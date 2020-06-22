От Варшавы до Денвера. Как в мире проходят акции солидарности с Беларусью

Киев

Десятки жителей украинской столицы вышли 19 июня к белорусскому посольству. На акцию собрались спонтанно: организаторы вечером бросили клич и на следующий день людей уже были возле посольства.

Киевляне поддерживают Беларусь Фото: Беларуская суполка ў Кіеве

Акция в Киеве собралась стихийно. Фото: Беларуская суполка ў Кіеве

Варшава

В этот же день к мирным акциям присоединилась и польская столица. Акция в Варшаве стала одной из самых масштабных – здесь собралось около 1000 человек.

Акция в Варшаве собрала около 1000 человек Фото: Стефан Данейко

Акция в Польше стала одной из самых массовых Фото: Стефан Данейко

Жители разных стран мира поддерживают Беларусь Фото: Стефан Данейко

Денвер

В воскресенье, 21 июня цепь солидарности выросла на улице Денвера. Ее выстроили люди с плакатами, бело-красно-белыми флагами и фотографиями заключенных.

Беларусь поддерживают жители разных стран мира Фото: Алексей Колесников

Цепи солидарности выстроились в разных городах США Фото: Алексей Колесников

Сан-Франциско

Около 150 человек в знак солидарности вышли и в Сан-Франциско.

- И никого не задержали. И не приехал никакой ОМОН. И ни с кем не согласовывали митинг. И никого не снимали на камеру неприятные мужички. Так можно! Пусть скорее это будет возможно в Беларуси. Или, если еще смелее помечтать, пусть совсем будет не нужно, - написала одна из присутствовавших на акции в Америке.

В Сан-Франциско на акцию солидарности пришло около 150 человек Фото: Дарья Путейко

Мирную акцию в США власти не подавляли Фото: Дарья Путейко

Также акции солидарности в минувшие выходные прошли в Москве, Гааге, Вильнюсе, Гамбурге и Берлине.

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