«Прадедушка под обстрелом вел огонь по врагу, уничтожая блиндажи и ДЗОТы»

«Анатолий Андреевич Толкач прошел всю войну. Был призван Ворошиловским военкоматом Минска в 1940 году, в боевых частях с первого дня войны. Награжден медалью «За оборону Кавказа», участник десанта на Малую землю, участвовал в освобождении Крыма в составе 338-го Гвардейского полка 117-й Гвардейской дивизии первого Украинского фронта. Окончил войну в Германии, награжден Орденом Славы 1-ой степени, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В наградном листе написано, за что Анатолий Андреевич получил орден «Красная Звезда»: «…Находясь в боевых порядках пехоты, прямой наводкой расстреливал огненные точки и цепи контратакующих немецких солдат. В результате чего уничтожено 2 пулемета и до 80 гитлеровцев. В бою за населенный пункт Загребеля, ведя огонь с открытой позиции, поджег своим орудием «Фердинанд» и расстрелял до 15 немцев, кроме того подавил огонь пушки, стреляющей по нашей пехоте. Товарищ Толкач показывает себя дисциплинированным, храбрым, хорошо знающим свое дело».

А вот за что прадедушка получил медаль «За боевые заслуги»: «Толкач под арт-минометным обстрелом не прекращал вести огонь по врагу, уничтожая блиндажи и ДЗОТы. Стоя на прямой наводке, товарищ Толкач работал у орудия хладнокровно, показывая пример другим, уничтожив 2 танковых пулемета и 15 гитлеровцев».

Он не носил орденов, не любил говорить и рассказывать о войне. Говорил: «работа как работа». И только сегодня благодаря колоссальному труду, проделанному командой «Подвиг народа» по оцифровке архивных документов Великой Отечественной Войны, мы можем оценить истинное значение определения - «обыденный» ратный труд.

Доблестный боевой и жизненный путь Анатолия Андреевича всегда является примером для нашей семьи, мерилом любых поступков и решений в самых сложных жизненных ситуациях».

Герман ДОРОНКЕВИЧ, сын председателя правления ЗАО «БТА Банк» Андрея Викторовича ДОРОНКЕВИЧА.

belkart.by

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