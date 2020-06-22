Виктор Бабарико предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года. Юрист комментирует, как это сделать и что изменится

О том, что у него есть план «Б», потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико говорил в интервью РБК еще 13 июня:

- Мы предприняли все действия, чтобы дойти до 9 августа, даже если я буду вне доступа.

Как известно, 18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который является руководителем инициативной группы отца, были задержаны. Сейчас они находятся в СИЗО КГБ. А вечером 19 июня в социальных сетях и на YouTube появилось видеообращение Виктора Бабарико, которое он записал еще до своего задержания. Лейтмотив эмоциональной речи претендента в кандидаты - необходимость изменения существующего конституционного порядка. Виктор Бабарико предлагает провести общереспубликанский референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года.

В версии Конституции 1994 года, как отметил Виктор Бабарико, «уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение (настоящее) трех ветвей власти. И самое главное - было право народа на определение своей судьбы». На видео Бабарико призывает всех желающих стать членами инициативной группы по проведению референдума. Сделать это можно, заполнив электронную форму на сайте претендента в кандидаты.

Виктор Бабарико в настоящее время задержан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 000, то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 000 людей, которые готовы будут, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть. Страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и самое главное - будет уважение к народу, - обобщил ныне задержанный экс-банкир.

Инициативу Бабарико (ее только за первые сутки поддержали более 7,5 тысяч человек) активно обсуждают в социальных сетях, при этом высказываются как отечественные, так и российские медиа-персоны. Так, например, известный российский спортивный комментатор Василий Уткин, который неоднократно отпускал колкие реплики относительно белорусского футбола, в своем твиттере разместил следующий пост: «В связи с событиями в Минске и не только, которые я считаю достойным всяческого подражания примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен».

В истории современной Беларуси республиканские референдумы проводились трижды. В первый раз в1995 году: тогда была принята государственная символика, статус государственного получил русский язык, а президент получил право досрочного роспуска парламента. Второй референдум случился в 1996 году, по его результатам были внесены изменения в Конституцию: Беларусь стала президентской республикой, а День Независимости перенесли с 27 июля (день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР в 1991 году) на 3 июля (день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м). Наконец, на третьем референдуме в 2004 году было решено, что президент может избираться на свой пост неограниченное количество раз.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если вернуть Конституцию 1994 года, то действующий президент должен будет покинуть свой пост автоматически»

В чем принципиальная разница между действующей версией Конституции и Конституцией 1994 года, к которой предлагает вернуться Виктор Бабарико? Об этом мы спросили у известного белорусского юриста Дмитрия Лабазинского.

- Во-первых, сейчас фактически не действует принцип разделения властей, - пояснил он. - Законодательная и судебная власти подчинены исполнительной. Исполнительная власть очень сильна: как отмечают многие политологи в Беларуси - суперпрезидентская республика. Президент имеет право назначать и увольнять с должности всех министров, генерального прокурора, судей и руководство Национального банка. Во-вторых, по действующей Конституции в Беларуси два - русский и белорусский - равноправных государственных языка. В-третьих, президент имеет право избираться на неограниченное количество сроков, а его декреты и указы по юридической силе выше законов, которые принимает Национальное собрание как законодательный орган.

Организация и проведение республиканского референдума - процесс сложныйФото: Павел МАРТИНЧИК

- Кто может инициировать проведение референдума?

- В соответствии с действующей Конституцией существует два вида референдумов: республиканские (решаются вопросы, актуальные для Республики Беларусь в целом) и местные (решаются вопросы административно-территориальной единицы). Республиканские референдумы назначаются президентом по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики. Еще один вариант - по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска. Это следует из 74 статьи Конституции.

- И каков алгоритм действий в третьем случае - когда граждане инициируют проведение референдума?

- Эти вопросы регулируются 23 - 25 главами Избирательного кодекса. Граждане Беларуси образуют инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 100 человек, примерно в равной степени представляющих граждан от каждой области и города Минска. Затем инициативная группа обращается в ЦИК с заявлением о регистрации инициативной группы и вопроса, предлагаемого ею на референдум. К заявлению прилагается протокол собрания инициативной группы.

ЦИК полностью контролирует процесс назначения республиканского референдума. Через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Республики Беларусь он получает заключение о соответствии законодательству заявленной инициативы. Потом, если все в порядке, ЦИК выдает свидетельство о регистрации инициативной группы, утверждает образец листа для сбора подписей в поддержку референдума, выдает удостоверения членам инициативной группы, а также утверждает решения, принятые на республиканском референдуме.

- Но есть статья 124 Избирательного кодекса, в которой сказано, что юридическая сила решения, принятого референдумом, определяется указом Президента Республики Беларусь о назначении референдума. То есть референдум все-таки назначает не ЦИК, а президент?

- Да, он назначает референдум и подписывает его итоги.

- Предположим такую ситуацию: победителем на выборах президента будет объявлен действующий глава государства. Через какое-то время проводится референдум, на котором принимается решение о возвращении к Конституции 1994 года, в которой прописаны ограничения президентских сроков - не более двух. Это означает, что Александр Лукашенко должен будет автоматически покинуть свой пост?

- Совершенно верно. Действующий глава государства должен будет сложить полномочия и должны быть назначены новые выборы президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Белгазпромбанк, который на протяжении 20 лет возглавлял задержанный претендент в кандидаты на выборах президента Виктор Бабарико, пришла временная администрация. Руководство возложено на Надежду Ермакову - такое решение принял Национальный банк Беларуси. «Комсомолка» спросила Надежду Андреевну о составе ее команды, а также о реакции на всю эту историю со стороны основных акционеров - Газпрома и Газпромбанка (подробности - здесь)

Введение в банке временной администрации - мера, которой Нацбанк пользуется в действительноисключительных случаях. Мы спросили у юриста: насколько оправдано данное решение в отношении Белгазпромбанка, деятельность которого на протяжении многих лет не только была прибыльной, но и не вызывала никаких нареканий со стороны контролирующих ведомств (мнение юриста - здесь)

В эфире белорусских телеканалов показали несколько сюжетов о якобы противоправной деятельности бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка. Эксперты высказывают сомнения в том, что эти подозрения в полной мере оправданы (вот здесь подробнее)