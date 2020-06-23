2020-06-24T12:48:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь и Россия договорились о взаимном признании виз: «Популярны станут автобусные туры Прибалтика плюс Беларусь и Минск - Киев - Москва»

В основе соглашения - полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории двух стран можно воздушным, железнодорожным и автотранспортомВъезжать, выезжать и следовать транзитом по территории двух стран можно воздушным, железнодорожным и автотранспортомФото: Оксана БРОВАЧ
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19 июня главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров подписали межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Документ предусматривает, что иностранные граждане могут свободно перемещаться по территории Беларуси и России по национальной визе любого из двух государств. При этом и Минск, и Москва сохраняют право отказать отдельным гражданам во въезде в страну или сократить срок их пребывания.

МИД Беларуси сообщает, что въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом по территории двух стран можно воздушным, железнодорожным и автотранспортом по шести трассам.

Согласно соглашению о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

Как изменится жизнь туристического сообщества после вступления в силу долгожданного документа? На этот вопрос ответил Руслан Сегенюк, председатель Правления Республиканского союза туристических организаций:

- Подписание соглашения - это хорошее начинание, но на перспективу. Взаимный безвиз был необходим еще раньше, в докоронавирусную эпоху. А сейчас нужно дождаться, пока откроются границы и спадут вероятные ограничения на поездки. И только тогда можно будет делать выводы.

Спрос на комбинированные поездки есть. Теоретически, теперь туристы из Азии смогут беспрепятственно пересекать белорусско-российскую границу на автобусах. Многие европейские туры, которые раньше были невозможными, станут доступны для прибалтов, поляков и других граждан ЕС. Также многие туристы хотят совместить в одной поездке несколько стран. Ведь лететь в каждое государство по отдельности дорого. Тем более если речь идет об азиатском, австралийском, американском направлениях. Также подписанное соглашение откроет новые возможности для развития регионального туризма.

- Какие направления наиболее востребованы у иностранцев?

- Прибалтика и Беларусь, славянские города (Киев - Минск - Москва) и связка Беларусь и Россия.

Помимо взаимного признания виз, соглашение также предусматривает интеграцию информационных ресурсов. Компетентные органы Беларуси и России будут обмениваться сведениями о выданных и аннулированных визах, пересечении границы, разрешениях на временное или постоянное проживание. Межправительственное соглашение о взаимном признании виз могло быть подписано еще в декабре прошлого года в рамках заседания Совмина Союзного государства. Однако из-за того, что Беларусь не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа отложили.

Напомним, трудности с пересечением белорусско-российской границы начались после того, как Беларусь ввела безвизовый режим для граждан десятков стран. После этого российская сторона установила на границе с нашей страной пограничную зону. А с весны 2017 года все белорусские рейсы в аэропортах России перевели в международные терминалы.

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