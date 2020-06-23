«Мисс Офис»: кто самая красивая офисная сотрудница Беларуси?

«Мисс Офис» - это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

Уже 11 лет представители оргкомитета во главе с генеральным спонсором и учредителем конкурса крупной российской компанией «Комус» выбирают самую сообразительную и привлекательную представительницу офисных профессий. Чтобы стать участницей кастинга в Беларуси, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» (www.missoffice.org/anketa.php) до 30 июня. Участие в кастинге бесплатное!

- Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон, огромный призовой фонд. А помимо этого всего – высокопрофессиональный подход организаторов, теплая, дружеская атмосфера, возможность заявить о себе перед многомиллионной аудиторией, новый опыт и новые друзья в разных городах и странах, - Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты «Мисс Офис».

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет (на момент предстоящего финала конкурса). Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Среди участниц конкурса «Мисс Офис» сотрудницы таких компаний: «Газпром», «Сбербанк России», «Банк ВТБ», «БиЛайн», «РЖД», «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», «Центральны банк РФ», DANON и многие другие.

- На самом деле я наблюдала за конкурсом давно, но до этого момента не выполняла главное условие для участия - работала не в офисе. Когда я окунулась в офисные будни, устроившись специалистом по маркетингу, увидела рекламу «Мисс Офис» в Instagram. Я верю в знаки, реклама «догоняла» меня каждый день, и настолько часто, что я подумала: «А почему бы и нет?» Так одно мое доброе утро в офисе началось с подачи заявки на участие, и теперь я стала частью семьи «Мисс Офис», - Елизавета Знагован, «Мисс Офис - 2019», специалист отдела маркетинга компании «Восток-Моторс», г. Новосибирск.

Победительницы кастинга получат возможность представить Беларусь в полуфинале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор) в качестве главного приза, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».

В 2019 году в полуфинал от Беларуси прошли Коршикова Алина, специалист отдела арендных отношений, Государственное предприятие «Отель "Минск"», Кузьменок Анжелика, юрист, ООО «Волна идее» и Светлова Яна, инженер-конструктор в компании «СтеклоМонтажСтрой». По итогу интернет-голосования в финал конкурса прошла Коршикова Алина, именно она представила свою страну на главной сцене в Москве.

В этом году по итогам 45 кастингов - очных и дистанционных - будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис - 2020».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

Место проведения кастинга в Беларуси: дистанционный отбор. Подробнее о том, как проходит этот вид кастинга читайте в материале на официальном сайте конкурса.

Отправить заявку прямо сейчас - www.missoffice.org

БУДЬ В КУРСЕ

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» - это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За десять лет в оргкомитет конкурса пришло более 143 000 заявок от участниц; состоялось 100 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 миллионов человек.