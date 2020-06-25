2020-06-24T22:18:53+03:00
Общество
КП Беларусь

16-летний парень, который спас в озере девочку: «Было страшно за нее!»

Семилетняя девочка бежала в воду, споткнулась и оказалась на глубине. К счастью, на помощь пришел Даниил со своим другом
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Даниил вытащил из воды девочку, которая оказалась на глубине озера. Герой!Даниил вытащил из воды девочку, которая оказалась на глубине озера. Герой!Фото: из личного архива
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22 июня в Гродно на озере Юбилейном 16-летний парень спас тонувшую 7-летнюю девочку. Как рассказали «Комсомолке» в Гродненской областной организации ОСВОД, бабушка с двумя внучками отдыхала возле озера. Девочка бежала в воду, споткнулась и оказалась на глубине. Когда парень вынес на берег ребенка, приехали спасатели ОСВОДа. У девочки не было ни пульса, ни дыхания Медсестра приступила к реанимационным действиям, и у ребенка появился пульс. Скорая помощь ее госпитализировала.

«Комсомолка» поговорила с парнем, который спас девочку.

- Мы с другом приехали на озеро поплавать. И когда мы начали заходить в воду, к нам подбежала девочка. Она сказала, что тонет ее подруга. Мы начали нырять. Прошло полторы минуты, но мы ничего не нашли. Но когда я стал снова нырять, то почувствовал тело и стал его доставать. Девочка была без сознания. Было страшно за нее, - рассказал «Комсомолке» 16-летний Даниил Апет. Парень учится на техника-механика по станкам в политехническом колледже в Гродно. - Я начал тащить ее на берег. Подбежали мужчины, которые ее взяли на руки. Затем приехали спасатели, скорая помощь, милиция... Сейчас девочка в тяжелом стабильном состоянии.

К слову, пару лет назад Даниил пытался спасти тонущего мальчика. Тогда ребят вытащил из воды на берег мужчина.

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