«А почему дядя не спас мою маму?»: мать минчанки, которая утонула на глазах сына, рассказала о трагедии

Чуть больше недели назад 37-летняя Ольга и ее 61-летний супруг Валерий погибли в водоеме на глазах своего 11-летнего сына. Напомним, семья минчан отдыхала на берегу деревенского озера, что в Пуховичском районе. Глава семьи решил покормить лебедя и поплыл к нему вместе с сыном. Но в 15 - 20 метрах от берега мужчина ушел под воду. Мать бросилась в воду и спасла сына, но сама утонула.

После трагедии «Комсомолка» связалась с бабушкой осиротевшего Ромы. Женщина рассказала нам, что до сих пор не знает, отчего погибла ее дочь и зять.

«Оля прыгнула в воду, толкнула Рому к берегу»

- В их свидетельствах о смерти написан код диагноза - R99 (по Международной классификации болезней это неточно обозначенные и неуточненные причины смерти. - Ред.). Думаю, что какие-то дополнительные исследования будут проводить, - рассказывает мама погибшей Ольги Алина Анатольевна Шенец. - Мой внук Рома путается, рассказывая о случившемся. Он не отрицает, что они с папой вместе плыли. Потом папа ойкнул и стал барахтаться в воде. Оля прыгнула в воду, толкнула Рому к берегу. А сама вроде пыталась к мужу плыть... Внук рассказал, что в момент трагедии какой-то мужчина стоял на другом берегу озера и просто смотрел на происходящее. Когда Оля была еще на берегу, она звала его на помощь, кричала «Помогите!» А когда Рома вытащил на берег маму, то неизвестный сел в машину и уехал. Внук часто спрашивает меня: «Бабушка, а почему этот дядя не спас маму?»

Как рассказывает Алина Анатольевна, уже на берегу мальчик давил маме на грудную клетку. Видимо, хотел сделать ей массаж сердца.

- Внук позвал другого мужчину. Он подошел к моей дочке, прощупал ей пульс, сказал внуку одеться, чтобы тот не мерз, и вызвал скорую помощь. О том, что произошло, я узнала от 18-летней дочки Оли Вики. Помню, что, когда она мне позвонила, я сильно кричала. Я представила, что они погибли, и у меня все поплыло перед глазами.

13 июня семья из Минска отдыхала на берегу деревенского озера, что в Пуховичском районе. Там и произошла трагедия. Фото: СК

Говорить о случившемся бабушке Рома не очень хочет.

- Он закрывается - щадит свою психику, не хочет разговаривать на эту тему. Надо, чтобы психолог с ним поработал. Я сама после трагедии была на психологическом тренинге. Работала три дня с психологом, в группе. И мне помогли.

Сейчас Алина Анатольевна оформляет документы на опекунство. Рома живет вместе с бабушкой.

- Олина двоюродная сестра предлагала забрать Рому к себе в Москву. Но внук захотел жить со мной. А внучка Вика уже окончила первый курс БНТУ.

Ольга (на фото в центре) с дочкой и своей мамой.Фото: из личного архива

- У вас было плохое предчувствие?

- Ничего не предвещало беды... Оля с мужем чувствовали себя хорошо. У дочки в 2015 году была онкология, но она полностью восстановилась. Каждый год обследовалась. Ее муж был здоров, разве что у него была аллергия. Муж Ольги - Валерий Иванович - работал на трех работах, был инженером-электриком. Ольга работала в сети кафе, но последние два месяца была в неоплаченном отпуске.

«Дочка с мужем взяли кредит»

Сейчас женщина столкнулась с финансовыми проблемами. Дело в том, что ее дочь Ольга и супруг Валерий жили в доме в частном секторе и выплачивали кредит на жилье. Заемщиком был глава семьи.

- Дочка с мужем взяли кредит. Они изначально строили квартиру, но она подорожала во время строительства. В итоге они квартиру продали и купили часть дома в Минске в 2009 году. И все это время продолжали платить кредит... К слову, я одна из поручителей Валерия, вторым поручителем была Оля. И после трагедии мы с внучкой ходили в банк. Узнавали - возможны ли нам какие-то льготы по выплате кредита? К сожалению, нам сказали, что льгот нет. Как я поняла, наш основной долг перед банком - это примерно 35 тысяч рублей. Для полного погашения нужно выплатить 78 тысяч. Получается, что каждый месяц мы должны платить по 600 рублей, а потом по 500 с хвостиком. Сколько будем выплачивать кредит? Долгие годы... А что делать? Будем жить как-то. Вика и Рома будут получать пособие. Я получаю пенсию, плюс работаю.

«Зимой я купила нам с дочкой путевки в Испанию»

У Алины Анатольевны есть еще две дочери, с одной из них она живет.

- Но Оля была не только моей дочкой, но и близкой подругой. На день мы с ней созванивались по раз пять... У нас с дочкой были большие планы. Зимой я купила нам с ней путевки в Испанию. Она не могла себе это позволить, а я хотела ее порадовать. Отдых должен был быть в конце августа. Мы много что планировали, о чем мечтали. Но это все осталось в моей памяти.

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КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Банк может войти в ситуацию, но это его добрая воля»

- Банк может войти в ситуацию и сделать семье рассрочку, снизить процентную ставку или еще каким-либо образом улучшить положения кредитного договора. Но это все будет доброй волей банка, - рассказывает юрист Дмитрий Лабазинский. - В кредитном договоре написаны условия кредитования. Так, поручитель отвечает за выплаты кредита, если по каким-то причинам заемщик не может рассчитаться. И смерть заемщика не является основанием для улучшений условий кредитования. Однако женщине лучше обратиться к специалисту, чтобы тот подробно изучил ее кредитную историю.

КСТАТИ

Нацбанк: «Рекомендуем семье письменно обратиться в банк»

- Если у человека, который выплачивает кредит, возникают финансовые затруднения, рекомендуется сразу уведомить об этом банк, чтобы найти с ним взаимовыгодный вариант. Это касается и ситуаций, когда произошли трагические события. Как правило, банки идут навстречу - предлагают реструктуризацию кредита, кредитные каникулы или другие варианты, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Нацбанка. - В данной ситуации семья должна письменно обратиться в банк, приложив подтверждающие документы о событиях, которые привели к ухудшению кредитоспособности.