Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 июня 2020 года: впервые менее 500 зараженных в сутки, гуманитарный груз на 3 млн евро и наше место по заболеваемости в мире

Ситуация в Беларуси

По последним данным Минздрава, в Беларуси впервые с начала вспышки выявлено менее 500 заражений в сутки. По информации на 23 июня, в стране зарегистрировано 59 487 случаев COVID-19 (+464 за сутки). За весь период выздоровели 38 688 пациентов. Скончались 357 человек. В ведомстве отмечают, что погибшие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный коронавирус. Статистику на 24 июня Минздрав пока не озвучивал, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Но что означают белорусские «цифры» в общей статистике ВОЗ? Уточним, что по данным ресурса worldometers.info. Заболеваемость в 9-миллионной Беларуси на миллион граждан составляет 6295 человек. Это уже больше чем в Испании (6285 на миллион) с почти 47 миллионами населения, 212-миллионной Бразилии (5285) и даже близкой по числу населения 10-миллионной Швеции (6025 заболевших на миллион граждан). Впереди Беларуси такие страны, как Оман, Люксембург, Армения и Сингапур. Что касается стран-соседок, то по заболеваемости на миллион граждан мы их давно обогнали. В России показатель составляет 4109 человек, в Украине - 871, в Польше - 859, в Литве и Латвии по 662 и 589 заболевших.

Ситуация в мире

Во всем мире подтверждено более 8,5 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 4,1 млн человек, умерли – свыше 464 тысяч.

В тройке лидеров по-прежнему находятся США (более 2,3 млн заражений), Бразилия (свыше 1,1 млн) и Россия (более 600 тысяч). Из-за пандемии коронавируса в США уровень безработицы превысил 13%, в связи с чем Дональд Трамп приостановил выдачу рабочих виз и грин-карт. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем американские рабочие первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий COVID-19.

В Беларусь прибыла гуманитарная помощь от ЕС на 3 миллиона евро

На борту самолета средства индивидуальной защиты для медработников: респираторы, маски, защитные очки, лицевые щиты и медицинские халаты. В ближайшие дни помощь распределят по учреждениям здравоохранения республики. Самолет прибыл по линии ВОЗ за счет финансовых средств ЕС по проекту неотложных мер по противодействию коронавирусу в странах «Восточного партнерства».

Можно ли заразиться коронавирусом в озерах, реках и других открытых водоемах?

На этот вопрос ответил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По словам специалиста, большое количество солнца губительно для COVID-19. Следовательно, возможность заразиться им отпадает. Однако эксперт отметил исследования польских и британских ученых, которые выяснили, что коронавирус при попадании в речную воду выживает вплоть до 25 дней. И это даже при низких температурах. Чтобы заразиться, нужна концентрация соотношением 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды.

Потенциальный кандидат в президенты высказался о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Говоря о причинах своего выдвижения в кандидаты на пост президента Валерий Цепкало заявил, что «Беларуси нужны перемены». Он затронул и тему коронавируса. По словам экс-главы ПВТ, в стране нет экономических возможностей для поддержки в условиях пандемии.

- Но люди должны были хотя бы какие-то правильные рекомендации услышать. Но у нас даже вместо слов поддержки какие-то странные советы… Государство, которое до этого присутствовало в каждом элементе нашей жизни, самоустранилось в этой ситуации. Подробнее об этом читайте здесь.

ВОЗ рассказала, как чувствуют себя люди, перенесшие коронавирусную инфекцию

Эксперты Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан и Мария Ван Керкхове рассказали, что даже спустя многие недели и месяцы некоторые пациенты продолжают чувствовать симптомы болезни. Даже после незначительной физической активности у них появляется одышка, кашель и приступы слабости. Причина столь долгого недомогания пока не выяснена.

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