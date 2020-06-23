2020-06-23T18:42:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко с сыновьями улетел на парад в Москву. Посмотрели, с кем он встретится и что увидит

Визит белорусского президента проходит на фоне некоторых обострений отношений между Минском и Москвой, произошедших в ходе предвыборной кампании в Беларуси
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лукашенко с сыновьями улетел на парад в Москву. Посмотрели, с кем он встретится и что увидит. Фото: ТАСС.Лукашенко с сыновьями улетел на парад в Москву. Посмотрели, с кем он встретится и что увидит. Фото: ТАСС.
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«Борт №1» вылетел в Москву в 18.00 23 июня. А уже 24 июня в Москве проведут парад Победы - его перенесли с 9 мая из-за пандемии. О том, что Лукашенко принял приглашение российской стороны и приедет на парад, стало известно совсем недавно:

- Александр Лукашенко примет в участие в параде. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями, - заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Также в составе белорусской делегации будет министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В качестве представителей международных организаций будут глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Интересно, что Александр Лукашенко полетел на парад в Москву впервые. В прошлом году он говорил:

- Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия - в Минске и в российской столице, - цитировала президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. - А что люди бы сказали, белорусы?

Но в марте Лукашенко свое участие в московском параде подтвердил лично:

- У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет, - сказал президент Беларуси.

Ради этого парад 9 мая в Минске впервые решили провести вечером. Но потом, когда стало известно о переносе московского парада на 24 июня, минский парад снова решили провести утром.

Интересно, что приезд Александра Лукашенко на парад в Москву проходит на фоне определенных обострений отношений между Минском и Москвой, произошедших в ходе предвыборной кампании в Беларуси. Напомним, полторы недели назад в Белгазпромбанке прошли масштабные обыски, в ходе которых были арестованы огромные суммы денег, золотые слитки и банковская корпоративная коллекция картин белорусских художников стоимостью 20 миллионов долларов. Виктор Бабарико арестован, ему уже предъявлены обвинения, также задержаны около 20 нынешних и бывших топ-менеджеров банка.

- На базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств, - заявил председатель КГК Иван Тертель. В «Газпроме» эти действия назвали незаконными.

БУДЬ В КУРСЕ!

С кем может встретиться Лукашенко во время праздничных мероприятий?

Кроме Лукашенко на парад в Москву согласились приехать только восемь глав государств и территорий - руководители Сербии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Наверняка во время торжественных мероприятий у Лукашенко будет возможность пообщаться с коллегами. Кроме просмотра самого парада для президентов запланирован торжественный прием. Будут ли в нем участвовать сыновья Александра Лукашенко, неизвестно.

Почетные гости прошлогоднего парад Победы в Москве. Фото: пресс-служба Кремля.

Почетные гости прошлогоднего парад Победы в Москве. Фото: пресс-служба Кремля.

Кто отказался приезжать?

Были приглашены, но отказались ехать в Москву: президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньху, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Хорватии Зоран Миланович не поедет на парад Победы из-за «сломанного самолета» - именно такую причину озвучили в дипмиссии этой страны. Интересно, что летом 2018 года в Москву на чемпионат мира по футболу предыдущий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и вовсе прилетала обычным пассажирским самолетом, вместе с другими фанатами.

А вот президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву и вовсе не пригласили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ», а Украина «не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы». Впрочем, Зеленский не поехал бы и так - об этом он заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

На параде Победы 2020 на Красной площади предприняты исключительные меры безопасности. Фото: "Коммерсантъ".

На параде Победы 2020 на Красной площади предприняты исключительные меры безопасности. Фото: "Коммерсантъ".

Что увидит Лукашенко на параде в Москве?

Начнется парад традиционно с прохода по Красной площади пеших колонн. Минобороны России пригласило для участия подразделения 19 армий мира. Среди них - и Беларусь. Нашу страну на параде представят военнослужащие сводной роты почетного караула - 73 человека. Они прилетели в Москву 14 июня. После этого из российской столицы пришли слухи о том, что по прилете у некоторых ребят выявили коронавирус. Поэтому пришлось отправить в Москву «подкрепление». В Минобороны Беларуси заявили, что на момент убытия в Москву все наши военнослужащие были полностью здоровы, а «подкрепление» связано с тем, что парадный расчет, который представит Беларусь на параде в Москве, может быть увеличен.

Потом проедет техника - будет около 20 новинок. Это боевые машины «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». Также там продемонстрируют зенитно-ракетные комплексы С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» и бронеавтомобили «Тайфун».

Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

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