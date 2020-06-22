Минский врач-инфекционист: «У нас полная загрузка, если 20 человек выписываем - 20 кладем. Но тяжелых случаев стало меньше»

По данным Минздрава на 22 июня, COVID-19 в Беларуси официально подтвержден у 59 023 человек. От коронавирусной инфекции, отягощенной хроническими заболеваниями, умер 351 пациент.

Цифры ежедневной статистики по новым случаям коронавируса постепенно снижаются, но ВОЗ предостерегает: грядет новая фаза пандемии. Инфекция по-прежнему смертельна и быстро распространяется. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 9 миллионам, а ВОЗ в отчете за 21 июня объявила о печальном рекорде - 183 020 новых больных COVID-19 за сутки.

Убивать людей вирусу все сложнее

Некоторые медучреждения Беларуси уже объявили о постепенном возвращении к штатному режиму работы.

- Но говорить о том, что пандемия в стране вот-вот угаснет, думаю, еще рано. В нашей больнице полная загрузка. Если 20 человек выписываем, столько же кладем на их место, - говорит заместитель главного врача по медицинской части Минской инфекционной больницы Святослав Вельгин. Столичная инфекционка по-прежнему работает в особом режиме. Больница рассчитана на 200 койко-мест и заполнена инфицированными COVID-19. - Даже если проследить опыт других стран, в которых вводили жесткий карантин, сразу после его послабления число заболевших неминуемо начинает расти. Расслабляться нельзя.

- Думаете, Беларуси тоже стоит ожидать второй волны?

- У нас изначально применен другой подход. Пока что предпосылок для второй волны нет. Но! Если сейчас мы начнем ходить толпами, забыв о безопасности, вторая волна будет и у нас. Пиковые цифры заболеваемости крайне опасны для любой системы здравоохранения.

ВОЗ предостерегает: грядет новая фаза пандемии.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Правда, что вирус постепенно ослабевает?

- Пока что исследований по этому поводу мало, но, по сути, это общебиологический процесс: когда вирус многократно пассируется через восприимчивый организм, он ослабевает. Речь идет о вирулентности вируса, то есть его способности заражать организм. Судя по нашим пациентам, вирулентность коронавируса постепенно снижается. По крайней мере, тяжелых случаев течения COVID-19 в последнее время мы стали наблюдать меньше.

О том, что вирулентность нового коронавируса снижается и сам он становится менее опасным, говорит и кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, эксперт Российского научного фонда Кирилл Шаршов.

- COVID-19 - это РНК-вирус. И он не делится, как клетки, а может только копироваться, то есть постоянно перезаписываться в каждой новой захваченной клетке. Это процесс репликации. И чем больше РНК-вирус, тем больше ошибок будет сопровождать его репликацию. Каждая ошибка вируса - это его мутация. Это значит, что каждый новый заболевший сегодня, по сути, носитель своего «персонального коронавируса». Это и приводит к разнице клинической картины у пациентов. У кого-то COVID-19 пройдет за несколько дней, как простуда, а кто-то умрет от осложнений.

По мнению ученого, вирулентность характерна для большинства вирусов.

- Ни одному вирусу не выгодна быстрая смерть носителя. Ведь после смерти организма заканчивается и его жизнь. Это значит, что шанс выжить и распространиться есть только у вирусов, которые в процессе мутации теряют агрессивность.

По мнению вирусолога, со временем у коронавируса есть все шансы стать сезонным явлением. В качестве примера он приводит «свиной грипп», который в 2009 году поразил весь земной шар, а потом превратился в безобидный сезонный вирус.

ВОЗ предостерегает: грядет новая фаза пандемии.Фото: Артем КИЛЬКИН

«В зоне риска не только пожилые, но и все люди с ослабленным иммунитетом»

- Получается, медики минской инфекционки - в постоянном контакте с коронавирусными пациентами. Много ваших коллег заболело? - поинтересовались мы у Святослава Вельгина.

- Скажем так, доля медработников среди всех заболевших довольно высока. И это не один десяток процентов.

- В начале пандемии вы рассказывали, что многие медики буквально живут в больнице - как сейчас с этим обстоят дела?

