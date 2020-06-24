«Попросил отпустить парня, которому стало плохо». Минчанин провел трое суток в ИВС и получил штраф после акции 19 июня

За два дня и три ночи в ИВС (изолятор временного содержания. - Ред.) Никита С. из Минска научился спать на деревянном настиле без матраса, узнал, что такое ходатайство и вылепил пару фигурок из хлеба. Об этом он рассказывает в коридоре суда Советского района Минска. Здесь его оштрафовали на 810 рублей за участие в несанкционированном митинге и неповиновение законному требованию должностного лица. Это решение молодой человек собирается обжаловать.

- Кричал «Стоп таракан», «сыходзь» - сверяется с протоколом Никита. - Даже интересно, как я успел за 30 секунд столько наговорить. Надо у ребят спросить, они точно должны знать, - кивает он на компанию молодых людей в масках, которые сидят на скамейке напротив. Это сотрудники ОМОН, некоторые из них были свидетелями на процессе по делу Никиты. На обращение молодые люди никак не реагируют.

У дверей другого зала неподалеку ждет начала суда Ольга Северинец. Ее мужа, политика Павла Северинца, задержали 7 июня за «активное участие в несанкционированном митинге» возле Комаровского рынка и выкрикивание лозунгов. Сегодня Ольга сможет на 12 секунд заглянуть в монитор, который повернут к судье (суд проходит дистанционно) и увидеть мужа, успеет сказать ему несколько слов: «Як ты трымаешся?». Протокол по решению суда вернут в УВД администрации Советского района Минска для устранения недостатков, Павел вернется в камеру.

«Сотрудник ОМОН ударил меня сзади со словами: «Скоты, налетаете толпой!»»

Никиту тоже задержали за участие в митинге недалеко от Комаровки, но на две недели позже, 19 июня. Он рассказывает, что ехал на велосипеде в районе пощади Якуба Коласа и остановился, чтобы зайти в магазин.

19 июня дня в разных городах прошли последние пикеты инициативных группФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я не скажу, что ехал целенаправленно на акцию - я хотел посмотреть обстановку. Ехал по велодорожке, никому не мешая. У меня достаточно неординарная внешность, я был готов, что меня в любой момент могут принять. Недалеко от места, где я остановился, ОМОН задерживал 17-летнего парня (мы потом с ним познакомились), его пытались отбить прохожие. Он был очень бледный, было видно, что ему нужна помощь. Я сказал: «Ему плохо, отпустите его, я медработник». Все это длилось меньше минуты - всем сказали расходиться, потом нас обоих загрузили в бус. Я не сопротивлялся - спокойно сделал то, что мне сказали. Кстати, задерживали нас люди и в гражданской одежде, и в форме ОМОН.

Акции солидарности в Минске разгонял ОМОНФото: Святослав ЗОРКИЙ

В машине Никиту несколько раз ударили, били кулаками, локтем, ладонью, в том числе и по лицу.

- У людей, наверное, какая-то травма детства психологическая - почему они так себя ведут? Меня не оскорбляли, молча избили. Один из сотрудников ОМОН ударил меня сзади со словами: «Скоты, налетаете толпой!». Интересно, что у него на звонке стояла песня «Перемен» Цоя. Когда ехали, нельзя было поднимать голову - они постоянно кричали «мордой в пол!» - невозможно было смотреть ни на них, ни на улицу. Как только поднимаешь голову - прессовали. Видно, что они озлоблены. В глазах тех, кто «принимает» людей нет жалости. Когда их много, они делают очень нехорошие вещи, а поодиночке боятся. Потом я встретил в суде одного, спросил, как ему живется - глаза опустил. Большинству из них 25 лет, они все из одной казармы или общежития - адрес в суде называли один и тот же.

«Один из моих «сокамерников» даже не знал, что происходит в Минске - его забрали около метро»

Задержанных отвезли в РУВД, поставили у стены. Там, говорит Никита, парню, за которого он вступился, лучше не стало: он по-прежнему был бледным, хватался за сердце. Врача ему не вызывали.

- Потом его забрала сестра. А нас примерно в 12 ночи отвезли в изолятор. Двухъярусные кровати без матрасов, просто деревянный настил, - описывает обстановку в камере Никита. - Там не было ничего, даже хозяйственного мыла. Хорошо, хоть туалетную бумагу выдавали. Передачи от родных не принимали, прикрываясь коронавирусом. Я оказался в камере шестым, все остальные тоже якобы участники акции. При этом один из моих «сокамерников» даже не знал, что происходит в Минске - его забрали около метро.

Сотрудники в штатском вели видеосъемкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

В ИВС на Окрестина по требованию сотрудников задержанным пришлось раздеться до нижнего белья.

- Они осмотрели все вещи, и приказали спустить трусы и присесть. Я не знаю, то ли это элемент унижения, то ли действия по протоколу.

В изоляторе Никита провел три ночи, суд был назначен на утро понедельника. Туда задержанных не отвозили - для них суд был дистанционным, по видеосвязи.

- Свидетели из ОМОНа путались в своих показаниях, говорили, что я хватался за форму, сопротивлялся, падал специально. У одного из них я спросил, как ему спится по ночам - судья вопрос отклонила. Я просил суд, чтобы включили запись с видеокамер, где должно быть видно, как это все происходит. Но меня никто не послушал. У меня до этого момента не было ни одного правонарушения. Но я оказался злостным нарушителем, достойным 30 базовых штрафа. Благо, не давали сутки. Что я чувствую сейчас? Печаль за страну. Вот эти ребята и дальше будут гнобить людей. Когда раньше читал об этом - вызывало неприязнь. Когда побывал изнутри и понимаешь, как это все работает, наступает безысходность.

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