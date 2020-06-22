С 1 июля 2020 года в Беларуси повысят пенсии на «10-20 долларов». Узнаем, за счет чего, если в бюджете дефицит

В Беларуси с 1 июля 2020 года повысят трудовые пенсии. Хотя их увеличение предполагалось провести в конце года, президент подписал указ намного раньше. Он уверяет, что с приближающимися выборами это никак не связано.

- Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал, - сказал 20 июня Александр Лукашенко. - Если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10 - 20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче.

С чем тогда связано повышение пенсий? В указе говорится, что в связи с ростом на 6% средней зарплаты работников в стране с предыдущего перерасчета этих пенсий. А вот если посмотреть последнюю известную статистику по средней зарплате (а это данные за апрель), то она упала почти на 20 рублей.

Напомним, пенсии увеличатся за счет средств ФСЗН, который финансирует каждый житель страны. Белорусские работодатели уплачивают 34% всего фонда зарплат предприятия в ФСЗН, плюс еще 1% начисленной зарплаты высчитывается непосредственно из зарплаты самого работника. Среднюю пенсию по возрасту власти который год пытаются довести до 40% от средней зарплаты в стране за год. В предыдущие годы добиться этого показателя так и не удалось. В 2018 году пенсии повышали трижды, в 2019-м - дважды, а 2020 году это будет первое плановое повышение.

В Беларуси живет более 2,5 млн пенсионеров. Средний размер всех начисленных им пенсий в мае составлял 432,7 рубля, а пенсий по возрасту - 446,7 рубля.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Ситуация непростая, но всегда есть возможность на чем-то сэкономить»

- Нашему фонду социальной защиты населения хронически не хватает денег, поэтому ежегодно он получает помощь из республиканского бюджета, чтобы справиться со своими обязательствами. Например, на 2020 год планировалось, что сумма такой помощи составит 2 миллиарда рублей, - объясняет аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова. - Это уже говорит о том, что никаких лишних денег в фонде нет и быть не может. Во все времена перед выборами людям раздавали плюшки, но в этом году у правительства просто нет денег, чтобы раздать их всем.

Рост пенсий, конечно, небольшой, но давайте вспомним, сколько у нас пенсионеров. Другое дело, что такое повышение пенсий изначально было заложено в планы ФСЗН. По факту повышение произошло на несколько месяцев раньше, так что денег понадобится больше, но, скорее всего, переплата будет относительно небольшая, ее можно себе позволить. Однако в целом, с дальнейшим повышением пенсий, пособий и других форм соцподдержки, будет непросто, поскольку лишних денег нет не только в ФСЗН, но и в республиканском бюджете.

Наш бюджет на 2020-й изначально был запланирован с дефицитом около 1 млрд рублей, а тут еще обострилась ситуация с вирусом - экономика замедлилась, многие отрасли пострадали, соответственно, сокращаются доходы бюджета. При этом нужно повышать финансирование здравоохранения и увеличивать затраты на поддержку экономики. В итоге дефицитный бюджет недополучает доходы, но увеличивает расходы. Надеюсь, правительство не наступит на старые грабли и не включит печатный станок, как это случалось раньше. Ситуация непростая, но всегда есть возможность на чем-то сэкономить. Например, на поддержке государственных СМИ, культурных и спортивных мероприятиях, международной деятельности. Но, как ни крути, денег все равно на всех не хватит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Скидку на проезд продлили

Пенсионерам на время дачного сезона дали привычную скидку в 50% на поездки в электричках. Пусть эпидемиологи и ВОЗ из-за коронавируса советовали оставаться дома и никуда не ездить, но пенсионеров так просто дома не удержать: они попросили президента продлить скидку до 31 октября. Тот поддержал предложение: «Значит, сегодня и приняли решение, хорошо».