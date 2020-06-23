2020-06-23T16:38:20+03:00
Досуг
КП Беларусь

Впервые бизнес-форум пройдет онлайн: маркетинг бизнеса после кризиса

Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», хорошо известный в сфере коммуникаций стран СНГ и Европы, – один из немногих фестивалей, который оперативно сумел адаптироваться к новым реалиям и в этом году пройдет в формате онлайн
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Фестиваль сохранит насыщенную деловую и образовательную программу, включающую свыше 80 мастер-классов, вебинаров, дискуссионных панелей от экспертов индустрии коммуникаций из 30 стран СНГ, Европы, Латинской Америки, Азии, региона MENA. В течение двух дней – 7 и 8 июля – на онлайн-площадках фестиваля у участников будет возможность войти в диалоговый режим и принять участие в обсуждении актуальных трендов в сфере рекламы, маркетинга, брендинга, медиа, которые отражают изменившиеся рыночные реалии, содержат инновационные инсайты и креативные идеи по сохранению и развитию бизнеса.

Программа бизнес-форума будет интересна владельцем бизнеса, топ-менеджерам и маркетинг-директорам брендов. РЕГИСТРАЦИЯ на участие в деловой программе «Белого Квадрата» онлайн на официальном сайте adfest.by.

Деловая программа

XII Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»

«Белый Квадрат» сохранит возможность диалога участников, а также интерактивного нетворкинга на одной из своих онлайн-площадок. Помимо деловой и образовательной программы участников ожидает ряд развлекательных активаций, программа лояльности от партнеров фестиваля и др.

5 июня объявлен старт конкурса молодых креаторов от инновационного бренда VELO для совершеннолетних потребителей. В этом году белорусским креаторам предлагается решение двух брифов. Партнер конкурса приготовил крутые подарки победителям и призерам: электросамокаты, эксклюзивные часы из лимитированной коллекции и другие интересные сувениры. Заявки на участие и готовые конкурсные кейсы принимаются до 25 июня. В конкурсе могут принять участие творческие команды, состоящие из 2-х человек, или частные авторы — достигшие 18 лет. Верхняя граница возраста участников в этом году – не обозначается. Участие бесплатное. Подробные условия на adfest.by.

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