- Сейчас в больнице уже не живем. Дорога каждая койка для пациентов. Но многие медики по-прежнему находятся в изоляции от семей. Есть и специальные общежития для контактных медиков.

- Принято считать, что пожилые люди коронавирус переносят тяжелее, но в трагичной статистике есть и относительно молодые смерти - те, кому было слегка за 30…

- Повышенный риск тяжелого лечения и неблагоприятных исходов по-прежнему у людей старше 60 лет. 80% тяжелых форм коронавируса - именно у этой категории пациентов.

И все же медики напоминают: в зону риска могут попасть все люди с ослабленным иммунитетом. Чтобы максимально себя обезопасить, чаще бывайте на свежем воздухе, но при этом по-прежнему соблюдайте социальную дистанцию. Носите маски на улице в многолюдных местах и всегда в помещениях. Имейте при себе антисептик и регулярно обрабатывайте им руки и поверхности. Ограничьте личное общение. Старайтесь не пользоваться лифтами, не находиться в замкнутых помещениях и по-прежнему уделяйте особое внимание безопасности пожилых людей.

В зоне риска не только пожилые, но и все люди с ослабленным иммунитетом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Антитела к коронавирусу могут исчезать после выздоровления?

Китайские и американские ученые исследовали истории болезни медработников китайского города Ухань, с которого началась мировая пандемия, и пришли к выводу, что в некоторых случаях антитела к коронавирусу после выздоровления все же пропадают. Как сообщает газета South China Morning Post, заразиться коронавирусом из-за контакта с зараженными могли 23 тысячи врачей.

- Антитела против этого вируса вряд ли могут вырабатываться на долгое время, - заявили ученые, которые пришли к выводу, что у 10% китайских медиков антитела исчезли через месяц после выздоровления.

А как у нас? Как рассказал директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, всего с начала пандемии в РНПЦ иммунную плазму сдали 270 пациентов, а всего таких доноров плазмы по стране 511 (данные на утро 22 июня). Речь идет о плазме переболевших людей, в которой содержатся антитела к коронавирусу. Ее переливают пациентам с тяжелой формой коронавируса, тем самым помогая организму выздороветь.

- По нашим наблюдениям, антитела к коронавирусу у доноров плазмы держатся более нескольких месяцев, - прокомментировал Федор Карпенко.

Мы поговорили и с донорами.

- Лично я сдавал плазму уже трижды, - говорит Георгий Ефимов. Молодой человек был в списке первых белорусских пациентов, перенесших коронавирус. - В последний раз был донором спустя два месяца после выздоровления. И антитела в моей плазме медики по-прежнему зафиксировали.

КСТАТИ

Почему COVID-19 такой агрессивный?

По мнению ученых Колумбийского университета в США, ключ к ответу кроется в том числе и в структуре вируса. В отличие от своего предшественника SARS-classic (он стал причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002 году. - Ред), COVID-19 обзавелся шипами новой конструкции. Его «колючки» буквально впиваются в мишень - белок ACE2 - и проникают в клетку.

- Такая конструкция имеет решающее значение для передачи от человека к человеку. В результате для инфицирования организма ему нужна значительно меньшая концентрация вирусом, - считает научный сотрудник университета Ангела Расмуссен.

Версию же по поводу того, почему от коронавируса чаще всего умирают пожилые люди, выдвинул Янко Николич-Цугич из Медицинского колледжа Аризонского университета. В статье «Сумерки иммунитета: новые концепции старения иммунной системы», которая была опубликована в журнале Nature Immunology, он рассказывает о том, что на случай вторжения в организм вирусов и патогенов наша иммунная система имеет две линии обороны. Первыми на защиту вступают лейкоциты. И если враг не сдается, спустя пару дней иммунная система бросает в бой Т-клетки, способные распознавать вредителя и устроить ему химическую атаку. Т-клетки играют важную роль в формировании приобретенного иммунитета, но с возрастом их производство в организме падает. К моменту полового созревания тимус вырабатывает их в 10 раз меньше, чем в детстве. А к 40 - 50 годам их производство падает еще в 10 раз. Вот и получается: молодой организм справляется с вирусом быстрее и эффективнее, а люди в возрасте под ударом.

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