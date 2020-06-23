2020-06-23T19:58:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Будет демонстрироваться. Другой вопрос - кем». Что будет с коллекцией Белгазпромбанка

Некоторые предполагают, что произведения искусства могут передать государству
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Здесь должна быть «Ева» Хаима Сутина. Самая дорогая работа в Беларуси. Банк купил ее за $1,8 млрдЗдесь должна быть «Ева» Хаима Сутина. Самая дорогая работа в Беларуси. Банк купил ее за $1,8 млрдФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В конце прошлой недели 150 работ из корпоративной коллекции Белгазпромбанка приобщили к делу. Последней работой в списке стала скульптура «Возвращение блудного сына» Осипа Цадкина - за ней 19 июня в музей истории Витебского народного художественного училища пришли сотрудники Департамента финрасследований Комитета госконтроля.

Сейчас работы находятся за опечатанной дверью в галерее «Арт-Беларусь», где раньше экспонировалась часть коллекции. О том, что с ними будет дальше, пока никто сказать не может. Некоторые предполагают, что их могут передать государству и выставлять в разных музеях.

Главный белорусский музей, где экспонируют искусство, - Национальный художественный. Кстати, там и раньше демонстрировалась часть банковской коллекции. В том числе «Ева» Сутина, которая сейчас стала негласным символом тех, кто не согласен с арестом работ. Однако услышать мнение директора минского НХМ Владимира Прокопцова за весь день не удалось.

Мы поинтересовались, как к, скажем так, национализации коллекции относится экс-председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимир Счастный. Владимир Григорьевич выступал арт-куратором в Белгазпромбанке. А Виктор Бабарико рассказывал, что именно благодаря книге Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси» у банка появился интерес к ним, тогда и начали формировать корпоративную коллекцию.

- Я три года не сотрудничаю с банком и не знаю многих вещей, - сказал Владимир Счастный. - Оставляю себя для официального расследования, если оно будет. Там я отвечу на все, что могу.

- Национализация коллекции будет правильным решением или нет?

- А я не слышал такого слова «национализация».

- А передача работ государству?

- Еще тоже неизвестно. Условное наклонение - очень коварная вещь. Подождем, когда решится судьба коллекции, можно будет говорить. Пока рано давать оценку.

- Какая дальнейшая судьба коллекции была бы, по вашему мнению, самой правильной?

- Я просто уверен, что коллекция будет демонстрироваться. Сомнений никаких не может быть. Кто ее будет экспонировать - это другой вопрос. Пока, насколько я знаю, коллекция является собственностью банка.

- Какие есть варианты, где может экспонироваться коллекция?

- Думаю, в любом случае коллекция останется в нашей стране и ее смогут увидеть все желающие.

- Правильно ли коллекцию, которая принадлежала банку, передавать государству?

- Коллекция еще принадлежит банку, пока никто ее не отбирал. Может быть, я не знаю всех деталей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«За 12 часов с правоохранительными органами рассказал об искусстве». Куратор коллекции Белгазпромбанка о выставке без картин и проверке, что не нашла нарушений (Читать далее)

«Температурный режим там соблюден»: министр культуры Юрий Бондарь прокомментировал судьбу картин, изъятых у Белгазпромбанка (Читать далее)

Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико: «Стыдно, когда на родине Шагала нет ни одной его работы». Интервью Виктора Бабарико 2012 года. Тогда за год банк собрал коллекцию картин, которая объединена одной темой - «Художники Парижской школы родом из Беларуси» (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Проблемы со стопой запускают проблемы во всем организме». Кинезиолог о боли в шее и грыжах в позвоночнике, которые провоцирует больная стопа
Как состояние стопы влияет на наше самочувствие, откуда берутся "косточки" и как избежать операции, «Комсомолке» рассказал кинезиолог Владимир Лещинский
Противники аккумуляторного завода в Бресте: «Мы не против референдума, но считаем, что завод должен быть закрыт раньше»
Президент во время визита в Брест встретился с протестующими по поводу открытия аккумуляторного завода и предложил провести по спорному вопросу местный референдум
«Единственный вариант - заразилась коронавирусом на рабочем месте». Стоматолог из Светлогорска переболела дома и месяц провела на самоизоляции
Фельдшер всегда ходила в маске и перчатках, но однажды утром поняла, что заболела. Сначала даже не поняла, что это ковид, пока не исчезли вкус и обоняние
Минский врач-инфекционист: «У нас полная загрузка, если 20 человек выписываем - 20 кладем. Но тяжелых случаев стало меньше»
Спросили у медиков, действительно ли пандемия коронавируса в Беларуси идет на спад, от чего зависит степень тяжести заболевания и к чему готовиться в ближайшее время
Новости 24
Путин добавил 2% налогов для олигархов: они будут удерживаться с доходов более 5 миллионов рублей России
В Пуховичском районе пропала 13-летняя девочка, ее объявили в розыск
Петицию в Генпрокуратуру по пресечению действий милиции за сутки в Беларуси подписали более 3800 человек
«Отец девочки достал ее тело из воды, но откачать не смог»: 14-летняя девочка спасла из реки младшего мальчика, но сама утонула
«Конец коронавирусных каникул!»: впервые за долгое время Лукашенко сел на борт самолета, чтобы полететь в Москву
Видеофакт. В МВД нашли парней, которые напали на бойцов ОМОНа при задержаниях на пикете в Молодечно
До +27 градусов тепла и штормпредупреждение из-за гроз: прогноз погоды на среду, 24 июня
Мошенник из Постав под видом царских монет и раритетного самовара высылал по почте камни и макулатуру
И все-таки третью ветку минского метро не откроют ко Дню Независимости
«Сажать людей на сутки за то, что они машут бело-красно-белым флагом или выкрикивают «Жыве Беларусь!» - это абсурд и дикость»: Цепкало - о государственной символике
В Дзержинске загорелся деревянный нежилой дом. Двое мужчин погибли
Саксофонист Павел Аракелян: «Сегодня мы в Беларуси все политзаключенные»
В ВОЗ рассказали, как себя чувствуют люди с COVID-19 спустя несколько месяцев после болезни
Адвоката Виктора Бабарико в очередной раз не пустили к подзащитному
Электричка городских линий в Минском районе сбила 32-летнюю женщину
Лидер J:Морс Владимир Пугач высказался о ситуации в Беларуси: «Я взрослый человек. И сейчас заявляю - мне страшно»
Под Воложином осужденный за угрозу жене убийством все-таки убил ее