Начальник УВД извинился перед задержанными в Гомеле глухонемыми

Глава МВД Юрий Караев 25 июня прокомментировал задержание силовиками глухонемых в Гомеле.

- Начальнику УВД сказал поехать и извиниться перед обществом глухонемых, - сказал министр. Он подчеркнул, что трогать этих людей не нужно было, даже если они осознанно встали в цепочку. - Мы должны быть выдержаннее в разы, в десятки раз. Потому что нас обвинить легко.

Речь идет о двух братьях - это Андрей и Виталий Больбух. Парней схватили сотрудники ОМОН после цепочки солидарности, которая собрала в Гомеле сотни людей 19 июня. Виталий страшно мычал и жестикулировал, потерял сознание, но несколько омоновцев все равно затащили его в автозак. Поздно вечером Виталия отпустили из-за плохого состояния, а Андрея оставил в изоляторе. Выпустили только наутро.

Жесткое задержание инвалидов вызвало большой резонанс в обществе. Видимо, милиция решила, что они участники акции протеста, потому что ребята показывали журналистам свои удостоверения и пытались объяснить, что у них очень маленькая пенсия.

После высказывания Караева «КП» связалась с председателем правления областной организации общественного объединения «Белорусское общество глухих» Евгением Русакевичем. Он рассказал, что из милиции приезжали еще накануне, расспрашивали о ребятах. Договорились, что в четверг проведут еще одну встречу уже с присутствием братьев.

Журналистов в кабинет не пустили. Начальник УВД Александр Васильев после встречи не стал ничего комментировать. А Виталий и Андрей рассказали, что рады такому разрешению ситуации.

- Милиционеры извинились, сказали, что ошиблись, не знали, что мы глухонемые. Теперь мы спокойны и надеемся, что судить нас не будут, исправят ошибку. Но в центре города больше гулять не будем, боимся.

Оба брата работают на специализированных предприятиях для инвалидов.