Мошенники притворяются Куфаром, чтобы выманить деньги у доверчивых белорусов

Мошенники создают сайты, похожие на Куфар и Куфар Доставку, чтобы украсть деньги с карт. Ссылки на поддельные сайты пересылаются в популярных мессенджерах.

Мошеннические сайты полностью или частично имитируют дизайн Куфара и его сервисов. В некоторых случаях единственное отличие - это другой адрес в поисковой строке. Так, вместо Kufar могут предложить перейти на Kyfar, а вместо официального домена Kufar.by перейти на .bel, .biz., .бел и т.п.

Ссылки на такие поддельные сайты приходят продавцам и покупателям в известных мессенджерах. И это не случайность - в сообщениях на Куфаре ссылку на фишинговый сайт отправить нельзя. Поэтому мошенники всеми силами пытаются увести людей с площадки, чтобы начать переписку в других каналах. Также пробуют связаться с жертвой в почтовых сервисах, представляясь службой поддержки Куфара или имитируя письмо от площадки объявлений.

- Мы настоятельно рекомендуем общаться только в сообщениях на Куфаре, потому что здесь блокируются все ссылки на фишинговые сайты, а также пользователи, которые их рассылают, - рекомендует Анастасия Наумова, начальник службы поддержки пользователей Куфара. - Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах - во многих случаях подмену адреса заметить сложно. Если хотите зайти на Куфар, сами напечатайте адрес сайта в адресной строке или откройте приложение.

Как правило, внимание злоумышленников притягивают самые крупные и популярные проекты. Расчет простой: народной площадке Куфар пользователи верят, а значит, не будут слишком скептично относиться к письмам якобы от лица службы поддержки. К тому же, чем больше пользователей посещает ресурс в месяц, тем проще мошеннику заработать. Даже если 0.1% от 1,7 миллионной аудитории Куфара попадется на удочку, этого будет достаточно, чтобы преступник мог нажиться на доверчивых белорусах.

Что делает Куфар?

Чтобы помешать мошенникам, Куфар запретил пересылку ссылок в личных сообщениях, на страницах площадки появились баннеры, которые описывают типичные мошеннические схемы, все активные пользователи desktop-версий получили уведомления в центре сообщений, а пользователи мобильных версий - пуш-нотификации.

В мессенджер-центре Куфара внедрены предупреждения о том, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от мошенников.

По всем мошенническим доменам, о которых стало известно команде Куфара, отправлены запросы на блокировку.

- Обо всех известных нам мошеннических схемах мы рассказываем в Центре поддержки пользователей. Мы просим пользователей время от времени проверять эту информацию, ведь, чем больше наши пользователи знают, тем сложнее мошенникам их обмануть, - рассказывает Анастасия Наумова, начальник службы поддержки пользователей Куфара.

Куфар рекомендует не кликать по ссылкам, которые вам присылают, а самим вписывать адрес сайта в поисковую строку. Переходить на сервисы Куфара тоже нужно только с официального сайта или по подтвержденным ссылкам.

Официальные адреса Куфара и его сервисов:

www.kufar.by (Куфар),

https://auto.kufar.by/ (Куфар Авто),

https://re.kufar.by/ (Куфар Недвижимость),

https://rassrochka.kufar.by/ (Куфар Рассрочка),

https://cards.kufar.by/ (Переводы в рассрочку),

https://perevod.kufar.by/ (Cтраница P2P-переводов),

https://business.kufar.by/ (Куфар Бизнес),

https://dostavka.kufar.by/ (Куфар Доставка, временно не работает),

https://support.kufar.by/hc/ru (Служба поддержки пользователей).

Все другие страницы не принадлежат Куфару и не имеют к нему отношения.

Если вы пострадали от действий мошенников, наилучшим решением будет обратиться в милицию. Так как мошенничество происходит в сторонних мессенджерах и на сторонних сайтах, вовлечение правоохранительных органов необходимо. Вместе с милицией Куфар будет разбираться с каждым случаем и оказывать максимальную помощь каждому пользователю, пострадавшему от действий мошенников.