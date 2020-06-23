«Будет демонстрироваться. Другой вопрос - кем». Что будет с коллекцией Белгазпромбанка

В конце прошлой недели 150 работ из корпоративной коллекции Белгазпромбанка приобщили к делу. Последней работой в списке стала скульптура «Возвращение блудного сына» Осипа Цадкина - за ней 19 июня в музей истории Витебского народного художественного училища пришли сотрудники Департамента финрасследований Комитета госконтроля.

Сейчас работы находятся за опечатанной дверью в галерее «Арт-Беларусь», где раньше экспонировалась часть коллекции. О том, что с ними будет дальше, пока никто сказать не может. Некоторые предполагают, что их могут передать государству и выставлять в разных музеях.

Главный белорусский музей, где экспонируют искусство, - Национальный художественный. Кстати, там и раньше демонстрировалась часть банковской коллекции. В том числе «Ева» Сутина, которая сейчас стала негласным символом тех, кто не согласен с арестом работ. Однако услышать мнение директора минского НХМ Владимира Прокопцова за весь день не удалось.

Мы поинтересовались, как к, скажем так, национализации коллекции относится экс-председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимир Счастный. Владимир Григорьевич выступал арт-куратором в Белгазпромбанке. А Виктор Бабарико рассказывал, что именно благодаря книге Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси» у банка появился интерес к ним, тогда и начали формировать корпоративную коллекцию.

- Я три года не сотрудничаю с банком и не знаю многих вещей, - сказал Владимир Счастный. - Оставляю себя для официального расследования, если оно будет. Там я отвечу на все, что могу.

- Национализация коллекции будет правильным решением или нет?

- А я не слышал такого слова «национализация».

- А передача работ государству?

- Еще тоже неизвестно. Условное наклонение - очень коварная вещь. Подождем, когда решится судьба коллекции, можно будет говорить. Пока рано давать оценку.

- Какая дальнейшая судьба коллекции была бы, по вашему мнению, самой правильной?

- Я просто уверен, что коллекция будет демонстрироваться. Сомнений никаких не может быть. Кто ее будет экспонировать - это другой вопрос. Пока, насколько я знаю, коллекция является собственностью банка.

- Какие есть варианты, где может экспонироваться коллекция?

- Думаю, в любом случае коллекция останется в нашей стране и ее смогут увидеть все желающие.

- Правильно ли коллекцию, которая принадлежала банку, передавать государству?

- Коллекция еще принадлежит банку, пока никто ее не отбирал. Может быть, я не знаю всех деталей...

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