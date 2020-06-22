«Да, мы знали, куда шли. И мы на своем месте. А вы?» Медики ответили флешмобом на слова Натальи Кочановой об их зарплатах

Глава Совета Республики Наталья Кочанова не на шутку разозлила медиков по всей Беларуси накануне их профессионального праздника. 19 июня на встрече с инициативной группой Светланы Тихановской в Пинске она ответила на вопрос о низких зарплатах медработников так: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах».

В ответ в соцсетях появились десятки постов с хештегом #зналикудашли. Публикуем самые интересные.

toma_fomina ЗНАЛИ КУДА ШЛИ? . Сегодня я решила присоединиться к движению #мызналикудашли и так же как мои коллеги расставить все точки над И...

Тамара, фельдшер скорой

- На днях одна «уважаемая женщина» сказала, что «молодой человек, который приходит учиться в медицинский вуз, вряд ли рассчитывает получать огромную зарплату». "Если человек принял для себя решение идти учиться в непростой вуз, значит, принял решение работать во благо людей, во благо народа. "Честно говоря, меня аж трясет от злости, а что же сразу напрямую не сказать, что хрен вам, а не нормальная зарплата? Ладно, вернемся к теме "Я знала куда шла". В общем-то, робкие попытки вразумить кухонных экспертов разбиваются об осточертевшее уже «А ты зачем работать шла вообще?!». Зачем? Отвечу. А шла я, уважаемые, в медицину спасать людей. Я верила, что если ты буду много учиться и хорошо работать, это когда-то оценят и непременно зауважают.

asjamahno Сотни вызовов за спиной. Тысячи больных. Десятки тысяч сломанных ампул (а для кого-то ещё и порезанных пальцев)...

Ася, работник скорой

- Да, видимо, #мызналикудашли. В 17 лет, полные подросткового энтузиазма и считая, что бессонные ночи - это прям колоссальная жертва на благо народа. Спойлер: нет. Но с каких пор это повод на нас плевать? Я до сих пор вижу людей, которые на износ работают, чтобы жить достойно и иметь возможность платить за квартиру. Но каждый раз говорят не о зарплате, а о пациентах. И знаете, они - лучшее, что случилось в моей жизни. Благодаря им я который год подряд не теряю веру.

olinka_mik1112 20 лет назад я выбрала МЕДИЦИНУ. Да, я уходила из профессии, искала себя, но все же я снова медсестра и это мое призвание...

Ольга, медсестра

- 20 лет назад я выбрала медицину. Да, я уходила из профессии, искала себя, но все же я снова медсестра и это мое призвание. Смена за сменой, год за годом... С праздником, коллеги! Сил и терпения, веры в себя и благодарных пациентов! Меня тут недавно назвали оппозицией в отделении… Нет! Я просто за справедливость и право быть услышанными. Мы же команда, у нас общая цель. Выбирая медицину, да, мы знали куда шли. И мы на своем месте. А вы? Те, кто бросает нам эту фразу как упрек, вы - на своем? Время покажет. Рядовые медики нашей страны показали, чего они стоят. А вот те, кто видит медицину лишь из окна своих кабинетов, вы испытание не прошли. Я желаю своим девчонкам всегда помнить, что без вас в медицине не работает ничего, осознайте свою важность, цените свой труд, отстаивайте свое мнение и право и берегите себя! С праздником!!!

raman.bolbas Да, я знал куда шёл. Знал, когда, получая специальность, не видел в программе обучения латыни и фармы. "Вам, реабилитологам, это не нужно - вы будете лечить руками"...

Роман, массажист

- Да, я знал куда шел. Знал, когда, получая специальность, не видел в программе обучения латыни и фармы. "Вам, реабилитологам, это не нужно - вы будете лечить руками". Ок. Нам очень нужны были социология, политология, экономика, идеология белорусского государства (прости хоспаде). Нужнее, чем латынь и фарма - это бесспорно.

Знал, когда получила диплом моя одногруппница, которая за месяц (примерно) до диплома не могла ответить, где находится ключица. А на вопрос: "(имя), почему ты не учишься?" у нее всегда был отличный ответ: "Я же сирота - меня все равно не отчислят".

Я знал, что мне будут попадаться хамоватые пациенты, которые к тому же не будут знать, что такое гигиенический душ. К счастью, таких практически не было за неполных 9 лет работы. Спасибо вам. Позже я узнал, что СЭС, придя с проверкой, мило улыбнется, глядя на облупившуюся краску на стенах и потолке кабинета, спросит, как я должен мыть руки по евростандарту. Прощальный взгляд на отваливающуюся прямо на глазах краску - и представитель СЭС покидает кабинет.

Знаете, я очень люблю свою работу, очень люблю свое #детскоеотделение.

Я прекрасно понимаю, что после этого поста имею все шансы никогда не вернуться в свой кабинет. Пусть и некрашеный и с далеко не самым лучшим массажным столом, но я его люблю. И, надеюсь, мои пациенты, многие из которых уже выросли, тоже любят этот кабинет...

Я понимаю, что #мысамивиноваты и #мызналикудашли, но мне бы очень хотелось, чтобы зарплаты хватало на мою семью из 4 человек. Просто потому что #папиццот не было даже при работе на полторы ставки. После работы я хочу возвращаться к семье, а не искать, где заработать лишних, чтобы мои дети ни в чем не нуждались. Но, что еще важнее, мне хотелось бы, чтобы всякие #официальныелица не хамили нам #никогда. Имейте совесть, пожалуйста!

Кристина, акушер-гинеколог

- На днях одна высокопоставленная женщина сказала, что мы знали, когда шли в медицину, какие зарплаты у медиков. Вот поздравила. Я не думаю, что девочка в 17 лет думает о зарплате. Когда мы поступали в университет, #мызналикудашли, мы мечтали помогать и спасать человеческие жизни. А вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы не было врачей?

ginekolog_yana Эта женщина до сих пор стоит у меня перед глазами . Она пришла практически в невменяемом состоянии...

Яна, гинеколог

- Поддерживаю всех моих замечательных коллег, которые затронули тему #зналикудашли. Они все написали честно и справедливо. Знали и знаем! Шли заниматься безумно интересным, важным и благородным делом! Некоторые сгорают. Год назад умер мой университетский староста, врач-онколог, ему было всего 40... А деньги не главное. Ну конечно, благодарность, признание, результат работы... Но почему большинство врачей зарабатывает за день меньше, чем уборщица-посудомойка в ресторане? Я когда-то ушла из государственной поликлиники из-за прогрессирующего идиотизма системы, из-за нагрузки, несоизмеримой заработку, из-за "крайности" врача в любой, самой абсурдной ситуации. И, возможно, не поверите, я долго скучала по женщинам моего участка, которые несли мне любовь и вдохновение. По беременным, которые радостно шли ко мне "за вторым". Но и в частной медицине врачи в нашей стране далеко не в шоколаде... Дорогие мои коллеги, наидостойнейшие всех благ! С праздником! Здоровья вам, сил и оптимизма, несмотря ни на что! Горжусь вами и своей профессией!