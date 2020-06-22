2020-06-22T18:31:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Подписи в ЦИК сдали семь инициативных групп. Минимум собрал Дмитриев, максимум - Бабарико

А накануне по всей стране хватали не только участников акции содидарности, но и журналистов
Геннадий МОЖЕЙКО
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Инициативная группа Виктора Бабарико подала собранные подписи в ЦИК.Инициативная группа Виктора Бабарико подала собранные подписи в ЦИК.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером в пятницу, в последний день сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты, во многих городах Беларуси прошли акции солидарности со всеми задержанными во время предвыборной президентской кампании. Если в четверг акция прошла только в Минске, то в пятницу подключились другие города страны: Брест, Гомель, Витебск, Гродно, Могилев, Барановичи, Бобруйск, Жлобин, Лида, Мозырь, Столбцы, Пружаны, Светлогорск, Речица, Борисов, Орша, Волковыск, Новополоцк.

В пятницу в Минске люди сначала стали собираться на площади Якуба Коласа - именно там проходил заключительный пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Начались перебои с мобильным интернетом. В это время сотрудники ГАИ стали ограничивать движение на проспекте Независимости - от цирка и до Национальной библиотеки - на всех крупных перекрестках. Перекрыли центральные станции метро первой линии. А в центр города съехались автозаки и автобусы с ОМОНом. Начались задержания. Одними из первых были задержаны журналисты «Радио Свабода», которые вели прямой эфир: Александру Дынько и Андрея Рабчика увезли в неизвестном направлении. Потом задержали оператора агентства Рейтер Владимира Костина, фотографа tut.by Вадима Замировского и корреспондента оnliner.by Анастасию Занько, журналистов «Еврорадио» Марию Войтович и Артема Майорова и фотографа «Комсомолки» Святослава Зоркого. Всех журналистов отпустили из РУВД ближе к полуночи.

Как раз в это время по полностью перекрытому центральному проспекту столицы курсировали автозаки и автобусы с ОМОНом. Задерживали участников акции и в других городах - в Гродно, Бресте, Молодечно, Ганцевичах, Витебске, Гомеле. В некоторых городах люди выходили на улицы и в субботу - но уже не так массово. По данным правозащитного центра «Вясна», по всей стране задержали больше 120 человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подписи в ЦИК сдали семь инициативных групп

19 июня закончился сбор подписей за выдвижение в кандидаты. Известно, что подписи сдали семь инициативных групп. Фамилий в ЦИКе пока не называют, однако несложно предположить, что это Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Таким образом, из предвыборной гонки вылетают Юрий Ганцевич, Владимир Непомнящих, Ольга Ковалькова, Александр Таболич, Юрий Губаревич, Николай Козлов.

Вот количество собранных подписей по данным штабов:

Александр Лукашенко - около 2 000 000

Виктор Бабарико - 434 000

Валерий Цепкало - 200 000

Светлана Тихановская - более 100 000

Анна Канопацкая - более 100 000

Сергей Черечень - 106 000

Андрей Дмитриев - 100 000

По состоянию на 22 июня полный пакет документов в ЦИК (это заявление, анкета-биография и декларация о доходах) подал только Виктор Бабарико.

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