Противники аккумуляторного завода в Бресте: «Мы не против референдума, но считаем, что завод должен быть закрыт раньше»

- Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах, - пообещал Александр Лукашенко.

Примерно полчаса на общение с народом президент выделил в конце дня 22 июня. На встречу пригласили не только противников завода, но Лукашенко понял так, что перед ним собрались оппозиционно настроенные активисты. В конце встречи он даже сфотографировался с ними и пошутил: «Ну все, замазалась брестская оппозиция за уладу».

Президент встретился с протестующими против аккумуляторного завода. Желтый - фирменный цвет протеста. Фото: belta.by

- Мы этой встречи ждали раньше – два с половиной года нас игнорировали, а теперь с нами разговаривают. У нас есть масса тезисов и предложений, которые не успели озвучить. Я увидел, что к нам пришли уже с готовым решением, - комментирует итоги встречи с президентом юрист, правозащитник Роман Кисляк, который сопровождал инициативную группу протестующих.

К идее с проведением референдума активисты относятся скептически, но этот вариант не сбрасывают со счетов.

- В принципе, мы не против референдума, но это сильно откладывает решение вопроса - как минимум, до конца года. Плюс ко всему, референдум – дорогостоящее мероприятие. Я уверен, что большинство в Бресте против завода. Если бы власти видели реальную картину, в этом референдуме не было бы смысла. Они бы сами его закрыли, договорились с собственником или перепрофилировали его, - говорит юрист.

Правозащитник Роман Кисляк на встрече с президентом. Фото: belta.by

Напомним, этому протесту уже 2,5 года. Брестчане собирали подписи против завода (почти 37 тысяч отправили в Администрацию президента еще в 2018 году), добивались встреч с представителями местных властей и различных ведомств. Каждое воскресенье несколько десятков и даже сотен людей собираются на площади и обсуждают, как еще они могут повлиять на ситуацию. Местные жители настаивают, что завод построен с нарушениями, а производство на основе свинца нанесет урон экологии города и пригорода. За несанкционированные массовые мероприятия активистов неоднократно задерживали, судили и штрафовали.

- Мы беремся за любые возможности, в том числе и референдум. Мы готовы работать, убеждать граждан, мы понимаем риски, но тем не менее, готовы в это дело ввязываться. Но и не отказываемся от других решений этой проблемы. В принципе, этого завода не должно быть, потому что построен он незаконно. Поэтому мы продолжим действия, направленные на то, чтобы закрыть его до этого референдума, - продолжает Роман Кисляк.

В 2018 году инициативная группа из числа протестующих уже подавала заявку на проведение референдума в Брестском районе. Тогда из этой затеи ничего не вышло.

- Нам отказали по той причине, что это вопрос республиканского значения, - объясняет юрист.

Завод построен в Свободной экономической зоне Брест, он готов к запуску.Фото: Оксана БРОВАЧ

Тогда райисполком ответил, что проведение местного референдума по вопросу аккумуляторного завода не в компетенции местных властей. Дело в том, что он строился по республиканской программе инновационного развития на 2016-2020 годы, утвержденной указом президента.

- Мы не против референдума, но считаем, что завод должен быть закрыт раньше, - подводит итог Роман Кисляк.

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