2020-06-23T10:21:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве жители после ливня вышли с лопатами, чтобы откопать из грязи машины

Жители снимали на видео потопы в автобусах и даже в лифтах [фото+видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Могнлеве после ливня автомобили во дворе одного из домов увязли в грязи, пришлось откапывать лопатами. Фото: Вконтакте, группа "Это Могилев, детка!"В Могнлеве после ливня автомобили во дворе одного из домов увязли в грязи, пришлось откапывать лопатами. Фото: Вконтакте, группа "Это Могилев, детка!"
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21 июня над Могилевом прошел грозовой фронт с очень сильными ливнями. За несколько часов выпало 49 миллиметров осадков - это почти две трети месячной нормы. Обычно за месяц здесь выпадает 75 миллиметров.

- Воды было по колено! - рассказывали могилевчане и выкладывали в сеть фото и видео. На некоторых уровень воды явно выше, чем «по колено» - автомобили практически плавали по проезжей части, а пассажиры общественного транспорта ужасались растекающимся во время движения автобуса по салону лужам. В соцсетях появилось даже видео кабины лифта, по которой струятся потоки воды.

21 июня над Могилевом прошел грозовой фронт с очень сильными ливнями.ВИДЕО: vk.com/mogilevbaby

- Произошло подтопление 52 частных домовладений, 110 коллективных гаражей, 10 легковых автомобилей, - сообщает МЧС. - Также подтопило подвалы поликлиники № 11, футбольного манежа Футбольного клуба «Днепр Могилев», пять участков дорог. Пострадали от воды два подворья и подвал Вейнянской средней школы в Могилевском районе.

- Теперь можно выращивать рис, - шутят могилевчане, комментируя фото затопленных грядок на дачах. Но самим владельцам участков не до смеха.

- Когда вода сошла, на грядках остался мазут, - рассказывает Мария.

"Впору сажать рис!", - шутят могилевчане. Но владельцам участков не до шуток. Фото: Вконтакте, Мария СЛАВНИКОВА.

"Впору сажать рис!", - шутят могилевчане. Но владельцам участков не до шуток. Фото: Вконтакте, Мария СЛАВНИКОВА.

Во дворе одного из домов по улице Левая Дубровенка припаркованные авто утонули в грязи по днища.

- У нас хорошие люди, после ливня все с лопатами вышли, помогали друг другу выкапывать автомобили из песка, - рассказывает Ольга.

Жильцы дома не только откапывали свои авто, но и помогли соседям. Фото: Вконтакте, группа "Это Могилев, детка!"

Жильцы дома не только откапывали свои авто, но и помогли соседям. Фото: Вконтакте, группа "Это Могилев, детка!"

По сведениям МЧС, два кубометра грунта сошло и на частное подворье. Информации о пострадавших во время потопа нет, но на три автомобиля упали деревья.

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Стихия валила деревья. Пострадали три автомобиля. Фото: МЧС.

Стихия валила деревья. Пострадали три автомобиля. Фото: МЧС.

От падения деревьев не пострадали люди, повреждения получили только автомобили. Фото: МЧС.

От падения деревьев не пострадали люди, повреждения получили только автомобили. Фото: МЧС.

Вода подтопила частные подворья. Фото: МЧС.

Вода подтопила частные подворья. Фото: МЧС.

Всего за несколько часов выпало почти две трети месячной нормы осадков. Фото: МЧС.

Всего за несколько часов выпало почти две трети месячной нормы осадков. Фото: МЧС.

Вот так выглядели огороды после ливня 21 июня. Фото: Вконтакте, Юрий ЛАПИЦКИЙ.

Вот так выглядели огороды после ливня 21 июня. Фото: Вконтакте, Юрий ЛАПИЦКИЙ.

Автомобили "плыли" по проезжей части. Фото: Шкадлівы Магілёў. Вконтакте.

Автомобили "плыли" по проезжей части. Фото: Шкадлівы Магілёў. Вконтакте.

Автомобилям, которые в этот день оставались в гаражах, тоже пришлось несладко. Шкадлівы Магілёў. Вконтакте.

Автомобилям, которые в этот день оставались в гаражах, тоже пришлось несладко. Шкадлівы Магілёў. Вконтакте.

После ливня могилевские паблики в соцсетях пестрят объявлениями об утерянных автомобильных номерах. Шкадлівы Магілёў. Вконтакте.

После ливня могилевские паблики в соцсетях пестрят объявлениями об утерянных автомобильных номерах. Шкадлівы Магілёў. Вконтакте.

Могилёв, поликлиника №8. 21.06.20.

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