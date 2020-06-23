В предвыборной гонке участвуют семь человек. В том числе помещенный в СИЗО Виктор Бабарико

В шестых выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, продолжают участвовать семь человек – столько сдали подписные листы в территориальные избирательные комиссии. Напомним, зарегистрированных инициативных групп было 15. Сведения о том, кто сколько подписей сдал, ЦИК обещает предоставить после проверки - после 30 июня. О сборе необходимого количества подписей объявили (список в алфавитном порядке):

- арестованный экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико (435 тыс. - рекорд за всю историю выдвижения альтернативных претендентов);

- сопредседатель ОО «Говори правду» Андрей Дмитриев (не менее 100 тыс.);

- экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая (не менее 100 тыс.);

- действующий президент Александр Лукашенко (2 млн);

- супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская (не менее 100 тыс.);

- бывший посол в США, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало (180 тыс.);

- председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень (не менее 100 тыс.).

Но прошедшая неделя примечательна не сданными подписями, а продолжением громких уголовных дел. Cтало известно, что блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение по новому уголовному делу по ст. 191 УК РБ о воспрепятствовании работе ЦИК, совершенном с применением насилия либо угрозы. По словам его жены, Сергей помещен в карцер до 26 июня, ему нельзя принести передачи.

Напомним, руководитель инициативной группы Светланы Тихановской был задержан 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно. Вместе с Тихановским было задержано несколько человек, задержанные находятся в СИЗО-1 на Володарского.

Под стражу попал и самый заметный потенциальный кандидат. 18 июня Виктор Бабарико вместе с сыном, который руководит его инициативной группой, отправились сдавать собранные подписи. Их задержали, доставили в ДФР КГК, а позже в СИЗО КГБ. После задержания Бабарико и его сыну было предъявлено обвинение в рамках уголовного кодекса. Но статьи пока не называются.

Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского и задержанных членов их команд политическими заключенными.

20 июня штаб по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты обнародовал его декларацию о доходах и имуществе. Как сообщает БелаПАН, согласно декларации, за 2019 год Бабарико получил доход в размере 383,1 тысячи белорусских рублей, а также 15 950 долларов США и 13 242 евро.

По-прежнему Виктор Бабарико может продолжать участвовать в предвыборной гонке.

- Что касается его нахождения в следственном изоляторе, то это ограничивает только его возможность участия в голосовании. Пассивное избирательное право, то есть возможность быть избранным, до приговора суда не ограничено, - цитирует главу ЦИК Лидия Ермошина РИА Новости. - Препятствием для регистрации Бабарико кандидатом в президенты в данном случае могут стать нарушения, обнаруженные в ходе сбора подписей в его поддержку. Появятся доказательства этого - будет рассматриваться вопрос по существу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Акции протеста и предложение референдума

Вечером 18 июня на улицы Минска вышли люди, которые выстроились вдоль проспекта Независимости в символическую «цепь солидарности». И если в этот вечер все прошло спокойно, то на следующий день и в столице, и в других городах акции разгонялись силовиками. По данным МВД, было задержано 270 человек. По данным Белорусской ассоциации журналистов, за два дня, 19 и 20 июня, в Беларуси были задержаны во время исполнения профессиональных обязанностей как минимум 14 журналистов: корреспонденты «Радио Свабоды», которые вели прямой эфир, фотографы «Комсомолки» и tut.by, оператор агентства «Рейтер», корреспондент оnliner.by. Журналистов отпустили из РУВД ближе к полуночи.

Вечером 19 июня на YouTube появилось видеообращение Виктора Бабарико, которое было записано еще до задержания, в котором он предложил провести общереспубликанский референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года: «В ней было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение трех ветвей власти. И самое главное - было право народа на определение своей судьбы». Бабарико призывает всех желающих стать членами инициативной группы по проведению референдума.

Напомним, в современной Беларуси республиканские референдумы проводились трижды. В 1995 году была изменена госсимволика, русский язык получил статус государственного, президент получил право досрочного роспуска парламента. На референдуме 1996 года Беларусь стала президентской республикой. На референдум 2004 года выносился только один вопрос – было решено, что первый президент может избираться на свой пост неограниченное количество раз (раньше Конституция предусматривала только два президентских срока подряд).

В белорусской истории еще не было ни одного референдума, инициированного народом. Хотя попытки несколько раз предпринимались.

- Чтобы начать сбор подписей на законных основаниях, надо, чтобы ЦИК зарегистрировал инициативную группу. С уверенностью 99% скажу, что это вряд ли возможно, - считает политолог Валерий Карбалевич.

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