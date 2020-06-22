Звезды высказались о выборах: Перлин теряет подписчиков, телеведущие - работу, а спортсмены удаляют посты в поддержку Лукашенко

Певица Лера Яскевич: «Власть намеренно игнорирует нашу позицию»

В большинстве своем белорусский шоу-бизнес обычно держался в стороне от политической обстановки в Беларуси. Одним из самых ярких оппонентов действующей власти был раньше Сергей Михалок. Но в последнее время даже он хранит молчание в соцсетях, чем огорчает поклонников. То и дело они призывают Михалка прокомментировать происходящее в Беларуси.

Однако среди постов про теплое лето, тоски по морю и розыгрышей подарков часть медийных персон публично озвучили свои позиции в соцсетях. Одной из первых была популярная певица и блогер Лера Яскевич. На 21-летнюю белоруску только в Инстаграме подписаны 290 тысяч человек.

Лера Яскевич попросила своих подписчиков не игнорировать предстоящие выборы. Фото: Инстаграм

- Давно слежу за ситуацией и чувствую свою ответственность перед собой, перед моими подписчиками и, конечно, перед страной. Меня ужасает то, что происходит сейчас накануне выборов. И я горжусь народом, который не боится показывать свою позицию. Мне кажется, власть намеренно игнорирует нашу позицию, наш выбор. Считаю, что белорусский народ достоин намного большего и лучшего, - записала видеообращение в Инстаграме Лера Яскевич.

Певица попросила своих подписчиков не игнорировать предстоящие выборы и не думать, что один голос ничего не решает. Также артистка была замечена на акциях солидарности в центре Минска.

Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, который знаком зрителям по телевикторине «Удача в придачу», был первым человеком из телевизора, который опубликовал откровенный пост о ситуации на белорусском телевидении:

- Коллеги, журналисты, ведущие и дикторы ТВ! Я хочу обратиться к вам! Всякий раз, когда с экранов ТВ/радио вы произносите откровенную ложь о происходящих сейчас событиях, что вы чувствуете, приходя домой? Неужели в своей «служебной квартирке» вы настолько забываете обо всем? Вас все устраивает? Для меня Вы ничем не лучше, а то и хуже тех представителей «правоохранительных органов», которые ни за что «пакуют» людей в автозаки. А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооруженные бандиты - это такие же беларусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать свое отношение к происходящим событиям... В здравом уме я отдаю себе отчет, что после этого обращения доступ на ТВ мне будет закрыт. С «таким» телевидением мне не по пути, - сделал пост в своих соцсетях Артемис.

Артемис Ахпаш был первым человеком из телевизора, который опубликовал откровенный пост о ситуации на белорусском ТВ. Фото: Инстаграм.

К слову, через сутки телеведущий написал, что этот пост не для публикации в прессе, а только для своей аудитории - у Артемиса 12 тысяч подписчиков в Инстаграме. Он также отметил, что не дает интервью по поводу своего высказывания. На сайте телеканала почти сразу исчезла «визитка» Ахпаша. Но пост Ахпаша вызвал волну признаний телеведущих. Наталья Копотева, которая работала в известной программе «5х5», а также на СТВ, в АТН и корреспондентом программы «Контуры», также опубликовала пост:

- …Сейчас расскажу, как от специального корреспондента белорусских телеканалов и «Лучшего репортера-2010» белорусского телевидения пришла к тому, что пишу сейчас. Убеждена, в мире нет черного и белого, но есть то, с чем однажды просто больше невозможно мириться. Жить в страхе. Бояться, что за хлопанье в ладоши угодишь в автозак. За проявление гражданского протеста в сизо. Завтра к порядочной матери, которая ранее ни у кого не вызывала вопросов, вдруг придет опека. За то, что сегодня в этой стране в секунду можно потерять семью, свободу, бизнес. И даже за такие посты тоже что-то может быть. Хватит! – эмоционально высказалась Наталья.

Наталья Копотева рассказывает о своем долгом пути на ТВ и о том, как все устроено на государственном телевидении. Фото: Инстаграм

Дальше тележурналистка рассказывает о своем долгом пути на ТВ и о том, как все устроено на государственном телевидении.

- Твое начальство (поголовно состоящее в резерве в Администрации президента) направляет (как тебе кажется), учит, а по факту зомбирует. Секте, господа, всегда нужны новые бравые члены... Как человек, стоявший по обе стороны баррикад, скажу: немало людей верит в то, что сами говорят с экранов ТВ. Они не знали другой жизни. Они не могут понять, как человек, подаривший им квартиру, должность, власть может быть врагом этой страны, ведь он их благодетель, - делится Наталья Копотева.

