«В первый день войны жены офицеров встали на колени и начали молиться»

«Перебирая вещи после смерти моей мамы, я наткнулась на ее дневник, который она завела за пару месяцев до смерти. Ее детство и юность прошли в Волковыске. Она часто нам рассказывала истории из жизни ее мамы, моей бабушки, хотела, чтоб мы помнили о своих корнях. В дневнике была одна из этих историй о первом дне войны, на тот момент моей бабушке было 14 лет. Она была старшая из четверых детей в своей семье:

«22 июня 1941 года бабушка Софья, мамина мама, понесла утром, как всегда, молоко женщинам, которым всегда носила. Это были жены командира и замполита воинской части. Часть находилась между современными гастрономом «Центральный» и «Электросетями».

Назад она вернулась уже под бомбежкой. Бомбили центр города, а с нашей улицы Калинина было видно, как над центром самолеты пикируют, а от них отделяются бомбы и падают на город. С бабушкой Софьей пришли командирка с двумя малыми детьми и замполитша с одним ребенком на руках. Мужья их уже отступили с фронтом. Хотя какой тогда, 22 июня 1941 года был фронт, просто ушли на восток с частью… Почему мама так запомнила этот день? Не только потому, что это было начало войны, но и потому что была очень удивлена. Ведь считалось – жены офицеров – «советки», какой Бог?! А эти две женщины, встав перед образами на колени за бабушкой, стали так искренне молиться, креститься, детей поставили на колени. А дети бабушки – четверо - через щелку в двери смотрели. Для них был шок – коммунистки, а умеют молиться!

Потом бабушка Софья высыпала им в платочек картошку, что сварила на завтрак своим детям, завязала узелком и они, взяв за руки детей, ушли прямо по полю на восток… Что с ними стало? Как жаль, что мы так поздно задумываемся о прошлом...

На фото семья моей бабушки – родители Софья и Франц Кунцевичи и их дети Ирина (моя бабушка), Степан, Вацлав, Сабина».

Елена ТОЧЕНАЯ.

belkart.by

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