2020-06-23T13:58:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 июня 2020 года: больше 350 смертей, готовность страны к новой волне COVID-19 и хорошие новости для турбизнеса

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 23 июня 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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За все время в Беларуси проведено более 875 тысяч тестов на коронавирусную инфекциюЗа все время в Беларуси проведено более 875 тысяч тестов на коронавирусную инфекциюФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Ситуация в Беларуси

Официальная статистика по коронавирусу в Беларуси свидетельствует, что он идет на спад. Минздрав сообщил, что на 23 июня в республике зарегистрировано 59 487 случаев COVID-19. Выздоровели 38 688 пациентов. За все время умерли 357 человек. В ведомстве уточняют, что все погибшие имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный коронавирус.

Ситуация в мире

По свежим данным, во всем мире коронавирусом заразились 8 367 327 человек. Из них выздоровели 4 093 238 пациентов, умерли - более 460 тысяч.

Наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в США: там зарегистрировано более 2, 280 млн случаев COVID-19. На втором месте находится Бразилия - свыше 1, 083 млн случаев. Однако по количеству новых случаев инфицирования Бразилия превосходит Америку. Так на 21 июня в США выявлено 24 760 фактов COVID-19, а в Бразилии в два раза больше: 50 428. Третье место в мировой статистике занимает Россия: за все время там зафиксировано более 592 тысяч заражений.

Готова ли Беларусь к новой волне коронавируса?

На этот вопрос ответил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. По словам главы ведомства, в настоящее время распространение коронавируса в республике полностью контролируемое. Идет на спад как количество новых случаев заражения, так и число пациентов, у которых COVID-19 осложнялся пневмонией. И все же Владимир Караник не исключает и вторую волну коронавируса:

- Нам нужно быть готовыми к тому, что вирус все-таки останется в нашей популяции. Будем использовать все возможности, чтобы материально-техническая база системы здравоохранения была усилена и была повышена ее стрессоустойчивость. Касаемо ограничений, все осознают: классический медицинский карантин не был принят ни в одной стране. Ограничения в Беларуси были весьма жесткие, но они были точечные. Они действуют до сих пор.

Хорошая новость для туризма: Польша снимает ограничения по количеству пассажиров в самолетах и круизных лайнерах

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, Польша водила ограничение на количество пассажиров в самолетах и на круизных лайнерах. Согласно новым правилам, в них должно быть заполнено только 50% мест. Но с 1 июля эти меры отменяются и это хорошая новость для турбизнеса. Ведь до этого представители туристических агентств и авиационного сектора сокрушались, что снижение объема пассажиров может привести к банкротству авиакомпаний.

Лукашенко – о том, кто лучше и быстрее переносит вирус

В воскресенье, 21 июня, президент посетил с рабочим визитом Светлогорск. В ходе этой поездки он пообщался с жителями райцентра и посоветовал им больше двигаться. По словам главы государства, коронавирус в первую очередь поражает легкие. И если прихватило – нужно, чтобы они были развиты и дышали. «Кто спортивный, тот переносит этот вирус быстро», — заявил президент и отметил:

- Ни в коем случае сейчас не сидите на диване. Беда, мне даже стыдно об этом говорить: болеют когда люди, то мы учим их в больнице дышать. Почему учим? Потому что движения мало, мы же уже обленились, а не то, что раньше. В Светлогорске может еще шевелятся люди, а в Минске с этим проблема. Потому что пришел на диван, а с дивана еще куда-то, живот себе отрастил, за ним сахарный диабет. И пошло-поехало», — рассказал Лукашенко.

Президент – о пандемии COVID-19: «Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику»

22 июня в Бресте Александр Лукашенко встретился с военными из 38-й десантно-штурмовой бригады. Глава государства заявил, что если бы Беларусь ввела массовую изоляцию и остановила производства, восстановить нашу экспортно-ориентированную экономику было бы невозможно. Также президент отметил, что в мире оправдывается прогноз Дональда Трампа насчет того, что если не работать, то умрет еще больше людей, чем от COVID-19. Поэтому Беларусь, по мнению Лукашенко, выбрала правильный способ реагирования:

- Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас. Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Она выдержала. И мы начали вымывать, вычищать больницы.

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