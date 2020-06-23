2020-06-23T11:59:39+03:00
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КП Беларусь

«Босая» и «Плачу на техно»: летние дискотеки VOKA Party продолжает вечеринка современных хитов

Летние дискотеки VOKA Party продолжаются – 24 июня в прямом эфире видеосервиса состоится онлайн-концерт кавер-бэнда «Хит-парад». В этот раз зрители смогут отрываться у себя дома под любимые песни последнего десятилетия
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Вечеринка современных хитов – уже четвертая в специальной серии концертов, которые VOKA бесплатно проводит для всех желающих, чтобы лето по-прежнему оставалось временем танцев и музыкальных фестивалей, но уже в новом формате. Сначала зрителей приглашали на дискотеки в стиле 80-х и 90-х, потом предложили вспомнить хиты нулевых. В эту среду в прямом эфире VOKA прозвучат популярные песни, вышедшие за последние десять лет.

В плей-листе на вечер ближайшей среды – «Твои глаза» Светланы Лободы, «Медлячок» Басты, «Босая» #2Маши, Uno группы Little Big, «Плачу на техно» Cream Soda, «Кружит» Monatik, «Незабудка» Тимы Белорусских, «Human» Rag’n’Bone, «Moves like Jagger» Maroon 5, «Can't stop the feeling» Джастина Тимберлейка, «Uptown funk» Бруно Марса и другие хиты, под которые невозможно не танцевать.

В специальном чате VOKA Party зрители смогут не только задавать свои вопросы музыкантам, но и оставлять заявки. В конце стрима кавер-бэнд «Хит-парад» исполнит три песни, которые наберут больше всего голосов. Проведет прямой эфир Александр Козырев.

Начало концерта в 20:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA бесплатно после авторизации по номеру телефона из любой точки Беларуси и мира. После трансляции записи всех онлайн-вечеринок будут доступны в архиве видеосервиса.

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