2020-06-23T19:57:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Бренды, которые выбирает молодежь: «Санта-Бремор», Mark Formelle и «Белита-Витэкс»

Социологи оценили популярность белорусских и зарубежных брендов продуктов, одежды и косметики
Виктор ПАЖИТОК
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Популярность отечественных брендов у молодежи, как утверждается, растетПопулярность отечественных брендов у молодежи, как утверждается, растетФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Белорусские социологи провели в апреле - мае республиканское социологическое исследование «Молодежный бренд». Они опросили более 1200 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет из 26 населенных пунктов - городов и поселков городского типа. Основная цель, которую ставили перед собой организаторы исследования - Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций и компания «БелБрендАудит», - узнать, какие белорусские и зарубежные бренды популярны в молодежной среде.

- Мы предложили белорусской молодежи ответить на вопросы о популярности и известности различных белорусских брендов в нашей стране и за рубежом. И таким образом получилось составить рейтинг брендов на основе проведенного опроса, - рассказала исполнительный «БелБрендАудит» Нина Калита.

По ее словам, реализованный проект можно назвать уникальным и единственным в своем роде, поскольку рейтинги белорусских брендов на данный момент не составляются и не анализируются.

- В интернете можно найти данные рейтинга ста белорусских брендов одного украинского агентства, которое по своей определенной технологии подсчитывает рыночную стоимость брендов с фокусом на инвестиционную привлекательность, но без учета иных активов. В основе рейтингов, составленных по итогам проекта «Молодежный бренд», - именно данные комплексного социологического исследования, - отметила Нина Калита.

Исследование проводится в пятый раз, но в этом году впервые - в онлайн-формате.

- Это было продиктовано двумя причинами. Первая - сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавируса. Вторая - специфика исследуемой аудитории: сейчас у всех есть современные гаджеты, технологичные средства связи. Онлайн-формат оказался и проще, и быстрее, и эффективнее. Было опрошено порядка 1200 человек - по социологической выборке это продуктивный срез, который позволяет увидеть всю полноту предпочтений, - рассказал председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

При составлении анкеты на первое место был поставлен вопрос о популярности и известности именно белорусских брендов.

- Понятия «известность» и «популярность» - разные вещи, - отметила Нина Калита. - Известность приобретается в силу объективных причин. Марка может быть непопулярна в наше время, но известна. При формулировке вопросов мы конкретизировали: считаете ли вы определенный бренд популярным или известным? Мы обратили внимание на то, что из года в год популярность и узнаваемость белорусских брендов среди молодежи растет,

Окончательные итоги исследования будут озвучены в торжественной обстановке в День белорусского бренда, 4 июля, в Витебске. Но уже сейчас известно, что в числе самых известных и популярных среди белорусской молодежи отечественных брендов можно назвать следующие: «Коммунарка», «Санта Брема», Mark Formelle, «Савушкин продукт», «Белита-Витэкс», Milavitsa.

Если говорить о категориях, то топ лидеров республиканского социологического исследования «Молодежный бренд - 2020» выглядит следующим образом.

Мясо и мясная продукция - «Брестский мясокомбинат», «Ганна», «Волковысский мясокомбинат».

Рыба и морепродукты - «Санта Бремом», Vici, «Экономмаркет».

Молочная продукция - «Савушкин», «Брест-Литовск», «Беллакт».

Мороженое - «Топ», Solettо, «Пломбир 28 копеек».

Кондитерские изделия - «Слодыч», «Яшкино», «Спартак».

Питьевая и минеральная вода, напитки - «Дарида», Coca-Cola, Bonaqua.

Соки - «Добрый», «Сочный», Rich.

Одежда - Mark Formelle, LC Waikiki, Conte.

Обувь - Marko, Megatop, Kari.

Косметика - «Белита-Витэкс», Dove, Nivea.

Торговые сети - «Евроопт», «Остров чистоты и вкуса», Green.

Банковские услуги - Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.

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