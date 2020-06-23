«Проблемы со стопой запускают проблемы во всем организме». Кинезиолог о боли в шее и грыжах в позвоночнике, которые провоцирует больная стопа

- Владимир, месяцы самоизоляции, люди стали меньше двигаться, жалуются на боль в суставах. Насколько опасна гиподинамия, и какие упражнения помогут?

- Уменьшение физической активности снижает тонус мышц, появляется лишний вес, начинают болеть суставы. Люди стали меньше двигаться, но привычка регулярно питаться не исчезла. Плюс не все делают зарядку.

В этой ситуации я советую три простых упражнения с весом своего тела: для мышц ног - приседания, для средней части тела важно укреплять мышцы пресса и спины, для рук и плечевого пояса - отжимания.

Желательно прийти к норме - по 100 упражнений каждого вида в день. Можно делать частями - после завтрака, после обеда, после работы. Будут мышцы в тонусе - и суставы не будут болеть.

Все наши суставы - стопы, колени, тазобедренные - это место крепления мышц. Если мышца слабая, то в суставе начнутся хронические изменения, которые потом развиваются в артриты, артрозы и так далее.

- Если наши 60-летние читатели лягут и 100 раз с нуля качнут пресс…

- Главное - выполнять упражнение правильно. Нужно не выпрямить ноги, а согнуть их в коленях - тогда будет активно включаться в работу прямая мышца живота. И еще одно: нужно сделать вдох, а движения согнуться-разогнуться - сделать на выдохе. Это в несколько раз повышает эффективность упражнения.

А если мы легли, ноги вытянули, руки за голову и начали резко делать «складной ножик», а наш позвоночник к этому не готов, то можно получить травму. Важно укреплять мышцы пресса и спины - чтобы между передней и задней мышцами тела была гармония. А у нас все качают пресс, но мало удаляют внимания спине.

«Если стопа слабая - боль может доходить до шеи»

- Правда, что проблемы в стопе - проблемы всего организма?

- Стопа - это фундамент всего тела. Если она крепкая, здоровая, выполняет амортизационную функцию - то колени, таз и все тело будут стоять ровно и красиво, как хороший, крепкий домик.

Если стопа слабая, начинаются нарушения, которые проявляются тягучими болями, уходящими в колени, в тазобедренные суставы, начинается смещение костей таза, протрузии, грыжи позвоночника, болит поясница, ягодицы. Боль доходит до шеи.

Если у вас проблема в правой стопе - вы немножко наклонены. Но вы не будете ходить, согнувшись вправо, а начнете себя компенсировать мышцами шеи и поясницы с левой стороны. Отсюда и головные боли - потому что в шее зажаты артерии, повышается давление. Поэтому сначала нужно навести порядок в стопе - тогда будет здоров и весь организм.

Плоскостопие вызывает боль в суставах, пояснице и даже шее. Фото: личный архив.

- Ого! Оказывается, может болеть голова, а проблема - в стопе, до которой, может, никогда и не доберешься…

- В китайской и корейской медицине есть такая истина: «Не спеши лечить там, где болит, найди причину». А у нас видят, что мышцы шеи или плеча в тонусе, начинают их расслаблять. Но через неделю человек придет с той же проблемой. Потому причина осталась.

Многие говорят: «Ходил по разным врачам, пил таблетки, ничего не изменилось». Всегда надо искать причину, а не убирать следствие.

Боль - это сигнал организма, она компенсаторная. Какая-то мышца перетрудилась, устала, но причина не в самой боли. Нужно смотреть, как говорят, или выше, или ниже.

- Мы с детства знаем главную проблему стопы - плоскостопие…

- Важно понять, почему оно возникает. На первое место можно поставить лишний вес - это дополнительная нагрузка на стопу. Плохая обувь тоже влияет - как и травмы, и малоподвижный образ жизни.

Еще одна проблема - вальгусная деформация (или косточка) стопы. В 90% случаев страдают женщины. Ученые установили, что проблема возникает после родов: кости таза расширяются, мышцы расслабились, растянулись - и по мышечной цепи это расслабление передается на колени и стопы.

Связки и мышцы в стопе маленькие, быстро реагируют на лишний вес после родов. Если мышцы и связки ног приводить в тонус - этих проблем не возникнет.

- Как привести стопу в тонус, чтобы не довести до операции по удалению косточки?

- Важно распознать первые симптомы: женщина походила в течение дня - к вечеру отекли, устали ноги. Это первый звоночек. Если нарушилось кровообращение и лимфоток - значит, ухудшается работа связок и мышц, начинается нарушение трофики костной ткани. Надо заниматься профилактикой: катать стопой резиновые мячики, палочки, разминать стопу самомассажем.

