть. У молодежи есть только два варианта: тоже спиться или уехать. Я выбрал второй. Сейчас у многих появилась надежда на то, что в этой стране что-то может измениться. Я и все мои друзья будем голосовать за Бабарико - видно, что он в адеквате, к тому же много занимается благотворительностью. Но моя мама всю жизнь голосует за действующего президента. И ладно бы хорошо жила, так получает копейки и все равно идет за него голосовать. Про других же кандидатов по телевизору не показывают, она про них и не слышала. И таких большинство. Это настоящий зомбиленд, где у людей мозги промыты если не водкой, так телеканалами.

Похоже, поселок разделился на два непримиримых лагеря: молодежь, которая требует перемен, и стариков, которые боятся любых нововведений как огня. Из этой статистики выбивается только продавец магазина стройматериалов и всяких мелочей для сада и огорода. Молодая женщина говорит, что намерена голосовать только за Лукашенко.

Молодая продавец магазина стройматериалов.Фото: Алла БЕЛУГА

- У нас неплохо жить: вместо бараков вот дома новые строят, и транспорт часто ходит до Костюковки и до Гомеля. Торговля идет неплохо - в прошлый вторник на 500 долларов наторговала за день, хозяйка мне платит 20 рублей за смену,- приводит цифры продавец. - Я пойду на выборы и читала про других кандидатов во ВКонтакте и этих выскакивающих новостях в Яндексе, но не верю я им. Люди привыкли уже к Лукашенко, пусть он и будет.