Пиарщик и блогер, а в прошлом пресс-секретарь одного из телеканалов и журналист «Антенны» Татьяна Курбат также поделилась своим неприятным опытом работы на телевидении:

- В 2010 году, в год очередных выборов, я была пресс-секретарем телеканала ОНТ. Уверена, кто-то помнит выпуск программы «Выбор», когда Сергея Дорофеева уволили почти в прямом эфире. Потому что отошел от согласованного сценария и не смог сдержать свое негодование и гражданскую позицию. Из-за чего главная по подсчету голосов просто выбежала из студии. А до этого целый год «нас играли» в демократию и свободу слова. Позволяли мочить чиновников в эфире и задавать им неудобные вопросы, придумывали провокационные шоу, чтобы шутить над политиками, создавали иллюзию честности и непредвзятости. Мы все обманулись.

Татьяна Курбат также поделилась своим неприятным опытом работы на телевидении. Фото: Инстаграм

Модель Ольга Хижинкова: «Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико»

Шоумен Андрей Бонд призвал свою аудиторию в 30 тысяч подписчиков не оставаться в стороне от происходящего в Беларуси.

- Во всей ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране, хуже всего - оставаться безучастным… Высказывайте свою позицию, обсуждайте, действуйте, реагируйте… Я не хочу насилия, не хочу жить в напряжении и страхе. Я хочу лишь спокойствия, развития, честности, свободы и уважения к себе как к гражданину, - поделился Андрей Бонд.

Шоумен Андрей Бонд призвал свою аудиторию в 30 тысяч подписчиков не оставаться в стороне от происходящего в Беларуси. Фото: Инстаграм

Модель и «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова открыто поддерживает Виктора и Эдуарда Бабарико. Она не только сделала пост в своем Инстаграме, но и подписала петицию за освобождение задержанных претендента на пост президента РБ Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, на которых на днях завели уголовные дела.

- Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной, точка зрения считается диверсией и провокацией. Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико, - заявила Ольга на своей странице в соцсети.

Модель и «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова открыто поддерживает Виктора и Эдуарда Бабарико. Фото: Инстаграм.

Не остались в стороне и известные белорусы, которые сейчас живут в России. Так, известная актриса Александра Бортич одна из первых медийных людей поддержала блогера Сергея Тихановского и написала в своем Инстаграме:

- Я знаю, что никого, конечно, из серьезных соперников не допустят до выборов в этом году, но то, что люди устали бояться настолько, что готовы стоять часами в очередях, чтобы поставить подпись за Тихановского - это вселяет в меня огромную надежду. Я верю, что однажды, даже если для этого потребуется много времени, все обязательно изменится! И это в наших руках!

Актриса Александра Бортич поддержала блогера Сергея Тихановского. Фото: Инстаграм.

Тем временем часть медийных лиц в своих соцсетях выступили в защиту действующей власти и Александр Лукашенко. Например, ведущий вечернего шоу на «Беларусь-1» «Макаенка, 9» Евгений Перлин заявил: «Нельзя страну отдать продажным коррупционером! Сохраним независимость!» Такое сообщение телеведущий оставил в комментариях под своим постом про летнюю теплую вечернюю прогулку на скутере, когда один из подписчиков намекнул ему, что теплые вечера сейчас проходят на проспекте Независимости (речь об акциях солидарности - Авт.). Комментарии Перлина вызвали волну негодования в аккаунте телеведущего и массовую отписку от него.

Евгений Перлин поддерживает действующую власть и теряет подписчиков. Фото: Инстаграм

Певица Галина Шишкова написала пост, смысл которого был в том, что омоновцы - хорошие парни. «А вы что, хотите, чтобы вас грабили на улицах, как за границей?» Однако вскоре этот пост удалила.

Дарья Домрачева: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы»

Подзабытые сестры Груздевы - близнецы, телеведущие и певицы с 9 тысячами подписчиков в соцсетях - эмоционально высказались в защиту Александра Лукашенко.

- Лукашенко наш президент, - начали с хештега свой пост сестры Груздевы. -Некоторые люди как будто посходили с ума. Создаются группы, призывающие выходить на площадь, сражаться за Бабарико, пытаются купить молодежь, которая толком ни в чем не разбирается, нагнетается паника, где поносится своя родная страна на чем свет стоит! …Чего или кого бояться? Хочется спросить! Единственное, чего мы боимся, что если к власти придет такой, как Бабарико. Вот тогда все мы начнем бояться, бояться всего. Я искренне не понимаю, как в здравом уме можно за него агитировать.

Сестры Груздевы эмоционально высказались в защиту Александра Лукашенко. Фото: Инстаграм

Лидер сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов также сообщил в своем Инстаграме, что поддерживает действующую власть и будет голосовать на выборах за Александр Лукашенко. Но через сутки пост исчез. Как и посты его коллеги гребчихи-байдарочницы, двукратного бронзового призера Олимпийских игр, многократной чемпионки мира Марины Литвинчук, которая после акций солидарности просила людей одуматься.

- Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы - только не сбор подписей, - заявила спортсменка.

Звезда белорусского спорта, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева - одна из самых любимых спортсменок Александра Лукашенко - выбрала дипломатическую позицию, комментируя происходящее в Беларуси.

- На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ. Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Мое право и обязанность как гражданина - прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь! - написала Дарья.