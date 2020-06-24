2020-06-23T16:58:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Родители встретились и полюбили друг друга во время войны»

«Комсомолка» продолжает конкурс рассказов о тех, кто воевал и получал награды за подвиги
Ирина КАЛИНИНА
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Иван и Валентина Пилявские во время войны писали письма друг другу и ждали встречи.Иван и Валентина Пилявские во время войны писали письма друг другу и ждали встречи.
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«Мой отец, Пилявский Иван Демьянович, родился в 1919 году в селе Дорожинка Одесской области (теперь – Кировоградской). После безвременной смерти родителей воспитывался в детском доме. В 1939 году был призван на срочную службу в Советскую Армию. Когда началась Великая Отечественная война, написал заявление об отправке на фронт. С сентября 1941 года – командир минометного расчета 262 стрелкового полка НКВД. Участник военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. Вместе с товарищами освобождал город Клин. Рассказывал, что усадьба Петра Ильича Чайковского была разорена фашистами: в доме великого композитора немцы устроили конюшню.

Участвовал в освобождении Беларуси, прошел боевой путь от Москвы до Кенигсберга. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны 2 степени и многими юбилейными медалями.

Иван Демьянович прошел боевой путь от Москвы до Кенигсберга.

Иван Демьянович прошел боевой путь от Москвы до Кенигсберга.

Моя мама – Пилявская (в девичестве Берлинова) Валентина Иосифовна родилась 28 ноября 1925 года в г. Велиж Смоленской области. На момент начала Великой Отечественной войны ей шел 16-й год. Была эвакуирована, работала в эвакогоспитале санитаркой. Рассказывала мне о героизме и терпении тяжелораненых солдат... Трудилась на токарном станке на заводе, который работал на нужды фронта.

А встретились мои родители и полюбили друг друга, когда был освобожден мамин родной город Велиж. Но продолжалась война, и часть, в которой служил отец, с боями продвигалась дальше на запад. Были письма друг другу и долгое ожидание встречи. Отец демобилизовался 30 октября 1946 года. Мама к тому времени, закончив педучилище, была направлена в Молодечненскую область, работала в деревне учителем начальных классов. Сюда к ней и приехал Иван Пилявский. 26 декабря 1946 года они поженились…

Родители воспитали троих детей: двух сыновей и дочь. Продолжением их любви стали шестеро внуков и шестеро правнуков. Прожили мама и папа вместе 53 года. Безмерная благодарность нашим родителям за жизнь, за любовь, за Победу».

Валентина Ивановна ЗАВАДСКАЯ, г. Ивье Гродненской области.

belkart.by

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