Если вы сидите в офисе, редко поднимаетесь - у вас от нижней трети бедра все сосудики пережаты, нарушено венозное кровообращение. Поэтому в течение дня, каждые минут 40 нужно вставать, двигаться, подниматься-опускаться на носочки - разгонять кровь.

При отечности можно делать вечером теплые ванночки, массаж ног - это снижает последствия физической нагрузки. А для того чтобы стопа держала дневную нагрузку - нужно системно укреплять мышцы стопы.

В Силичах есть тропа Кнейпа - в честь немецкого священника Себастьяна Кнейпа, который придумал методику оздоровления стопы через ходьбу по песочку, гравию, по траве, используя после температурный режим: в конце надо опустить ноги в холодную водичку - непередаваемые приятные ощущения, ноги восстанавливаются в течение 10 - 15 минут.

- Читала, что женщины обычно страдают поперечным плоскостопием, а продольное чаще встречается у мужчин. Какое страшнее?

- Хуже поперечное плоскостопие. Но много случаев, когда ситуация запущенная - и поперечное, и продольное плоскостопия, мышцы и связки не держат косточки. Нагрузки переходят на коленный, тазобедренный суставы.

Функция стопы - амортизация, если не справляется - ее берут на себя другие суставы, в том числе наш позвоночник. Отсюда часто и протрузии, и грыжи, и сколиозы. Стопа всегда должна быть в рабочем, тренированном состоянии. Будет здорова стопа - будет и тело в порядке.

Если стопа слабая, начинаются нарушения, которые проявляются тягучими болями, уходящими в колени, в тазобедренные суставы, начинается смещение костей таза, протрузии, грыжи позвоночника, болит поясница, ягодицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда покупаете обувь - сожмите подошву, она должна эластично сгибаться»

- Как люди сами вредят своим стопам?

- Когда девушка носит обувь на каблуках, она вынуждена наклоняться вперед, получается поза падения. Чтобы эту позу остановить, вся нагрузка переходит в область поясницы. Отсюда и протрузии, грыжи в поясничном отделе.

Кроссовки и кеды - особенно, если у молодых людей не сформирована стопа - тоже ведут к проблемам. Когда покупаете обувь - сожмите подошву, она должна эластично сгибаться. Стопа обязательно должна работать в обуви, а не находиться в жесткой колодке. Иначе стопа атрофируется.

- Ортопед как-то посоветовал выбросить обувь с плоской подошвой, сказав, что она убивает ноги. Каблук должен быть хотя бы сантиметр?

- Каблучок должен быть 2 - 3 сантиметра. Сейчас жарко, молодежь ходит в сланцах. Чтобы его не потерять - человек поджимает пальчики, а это дает супер нагрузку на всю стопу. Одно дело пройтись по пляжу, другое - ходить день по городу. Возникает подошвенный фасциит (раздражение и воспаление тканей стопы. - Ред.), следующий этап - всем известная шпора в пятке.

Это место крепления мышц сначала воспаляется, потом окостеневает и приобретает форму штыря или шпоры, которая мешает ходить. Острая боль не дает стать на стопу. На первых стадиях помогает ударно-волновая терапия, физиопроцедуры, в запущенных случаях спасает только операция.

- Почему второй палец ноги с возрастом выгибается дугой?

- Часто это неврологическая проблема, потому что рядом тоже проблема подошвенного фасциита. Мышцы стопы настолько напряжены, что они начинают натягивать второй и третий пальчики. И образуются такие молоткообразные пальцы.

Профилактика - теплые ванночки, самомассаж, опять-таки - катать стопой резиновые мячики, чтобы подошвенная часть стопы становилась мягкой и эластичной, тогда она не будет деформировать пальцы.

- Самомассаж - это просто мять руками стопу?

- Да, проминать стопу вдоль и поперек - любые движения. Много мять не надо, на стопе немало рефлекторных зон нашего тела, которые влияют и на внутренние органы. Самомассаж должен быть мягкий, легкий, успокаивающий, 5 - 10 минут перед сном.

Кинезиотейпы приостанавливают патологический процесс в стопе, выпячивание большого пальца, а также загибание второго и третьего. Фото: личный архив.

Где-то мышцы будут зажаты, можете почувствовать боль, но нужно потерпеть. Введите себе это в привычку, как чистку зубов. Если регулярно все это делать - стопа будет в норме, а проблемы уйдут.

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